'मेरे दिल में काबा है और आंखों में मदीना है...', ममता के नेता ने दुर्गा पूजा पंडाल में गाया गाना तो मचा सियासी बवाल, CM पर जमकर बरसी BJP

West Bengal News: देशभर में नवरात्रि की धूम देखी जा रही है. जगह-जगह पर दुर्गा पंडाल सजाए गए हैं. इसी बीच पश्चिम बंगाल की सियासत का पारा हाई हो गया है, बीजेपी लगातार सरकार पर निशाना साध रही है.
CM Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में दुर्गापूजा पंडालों में भक्तों की भारी तादाद देखी जाती है. पश्चिम बंगाल के निवासियों में भारी उत्साह रहता है. भक्त माता रानी की प्रतिमा स्थापित करते हैं. हालांकि दुर्गापूजा पंडाल के एक वीडियो को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है, बीजेपी इसे लेकर ममता सरकार पर निशाना साध रही है. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला.
बीजेपी ने खड़ा किया सवाल
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने वीडियो जारी करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक दुर्गा पूजा पंडाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ताली बजा रही हैं और MLA मदन मित्रा गा रहे हैं, 'मेरे दिल में काबा है और आंखों में मदीना है' पश्चिम बंगाल में सनातन धर्म और सनातनी मान्यताओं को इसी तरह रौंदा जा रहा है, लेकिन दुख की बात है कि विरोध की कोई आवाज़ तक नहीं उठती. इस वीडियो में साफ-साफ देखा जा रहा है की ममता बनर्जी ताली बजा रही हैं.
अमित मालवीय ने कही ये बात
इसके अलावा बीजेपी भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी एक्स पर शेयर किया. वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'ममता बनर्जी द्वारा अशुभ पितृ पक्ष के दौरान हिजाब पहनकर कई पूजा पंडालों का उद्घाटन करने के बाद, उनके एक सहयोगी मदन मित्रा ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक दुर्गा पूजा पंडाल में गाया, 'मेरे दिल में काबा है और मेरी आंखों में मदीना है.
बीजेपी सांसद ने साधा निशाना
साथ ही साथ बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब पूरा देश नवरात्रि मना रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के दुर्भावनापूर्ण विचार और संदिग्ध भावनाएं सामने आ रही हैं. मार्च 2014 में, राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें हिंदू धर्म की 'शक्ति' से लड़ना होगा, ऐसा लगता है कि इस नवरात्रि में उस 'शक्ति' पर हमला शुरू हो गया है. हाल ही में, कर्नाटक सरकार ने बानू मुश्ताक को एक देवी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए मजबूर किया.
आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक दुर्गा पंडाल में ताली बजाकर 'दिल में काबा, नज़र में मदीना' गीत का आनंद लिया, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन संदेह की बात यह है कि नवरात्रि के दौरान, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, एक दुर्गा पंडाल में इसे क्यों गाया जा रहा है. क्या हिंदू धर्म की 'शक्ति' से लड़ने और उस पर हमला करने और हिंदू धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही हैं?
पूजा के दौरान दूसरे धर्म का गीत गाना उनके लिए धर्मनिरपेक्षता है. कट्टरपंथी वोट हासिल करने की यही हद है, और देश को इससे अवगत होने की जरूरत है. हम इंडी गठबंधन से सीधा जवाब चाहते हैं, दुर्गा पंडाल में ऐसा गाना गाने के पीछे उनका धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण क्या है. ये वो लोग हैं जो बुलावे पर भी राम मंदिर नहीं गए, अब बिना बुलाए दुर्गा पंडाल में आकर काबा और मदीना के प्रति अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं, हम राहुल गांधी और ममता बनर्जी से पूछना चाहते हैं कि उनकी पार्टियां इस बारे में क्या सोचती हैं.
