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Hindi NewsExplainerन तख्त रहा ना ताज, अब ममता को चाहिए लेफ्ट का भी साथ; संयुक्त मंच पर क्यों बुलाया?

'न तख्त रहा ना ताज', अब ममता को चाहिए लेफ्ट का भी साथ; संयुक्त मंच पर क्यों बुलाया?

सत्ता में रहने पर कुर्सी का गुमान हो ही जाता है. और कुर्सी मुख्यमंत्री की हो तो कुछ ज्यादा ही. कुर्सी जाते ही चीजें बदलते देर नहीं लगती. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता लग रहा. अब तक INDIA गठबंधन से दूरी बनाने वाली ममता को कुर्सी जाती ही लेफ्ट पार्टी तक के साथ की जरूरत महसूस होने लगी है. 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: May 09, 2026, 07:04 PM IST
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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुर्सी जाते ही बीजेपी के खिलाफ झंडा उठा लिया है. आज रवींद्र नाथ टैगोर की जयंती के मौके पर ममता ने कहा कि अपने 15 साल के शासन के दौरान उन्होंने किसी पर भी अत्याचार नहीं किया. उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त मंच बनाने की पैरवी की. 

इन्होंने मेरी सुरक्षा भी हटा ली

ममता ने कहा कि आज ऐसा क्या हो गया है कि रवींद्र जयंती मनाने तक की परमीशन नहीं मिली. ममता ने दावा किया कि सभी डेकोरेटर्स का मना कर दिया गया कि कोई पंडाल न बनाए, स्टेज न दे. इस पर मैंने कहा कि मेरे पास ही इतनी जगह है तो क्यों न यहीं जयंती मनाएं. उन्होंने कहा कि यहां सारी तैयारी हम लोगों ने खुद से की है. जब से बीजेपी जीती है, इन्होंने मेरी सुरक्षा भी हटा दी. 

लेफ्ट को भी साथ आने का दिया न्यौता

ममता ने कहा कि अब एक संयुक्त मंच बनाने की जरूरत है, जो बीजेपी विरोधी हो. बीजेपी का विरोध करने के लिए ममता ने यहां तक कह दिया कि उन्हें लेफ्ट से भी कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने सभी NGO और न्यूट्रल मंचों से अनुरोध किया कि वे उनसे जुड़ें.

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(ये भी पढ़ें- इस्तीफा न देने पर अड़ी Mamata Banerjee की सरकार को राज्यपाल ने किया बर्खास्त, पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग)

 

लेफ्ट का विरोध कर ही बनाई सियासी जमीन

ममता जिस संयुक्त मंच की बात कर रही हैं, दरअसल उसका साथ उन्होंने CM रहने के दौरान कभी दिया ही नहीं. BJP का विरोध करने के लिए ही INDIA गठबंधन बनाया गया. इसमें सभी दलों को जुड़ने का आह्वान किया गया. लेकिन ममता अपनी सुविधानुसार इस गठबंधन में शामिल होतीं, तो भी कभी दूरी बनाती रहीं. आज जिस लेफ्ट से भी साथ आने की वे अपील कर रही हैं, उसी लेफ्ट के विरोध ने ही उनकी सियासी जमीन बनाई.  

बंगाल में 1977 से 2011 तक लगातार 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट की सरकार रही. इस दौरान ममता बनर्जी कांग्रेस में थीं और लेफ्ट सरकार के खिलाफ आक्रामक आंदोलन करती थीं. बाद में उन्होंने खुद की पार्टी 'तृणमूल कांग्रेस' बनाई, जिसका मुख्य लक्ष्य ही लेफ्ट को सत्ता से हटाना था. 

(ये भी पढ़ें- सत्ता जाते ही 'एकला चलो' वाली ममता को क्यों याद आया INDIA गठबंधन? क्या अब लगाएंगी दिल्ली की दौड़!)

सिंगूर-नंदीग्राम के बूते लेफ्ट का 'अभेद्य दुर्ग' ढहाया

सिंगूर और नंदीग्राम ने ममता बनर्जी को बंगाल में सबसे बड़ा विपक्षी नेता बना दिया. कांग्रेस राज्य में गायब सी हो गई. उन्होंने किसानों की जमीन अधिग्रहण के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया, जिससे लेफ्ट सरकार को काफी नुकसान हुआ. संसद से सड़क तक ममता मुखर विरोध करती रहीं. इसका असर ये हुआ कि 2011 में ममता ने राज्य में लेफ्ट के 'अभेद्य दुर्ग' को ढहा दिया. इसे बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव माना गया. दोनों दलों में कटुता कितनी थी, इसकी बानगी लेफ्ट और टीएमसी में अक्सर भिड़ंत की खबरों से मिलती रहती है. 

कुर्सी जाते ही समझौते को तैयार

ममता हमेशा से राज्य के पिछड़ा रहने के लिए लेफ्ट को जिम्मेदारी बताती थीं. लेकिन अब न तो ममता के पास कुर्सी है ना लोगों का वो भरोसा, जिसके दम पर वो लगातार तीन टर्म तक सूबे की सीएम रहीं. अब हालात बदले हैं तो उन्हें लेफ्ट का साथ लेने में भी गुरेज नहीं है. 

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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