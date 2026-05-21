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Hindi Newsदेशजहां रहती हैं ममता बनर्जी, वहीं की जनता ने फेर लिया मुंह! आखिर कालीघाट के वार्डों में क्यों धराशायी हो गई TMC?

जहां रहती हैं ममता बनर्जी, वहीं की जनता ने फेर लिया मुंह! आखिर कालीघाट के वार्डों में क्यों धराशायी हो गई TMC?

BJP-TMC: बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने भाबानीपुर सीट पर बड़ी जीत दर्ज करते हुए ममता बनर्जी को उनके ही कालीघाट वाले वार्ड में पीछे छोड़ दिया था. चुनाव आयोग के बूथवार आंकड़ों के मुताबिक, सुवेंदु 267 में से 207 बूथों पर आगे रहे. कई बूथों पर ममता 50 वोट भी नहीं जुटा सकीं, जिसे भाजपा बड़ी राजनीतिक जीत मान रही है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 21, 2026, 12:57 PM IST
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Suvendu Adhikari-Mamata Banerjee
Suvendu Adhikari-Mamata Banerjee

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. जानकारी के अनुसार, ममता बनर्जी को उनके राजनीतिक गढ़ माने जाने वाले भाबानीपुर में बड़ा झटका लगा है. चुनाव आयोग के बूथवार आंकड़ों के मुताबिक, सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने न सिर्फ भाबानीपुर सीट पर जीत दर्ज की, बल्कि उस वार्ड में भी ममता बनर्जी को मात दे दी, जहां उनका कालीघाट स्थित निजी आवास है.

अमित शाह के नारे को सुवेंदु ने बनाया हकीकत

बता दें कि चुनाव से पहले अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा था कि ममता को उनके घर में जाकर हराना है. अब चुनाव परिणामों को भाजपा इसी बयान की राजनीतिक सफलता के रूप में पेश कर रही है. चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, सुवेंदु अधिकारी ने वार्ड नंबर 73 में 8932 वोट हासिल किए, जबकि ममता बनर्जी को केवल 4284 वोट मिले. यह वही वार्ड है जहां ममता का कालीघाट आवास स्थित है.

267 में से 207 बूथों पर सुवेंदु की बढ़त

भाबानीपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथवार नतीजों ने मुकाबले की तस्वीर पूरी तरह बदल दी. आंकड़ों के मुताबिक, कुल 267 बूथों में से 207 बूथों पर सुवेंदु अधिकारी आगे रहे. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि दक्षिण कोलकाता के इस इलाके में सुवेंदु अधिकारी का पहले कोई मजबूत राजनीतिक आधार नहीं माना जाता था. कांथी से आने वाले सुवेंदु ने इसके बावजूद ममता के गढ़ में बड़ी सेंध लगा दी.

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कई बूथों पर 50 वोट भी नहीं जुटा पाईं ममता

भाबानीपुर के कई बूथों पर ममता बनर्जी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा. कुछ बूथों पर उन्हें 50 वोट भी नहीं मिल सके. बूथ नंबर 14 पर ममता को 43 वोट, बूथ 16 पर 42, बूथ 20 पर 41 और बूथ 24 पर केवल 45 वोट मिले. इसी तरह बूथ 105 पर उन्हें सिर्फ 31 वोट हासिल हुए, जबकि बूथ 176 पर आंकड़ा 29 तक सिमट गया. चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि यह आंकड़े भाबानीपुर में बदले राजनीतिक मूड की ओर इशारा करते हैं.

वोट प्रतिशत में भी बड़ा अंतर

आंकड़ों के मुताबिक, सुवेंदु अधिकारी को भाबानीपुर में करीब 63 प्रतिशत वोट मिले, जबकि ममता दीदी लगभग 30 प्रतिशत वोटों पर सिमट गईं. अंतिम नतीजों में सुवेंदु अधिकारी को 73917 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी को 58812 वोट हासिल हुए.

2021 में ममता ने बचाई थी सीट

गौरतलब है कि 2021 विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर सुवेंदु अधिकारी से हारने के बाद ममता बनर्जी ने भाबानीपुर उपचुनाव जीतकर विधानसभा में वापसी की थी. उस समय उन्होंने सभी सात वार्डों में बढ़त बनाई थी. लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई. भाजपा ने इसे बंगाल की राजनीति में बड़ा संदेश बताया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के लिए यह परिणाम भविष्य की रणनीति को लेकर चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है.

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बंगाल की राजनीति में बन रहे नए समीकरण?

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाबानीपुर जैसे मजबूत गढ़ में मिली चुनौती आने वाले चुनावों में पश्चिम बंगाल की राजनीति को नई दिशा दे सकती है. भाजपा अब इसे राज्य में अपने बढ़ते जनाधार का संकेत बता रही है, जबकि टीएमसी के सामने अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाए रखने की बड़ी चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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