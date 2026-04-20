झारग्राम में झालमुरी बनवाकर नाटक रचा... ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर तीखा सियासी हमला

Mamata Banerjee Vs PM Modi: रविवार को पीएम मोदी ने झारग्राम जिले में झालमुरी खाकर उसका वीडियो-तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं तो चंद मिनटों में लोगों ने उस पोस्ट को हाथों-हाथ लेते हुए वायरल कर दिया. लोग गूगल से लेकर परप्लेक्सिटी तर झालमुरी का टेस्ट ही नहीं बल्कि इतिहास-भूगोल तक खंगालने लगे, हालांकि पीएम मोदी का ये अंदाज राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रास नहीं आया. उन्होंने उनके झालमुरी ब्रेक पर तंज कसते हुए कहा कि नाटक कर रहे हैं.

'दादा' पर भड़कीं 'दीदी'

ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के ब्रेक पर तंज कसते हुए कहा, 'झालमुरी की दुकान में माइक लगा दिया, एसपीजी से झालमुरी बनवाई ड्रामा रच दिया. चुनाव के टाइम गुफा में चले जाते हैं. असम और बंगाल में खुद को चायवाला बताते हैं. जेब से 10 रुपये निकालकर झालमुरी खाई, जरा सोचिए. वो झालमुरी क्या पहले से ही उनके लिए तैयार नहीं की गई थी. अगर ऐसा नहीं था, तो दुकान के अंदर कैमरा क्यों लगाया? सब ड्रामा है.'

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'उनके पास बूथ पर खड़े होने वाले लोग नहीं'

ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कहीं कोई बदलाव की हवा नहीं है. मोदी जहां भी रैली करते हैं, वहां लोगों को बाहर से ट्रेनों से लाकर भीड़ बढ़ाई जाती है. उनके पास बूथों पर तैनात करने के लिए लोग नहीं है. वो दबाव बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं. टीएमसी के लोगों को गिरफ्तार करा रहे हैं.

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सुवेंदु अधिकारी का बयान

ममता बनर्जी के बयान से इतर बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक सुभेंदु अधिकारी ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदलाव आने वाला है. हालात बदल गए हैं, टीएमसी सत्ता से बाहर होने वाली है. बंगाल में इस बार बीजेपी की एकतरफा जीत होगी, ममता बनर्जी को एक बार फिर मेरे सामने हार स्वीकार करनी पड़ेगी.' आपको बताते चलें सुभेंदु ने पिछले 2021 विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को हरा दिया था. इस बार सुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर से लड़ रहे हैं.

#WATCH | Jhargram, West Bengal: BJP candidate from Nandigram and Bhabanipur assembly constituency, Suvendu Adhikari says, "A change is going to come under the leadership of PM Modi. The tide has turned, TMC is on its way out. It will be a clean sweep, Mamata Banerjee will once… pic.twitter.com/vYQ4CrarXx

बंगाल में कब है वोटिंग

पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग होनी है. पहले दौर के प्रचार का शोर थमने वाला है. वॉररूम की रणनीति और सोशल मीडिया पर आक्रामक प्रचार के साथ बीजेपी के कई बड़े चेहरे ममता बनर्जी का विजय रथ रोकने के लिए बीते करीब सालभर से कैंप करते हुए बंगाल की एक-एक गली और कूचा छान रहे हैं. बीजेपी नेता मतदाताओं से परिवर्तन लाने और बीजेपी को मौका देने की अपील कर रहे हैं. 2016 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी का वोट शेयर 47 फीसदी और बीजेपी का वोट शेयर 10 फीसदी था. वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर 50 फीसदी और बीजेपी का वोट शेयर 36 फीसदी पहुंच गया. 2026 में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, इसे लेकर राजनेता तमाम दावे कर रहे हैं.

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