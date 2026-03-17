ममता ने लागू कर दिया 'जीत का जादुई फॉर्मूला', 15 साल से BJP भी नहीं निकाल सकी तोड़

Mamata Bnaerjee: पश्चिम बंगाल में तीन बार जीत की हैट्रिक लगा चुकीं ममता बनर्जी ने 2026 के विधानसभा चुनावों में 2021 से बड़ी जीत का दावा किया है. ममता बनर्जी ने कहा कि 2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतकर टीएमसी बीजेपी को धूल चटा देगी. ममता बनर्जी के मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए. शिक्षक भर्ती घोटाले पर कोलकाता हाई कोर्ट से ममता सरकार को फटकार लगी. पुलिस कमिश्नर के लिए धरने पर बैठने से लेकर केंद्रीय एजेंसियों के अफसरों को जांच से रोककर अनचाही सुर्खियां बंटोर चुकीं 'दीदी' को क्या एंटी इनकमबेंसी से डर नहीं लगता?

क्या चौथी बार लगातार सरकार बनाने का दावा करके ममता बनर्जी ने इस बार भी बंगाल जीतने का वही पुराना 'जादुई फॉर्मूला' लॉन्च कर दिया है, जिसका बीजेपी नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने के बावजूद अब तक कोई तोड़ नहीं निकाल सकी है.

ममता बनर्जी का 'जादुई फॉर्मूला'

भारतीय राजनीति की बात करें तो 20 वीं सदी के अंत से ही तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने महंगी गाड़ियों और हाईटेक चुनाव रथों में सैकड़ों समर्थकों की भीड़ के साथ चुनाव प्रचार करने की शुरुआत की थी. उसी समय ऐसी चमक धमक और लाइम लाइट से दूर रहने वाली ममता बनर्जी अपने चुनाव प्रचार के दौरान चुनिंदा लोगों के साथ सिंपल साड़ी और सामान्य चप्पल पहनकर सड़कों पर उतरती थीं. आज भी उनका वही पुराना अंदाज बदला नहीं है.

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अपनी इसी सादगी के दम पर उन्होंने 35 सालों तक लेफ्ट का गढ़ रहे बंगाल से वामदलों की सत्ता को जड़ समेत उखाड़ फेंका था. उसके बाद से ही वामपंथ देश की राजनीति में हाशिए पर चला गया. लेफ्ट पार्टियों का जनाधार लगातार सिकुड़ता गया और महज केरल तक सिमट गया.

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मंजिल आसान नहीं थी

1977 से वामपंथी संगठनों का गढ़ बन चुके पश्चिम बंगाल से कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंकना ममता के लिए इतना आसान भी नहीं था, लेकिन जमीन पर मेहनत ने दीदी को सड़क से सत्ता तक पहुंचा दिया. सफेद साड़ी और हवाई चप्पल पहनने वाली इस तेजतर्रार महिला नेत्री ने सरकार के खिलाफ रोष को बखूबी भुनाया.

2011 में ममता बनर्जी ने अपनी सादगी और आडंबर से दूर आभामंडल के जरिए लाल झंडा उठाकर घूमने वालों और लाल सलाम का नारा लगाकर अपनी सत्ता चलाने वालों को गुंडागर्डी और तानाशाही का प्रतीक बताकर सत्ता से बाहर कर दिया.

ममता बनर्जी पैदल निकलती हैं. किसी विषय पर आम लोगों से सीधा कनेक्ट करती हैं. जनता के बीच बिना भीड़ से डरे वो धरने पर बैठ जाती हैं. लोगों को लगता है कि केवल वही उनकी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं. यही वजह है कि 2021 में बीजेपी ने ममता बनर्जी को उसी नंदीग्राम में विधानसभा का चुनाव हरा दिया, जहां आंदोलन करके वो पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई थीं. चुनाव हारने के बाद भी उनका चार्म कम नहीं हुआ. उपचुनाव में जनता ने उन्हें भारी वोटों से जिताया.

2021 में चोट को राजनीतिक प्रतीक बनाकर प्रचार करती रहीं

राजनीति में प्रतीकों के बहुत गहरे मायने होते हैं. एक रैली के दौरान जब ममता बनर्जी को चोट लगी तो इसका आरोप उन्होंने बीजेपी पर जड़ने में देर नहीं लगाई. इसके बाद वो इसे राजनीतिक प्रतीक बनाकर चुनावी रैलिया करती रहीं. ममता बनर्जी के पैर में प्लास्टर लगा था और वो व्हील चेयर पर बैठकर पूरे चुनावी सीजन में मैदान में डटीं रहीं. आठ चरण में हुए चुनाव तक वो पब्लिक के बीच व्हील चेयर से नहीं उतरीं और उसी हालत में देश के सबसे बड़े नेता को सीधी चुनौती देती रहीं. उनके इस अंदाज ने बंगाल की जनता का दिल जीत लिया और चुनाव में उनकी पार्टी और भी ज्यादा सीटें जीती.

2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 213 सीटें जीतीं और टीएमसी का वोट शेयर: 48.5% रहा. बीजेपी ने विधानसभा में 77 सीटें जीतीं और उसका वोट शेयर 38.5% रहा.

2016 में ममता बनर्जी का चला था जादू

2016 विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी ने सबसे ज्यादा 211 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी. तब कांग्रेस ने 44, लेफ्ट ने 26 और बीजेपी ने मात्र तीन सीटों पर जीत दर्ज की थी. जबकि अन्य ने दस सीटों पर जीत हासिल की थी. बीजेपी बीते 10 सालों में तीन से 77 सीटों पर पहुंच गई.

किसी वक्त जयप्रकाश नारायण की कार के बोनट पर कूदकर सुर्खियों में आईं युवा नेता ममता बनर्जी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वह एक दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी. स्कूली दिनों से ही राजनीति में दिलचस्पी रखने वाली 'दीदी' को 70 के दशक में पहली बार राज्य महिला कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था. तब वे कॉलेज में ही पढ़ रहीं थीं.

गरीबी से संघर्ष बनाई पार्टी

कांग्रेस पार्टी से सियासी सफर शुरू करने वाली ममता कई चुनाव जीतने और केंद्र में मंत्री बनने के बावजूद मतभेद के चलते वो 1997 में कांग्रेस से अलग हुईं. इसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी टीएमसी बनाई थी. 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने पूर्वी मिदनापुर जिले के गांव नंदीग्राम में किसानों की जमीन का अधिगृहण किया था. 'स्पेशल इकनॉमिक जोन' नीति के तहत यहां एक केमिकल हब की स्थापना होनी थी.

विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया और जमीन पर उतरकर विरोध दर्ज करवाया. फैसले के खिलाफ आंदोलन हुआ, जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी ने की. उस आंदोलन में कई ग्रामीणों की जान गईं. चुनाव में यह सरकार के खिलाफ गया और 'नंदीग्राम आंदोलन' के दम पर ही ममता बनर्जी ने लेफ्ट को उखाड़ फेंकने में सफलता पाईं.

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मां, माटी और मानुष के हितों का दावा करने वाली दीदी 2021 में नंदीग्राम से ही अपने पूर्व सहयोदी शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गईं, फिर भी टीएमसी ने बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाई.

ममता पार्टी के कार्यक्रमों और जनता की समस्या का समाधान करने के लिए सीधे सड़कों पर उतरती हैं. एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर ममता ने उसी अंदाज को दिखाया. शायद बीजेपी उनके इसी अंदाज का तोड़ नहीं ढूंढ पाई है.