सत्ता जाते ही 'एकला चलो' वाली ममता को क्यों याद आया INDIA गठबंधन? क्या अब लगाएंगी दिल्ली की दौड़!

पश्चिम बंगाल में करारी शिकस्त के बाद अचानक ममता बनर्जी को INDIA गठबंधन की याद आ गई है. आज शाम प्रेस से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में बीजेपी, चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हमला बोलते हुए कहा साफ कहा कि वे हारी नहीं हैं. ममता ने कहा कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूटीं हैं. सीएम की कुर्सी जाते ही उन्होंने सोनिया-राहुल से लेकर उद्धव-सोरेन तक का नाम ले डाला. ममता को ये नाम अचानक यूं ही नहीं याद आए हैं.

सीटों पर खटपट हुई तो कांग्रेस से तोड़ लिया गठबंधन

बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की काफी समय तक कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने की चर्चाएं थीं. कुछ सीटों पर दोनों दलों में एक राय नहीं बन पाई. ऊपर से तो दोनों ही दल चुप्पी साधे रहे, लेकिन अंदर ही अंदर खटपट होती रही. अचानक एक दिन ममता ने कह दिया- 'एकला चलो', यानी बंगाल में INDIA गठबंधन को खारिज करते हुए अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान. ममता को लग रहा था कि कांग्रेस बंगाल में लेफ्ट के साथ भी 'गलबहियां' कर रही है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा. वाम दल के विरोध की लहर पर सवार होकर ही ममता सत्ता के शिखर तक पहुंची थीं. ऐसे में ये नजदीकी ममता को खटकी और उन्होंने फौरन किसी भी तरह के गठबंधन से दूरी बना ली.

सत्ता और वर्चस्व के आगे गठबंधन ताक पर रखा!

ममता की INDIA गठबंधन से दूरी का मुख्य कारण बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन बचाना और कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार न करना था. ममता के लिए राज्य की सत्ता और क्षेत्रीय वर्चस्व, राष्ट्रीय गठबंधन की तुलना में हमेशा प्राथमिकता पर रहे हैं. अब न सत्ता रही, ना ही वर्चस्व. इसी वजह से ममता को अचानक से INDIA गठबंधन की याद आई.

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हमारी एकजुटता और मजबूत होगी

पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन ने मुझे फ़ोन किया. INDIA गठबंधन के सभी साथियों ने मुझसे कहा है कि वे पूरी तरह से मेरे साथ हैं. मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी एकजुटता और मज़बूत होगी. ममता ने ये भी कहा कि अखिलेश ने मुझसे अनुरोध किया कि क्या वह आज ही आ सकते हैं? लेकिन मैंने ही उनसे कहा कि कल आएं. अब वह कल आएंगे.

अब मैं एक आजाद पंछी हूं

ममता ने दावा किया कि INDIA गठबंधन के साथी एक-एक करके सब मेरे साथ आएंगे. मेरा लक्ष्य बहुत साफ है. मैं INDIA गठबंधन को मजबूत करूंगी, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह. अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, इसलिए मैं एक आम आदमी हूं. इसलिए आप मुझसे यह नहीं कह सकते कि मैं अपनी कुर्सी का इस्तेमाल कर रही हैं. मैं अब एक आज़ाद पंछी हूं. मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी. इन 15 सालों में मैंने पेंशन का एक पैसा भी नहीं निकाला. मैं तनख्वाह का एक पैसा भी नहीं ले रही हूं. लेकिन अब मैं एक आज़ाद पंछी हूं.

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चुनाव आयोग बिका, अफसरों ने एकतरफा काम किया

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में वोट चोरी और ज्यादा हुआ, क्योंकि हमने बहुत कड़ी लड़ाई लड़ी. हमारी लड़ाई सीधे तौर पर भाजपा के साथ नहीं थी. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग बिक जाए, न्यायपालिका से न्याय न मिले, इतने लोगों को SIR के नाम पर निकाल दिया जाए, अधिकारी एकतरफा काम करें, तो क्या होगा? ममता ने EVM पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आप मुझे बताएं कि EVM में मतदान के बाद भी चार्ज 90-95 परसेंट कैसे रहा, जो 40 से नीचे होता है? उन्होंने मतदान केंद्र में मुझे जाने नहीं दिया. उन्होंने केंद्रीय बलों और चुनाव अधिकारियों के जरिए हमारे कार्यकर्ताओं को टॉर्चर किया गया. धक्का मारते-मारते मुझे बाहर निकाला गया, हमारे एजेंट को मारा गया.