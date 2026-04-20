Advertisement
trendingNow13185957
Hindi Newsदेशझारग्राम में झालमुरी बनवाकर नाटक रचा... ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर तीखा सियासी हमला

झारग्राम में झालमुरी बनवाकर नाटक रचा... ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर तीखा सियासी हमला

West Bengal election 2026: बंगाल के चुनावी समर में झारग्राम जिले में पीएम मोदी का झालमुरी वाला चुनावी ब्रेक को टीएमसी सुप्रीमो और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीआर स्टंट बताया है. ममता ने मोदी पर तंज कसते क्या कहा कि बाहर से भीड़ जुटा रहे हैं, उनके पास और कुछ नहीं है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 20, 2026, 06:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

(पीएम मोदी-ममता बनर्जी)
(पीएम मोदी-ममता बनर्जी)

Mamata Banerjee Vs PM Modi: रविवार को पीएम मोदी ने झारग्राम जिले में झालमुरी खाकर उसका वीडियो-तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं तो चंद मिनटों में लोगों ने उस पोस्ट को हाथों-हाथ लेते हुए वायरल कर दिया. लोग गूगल से लेकर परप्लेक्सिटी तर झालमुरी का टेस्ट ही नहीं बल्कि इतिहास-भूगोल तक खंगालने लगे, हालांकि पीएम मोदी का ये अंदाज राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रास नहीं आया. उन्होंने उनके झालमुरी ब्रेक पर तंज कसते हुए कहा कि नाटक कर रहे हैं.

'दादा' पर भड़कीं 'दीदी'

ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के ब्रेक पर तंज कसते हुए कहा, 'झालमुरी की दुकान में माइक लगा दिया, एसपीजी से झालमुरी बनवाई ड्रामा रच दिया. चुनाव के टाइम गुफा में चले जाते हैं. असम और बंगाल में खुद को चायवाला बताते हैं. जेब से 10 रुपये निकालकर झालमुरी खाई, जरा सोचिए. वो झालमुरी क्या पहले से ही उनके लिए तैयार नहीं की गई थी. अगर ऐसा नहीं था, तो दुकान के अंदर कैमरा क्यों लगाया? सब ड्रामा है.'

(यह भी पढ़ें- 'प्याज खाता हूं दिमाग नहीं खाता...', झारग्राम में प्रचार के बीच 'झालमुरी' खाने पहुंचे पीएम मोदी, वायरल हुआ वीडियो)

Add Zee News as a Preferred Source

'उनके पास बूथ पर खड़े होने वाले लोग नहीं'

ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कहीं कोई बदलाव की हवा नहीं है. मोदी जहां भी रैली करते हैं, वहां लोगों को बाहर से ट्रेनों से लाकर भीड़ बढ़ाई जाती है. उनके पास बूथों पर तैनात करने के लिए लोग नहीं है. वो दबाव बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं. टीएमसी के लोगों को गिरफ्तार करा रहे हैं.

(यह भी पढ़ें-'हम एक ठो गलती काम किए...' पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाला अब क्यों पछता रहा?)

सुवेंदु अधिकारी का बयान

ममता बनर्जी के बयान से इतर बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक सुभेंदु अधिकारी ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदलाव आने वाला है. हालात बदल गए हैं, टीएमसी सत्ता से बाहर होने वाली है. बंगाल में इस बार बीजेपी की एकतरफा जीत होगी, ममता बनर्जी को एक बार फिर मेरे सामने हार स्वीकार करनी पड़ेगी.' आपको बताते चलें सुभेंदु ने पिछले 2021 विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को हरा दिया था. इस बार सुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर से लड़ रहे हैं.

