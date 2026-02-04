'मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए…', ममता बनर्जी की दलीलें सुन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब

Supreme Court Notice EC for SIR: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुईं. मामला चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में कराई जा रही Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया से जुड़ा है. ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी एक अलग ही अंदाज़ में नजर आईं. ममता बनर्जी के साथ उनकी पूरी कानूनी टीम और वरिष्ठ वकील मौजूद थे. इसके बावजूद उन्होंने कोर्ट से खुद अपनी बात रखने की अनुमति मांगी.

“मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए”

जैसे ही मामला शुरू हुआ, ममता बनर्जी ने पीठ से निवेदन किया कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से बोलने की इजाजत दी जाए. उन्होंने कहा, “मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए, मैं कुछ तथ्य साफ करना चाहती हूं.” इस पर कोर्ट ने यह भी कहा कि उनकी ओर से पहले से अनुभवी वकील मौजूद हैं, लेकिन ममता अपने आग्रह पर अड़ी रहीं.

“हमें कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा”

सुप्रीम कोर्ट में बोलते हुए ममता बनर्जी भावुक हो गईं. उन्होंने कहा, “हमें कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है. जब इंसाफ दरवाजों के पीछे रो रहा हो, तब अदालत ही आखिरी उम्मीद होती है.” ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर रहा है.

चुनाव आयोग को लिखे 6 पत्र, जवाब शून्य

ममता बनर्जी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग को छह बार पत्र लिखे, लेकिन एक भी पत्र का जवाब नहीं मिला. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनी जा रही, तो आम जनता की शिकायतों का क्या होगा? उनके मुताबिक, SIR प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.

“ये लड़ाई सिर्फ TMC की नहीं”

ममता बनर्जी ने साफ किया कि यह मामला केवल तृणमूल कांग्रेस या पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है. उन्होंने कहा, “मैं यह लड़ाई सिर्फ TMC के लिए नहीं लड़ रही हूं, यह देश के लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की लड़ाई है.”

SIR प्रक्रिया पर ममता का तीखा हमला

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में कराई जा रही Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया पर कड़ा सवाल उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के तहत करीब 58 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं. मुख्यमंत्री का कहना था कि “इन लोगों को न तो अपील का मौका मिला और न ही पूरी जानकारी दी गई.” उन्होंने इसे लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया.

“सिर्फ बंगाल को ही क्यों बनाया गया निशाना?”

ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी सवाल उठाया कि जब देश के अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं, तो केवल पश्चिम बंगाल में ही इतनी जल्दबाज़ी में SIR क्यों कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि 24 साल बाद अचानक तीन महीने में यह प्रक्रिया पूरी करना संदेह पैदा करता है. उनके मुताबिक यह कदम चुनाव से ठीक पहले बंगाल के लोगों के अधिकारों को कमजोर करने जैसा है.

Logical Discrepancy (LD) को लेकर बड़ा आरोप

ममता बनर्जी ने ‘Logical Discrepancy (LD)’ श्रेणी को लेकर गंभीर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि LD मामलों में नाम काटे ही नहीं जाने चाहिए थे. इसके बावजूद LD से जुड़े लोगों की सूची न तो सार्वजनिक की गई और न ही ऑनलाइन पोर्टल पर डाली गई. ममता ने कहा कि इससे प्रभावित मतदाताओं को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, जो पूरी प्रक्रिया को अपारदर्शी बनाता है.

माइक्रो ऑब्जर्वर्स पर भी सवाल

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि करीब 8300 माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए, जिनमें कई दूसरे राज्यों से थे. उनका आरोप है कि ये अधिकारी दफ्तर में बैठकर नाम काट रहे हैं और लोगों को Form-6 भरने तक की अनुमति नहीं दी गई. उन्होंने यह भी कहा कि कई मामलों में जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और महिलाओं को खास तौर पर नुकसान उठाना पड़ा.

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कहा कि “किसी भी हालत में कोई भी वास्तविक मतदाता सूची से बाहर नहीं होना चाहिए.” ममता बनर्जी की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

सुनवाई के बाद ममता का आभार

सुनवाई के अंत में ममता बनर्जी ने कोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा, “सर, हम आपके बहुत आभारी हैं.” अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं.

किस बेंच ने की सुनवाई

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ कर रही है. बेंच में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली भी शामिल हैं. ममता बनर्जी की मौजूदगी को लेकर कोर्ट नंबर-1 में सुरक्षा और व्यवस्था कड़ी रही.

सियासी हलकों में हलचल

ममता बनर्जी के इस कदम के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. विपक्ष इसे राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बता रहा है, जबकि TMC इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई करार दे रही है.