#WATCH | Jhargram, West Bengal: BJP candidate from Nandigram and Bhabanipur assembly constituency, Suvendu Adhikari says, "A change is going to come under the leadership of PM Modi. The tide has turned, TMC is on its way out. It will be a clean sweep, Mamata Banerjee will once… pic.twitter.com/vYQ4CrarXx

बंगाल में कब है वोटिंग

पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग होनी है. पहले दौर के प्रचार का शोर थमने वाला है. वॉररूम की रणनीति और सोशल मीडिया पर आक्रामक प्रचार के साथ बीजेपी के कई बड़े चेहरे ममता बनर्जी का विजय रथ रोकने के लिए बीते करीब सालभर से कैंप करते हुए बंगाल की एक-एक गली और कूचा छान रहे हैं. बीजेपी नेता मतदाताओं से परिवर्तन लाने और बीजेपी को मौका देने की अपील कर रहे हैं. 2016 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी का वोट शेयर 47 फीसदी और बीजेपी का वोट शेयर 10 फीसदी था. वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर 50 फीसदी और बीजेपी का वोट शेयर 36 फीसदी पहुंच गया. 2026 में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, इसे लेकर राजनेता तमाम दावे कर रहे हैं.

(यह भी पढ़ें- दो दिन बाद पहले चरण की वोटिंग, वोटर लिस्ट से बाहर लाखों नाम, कलकत्ता हाईकार्ट से जवाब मांगेगा सुप्रीम कोर्ट)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

TAGS

West bengal electionsPM ModiMamata BanerjeeAssembly Election 2026jhalmuri

Trending news

युद्ध ने बिगाड़ा दुनिया के अर्थशास्त्र का गणित, निर्णायक मोड़ पर पहुंची इकोनॉमी
Global economy
युद्ध ने बिगाड़ा दुनिया के अर्थशास्त्र का गणित, निर्णायक मोड़ पर पहुंची इकोनॉमी
पश्चिम एशिया युद्ध का नहीं होगा असर, सेना ने बना लिया खास प्लान; बचेगी इतनी गैस
Indian Army
पश्चिम एशिया युद्ध का नहीं होगा असर, सेना ने बना लिया खास प्लान; बचेगी इतनी गैस
झारग्राम में झालमुरी बनवाकर नाटक रचा... ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर तीखा सियासी हमला
West bengal elections
झारग्राम में झालमुरी बनवाकर नाटक रचा... ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर तीखा सियासी हमला
नासिक में TCS के बाद पंचवटी में हिंदू लड़की का यौन उत्पीड़न, आरोपी बोला- गजवा ए हिंद
nasik
नासिक में TCS के बाद पंचवटी में हिंदू लड़की का यौन उत्पीड़न, आरोपी बोला- गजवा ए हिंद
23 अप्रैल को वोटिंग, मतदाता सूची से बाहर लाखों नाम; कलकत्ता HC से जवाब मांगेगा SC
West bengal elections
23 अप्रैल को वोटिंग, मतदाता सूची से बाहर लाखों नाम; कलकत्ता HC से जवाब मांगेगा SC
IRGC की फायरिंग के बाद भारतीय जहाजों ने क्या लिया फैसला, सरकार ने बताया
Strait of Hormuz
IRGC की फायरिंग के बाद भारतीय जहाजों ने क्या लिया फैसला, सरकार ने बताया
'मुझे मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, ममता ने उनको सिर पर बैठा लिया है'
West Bengal Election 2026
'मुझे मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, ममता ने उनको सिर पर बैठा लिया है'
लेंसकार्ट का मजहबी चश्मा? ZEE News ने लखनऊ-दिल्ली समेत अलग-अलग शहरों में क्या देखा?
Lenskart
लेंसकार्ट का मजहबी चश्मा? ZEE News ने लखनऊ-दिल्ली समेत अलग-अलग शहरों में क्या देखा?
आपकी एंट्री बंद करा देंगे, इनकी कोई भी अर्जी... किस याचिका पर इतना गुस्सा हो गए CJI
Supreme Court News
आपकी एंट्री बंद करा देंगे, इनकी कोई भी अर्जी... किस याचिका पर इतना गुस्सा हो गए CJI
उधमपुर में भयानक बस हादसा, उड़ गया बस का ऊपरी हिस्सा, 15 की मौत, कई घायल
Jammu and Kashmir
उधमपुर में भयानक बस हादसा, उड़ गया बस का ऊपरी हिस्सा, 15 की मौत, कई घायल