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Hindi Newsदेशबंगाल चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर, भवानीपुर सीट से ममता को मिली शिकस्त, 15105 वोटों से जीते सुवेंदु

बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर, भवानीपुर सीट से ममता को मिली शिकस्त, 15105 वोटों से जीते सुवेंदु

Bhawanipur Seat Result 2026: पश्चिम बंगाल के चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर हो गया है. कोलकाता की भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को शिकस्त मिली है. बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें 15 हजार 105 वोटों से हरा दिया. उन्होंने अपनी जीत को हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन को समर्पित किया. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 04, 2026, 10:37 PM IST
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बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर, भवानीपुर सीट से ममता को मिली शिकस्त, 15105 वोटों से जीते सुवेंदु

Bhawanipur Seat Result 2026: पश्चिम बंगाल की भवानीपुर असेंबली सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने बड़ी जीत हासिल की है. उन्होंने सीधे चुनाव में टीएमसी मुखिया और मौजूदा सीएम ममता बनर्जी को 15 हजार 105 वोटों से हरा दिया. हार के बाद ममता बनर्जी ने अपने साथ धक्कामुक्की और मारपीट का आरोप लगाया. वहीं सुवेंदु ने अपनी जीत को जनता को समर्पित किया. उन्होंने कहा कि ये समस्त हिंदू, सिख, बौद्ध की जीत है, जिन्होंने उन्हें विजयी बनाया. 

नंदीग्राम के साथ ही भवानीपुर सीट पर भी शानदार जीत दर्ज करने वाले सुवेंदु अधिकारी ने चुनाव अधिकारी से विक्ट्री सर्टिफिकेट हासिल किया. ममता को हराने के बाद सुवेन्दु अधिकारी  ने भगवा लड्डू बांटे. अपनी जीत पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की हार उनका सियासी संन्यास है. 

ये जीत 300 शहीद कार्यकर्ताओं को समर्पित- सुवेंदु

अपनी जीत के बाद सुवेंदु अधिकारी ने कहा, 'मुझे हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समाज ने जिताया है. मेरी ये जीत उन 300 बीजेपी कार्यकर्ताओं को समर्पित है, जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी. ये बंगाल की जीत है. ये जीत हिंदुत्व की है.'

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मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया- सुवेंदु

ममता बनर्जी की हार पर टिप्पणी करते हुए सुवेंदु अधिकारी बोले, 'जब मैं आगे निकल गया, तब ममता वहां से भागीं. हिंदू मतदाताओं ने हमें वोट दिया. मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया. उन्होंने हिजाब पहने हुईं ममता बनर्जी को वोट दिया. ये बंगाल की और यहां के शांतिपसंद सभी लोगों की जीत है.' 

CPM के हिंदू वोटर्स ने भी दिया साथ- सुवेंदु

भवानीपुर सीट से शानदार जीत दर्ज करने वाले सुवेंदु अधिकारी ने कहा, 'CPM के हिंदू वोटर्स ने भी मेरा साथ दिया. उसके 14 हजार में से 10 हजार वोट मुझे मिले. वे ममता की तुष्टिकरण की नीति से परेशान थे और अब इससे मुक्ति चाहते थे.' 

ममता को हराने के बाद बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, 'यह बहुत महत्वपूर्ण था. ममता बनर्जी को हराना बेहद ज़रूरी था. यह ममता बनर्जी की राजनीति से विदाई है. इस बार भी वह 15,000 से अधिक वोटों से हार गईं. मुसलमानों ने खुलकर उनके पक्ष में मतदान किया. वार्ड नंबर 77 में मतदान करने आए सभी मुसलमानों ने ममता को वोट दिया और हिंदुओं, सिखों, जैनों और बौद्धों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे जीत दिलाई. यह जीत हिंदुत्व की जीत है.'

'बंगाली हिंदुओं ने खुलकर दिया मेरा साथ' 

सुवेंदु अधिकारी ने आगे कहा, सीपीएम के सभी मजबूत समर्थकों ने मुझे वोट दिया. भवानीपुर में सीपीएम के 13,000 वोट थे और उनमें से कम से कम 10,000 वोट मुझे मिले. मैं वहां के सीपीएम मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं. सभी बंगाली हिंदुओं ने खुलकर मेरे पक्ष में मतदान किया. उनके साथ-साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, पूर्वांचली और सिख समुदाय के सभी लोगों ने खुलकर मेरे पक्ष में मतदान किया.

'अमित शाह ने भवानीपुर पर जताई थी चिंता'

बीजेपी की रणनीति पर सुवेंदु अधिकारी ने कहा,'अमित शाह ने मुझे दो-तीन बार फोन किया. उन्होंने भवानीपुर को लेकर कुछ चिंता भी जताई. मैंने उन्हें कुछ समय पहले बताया था. मैंने किसी और से बात नहीं की है. मुझे फोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए मैं उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाया. लेकिन अब मैं उन्हें सब कुछ बताने जा रहा हूं. वे इंतजार कर रहे हैं. मुझे नंदीग्राम का प्रमाणपत्र भी लेना है.'

यह मोदी जी की जीत है- सुवेंदु अधिकारी

जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए BJP नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, 'सभी को बधाई. यह बंगाल के लोगों की जीत है. यह मोदी जी की जीत है.'

सीएम ममता बनर्जी के भवानीपुर सीट से हारने पर राज्य भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य भी खुश दिखाई दिए. उन्होंने कहा, 'यह तो होना ही था, भवानीपुर सीट भाजपा के पक्ष में है. आज सीएम ममता बनर्जी पर कोई भरोसा नहीं करता और उन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है.'

बंगाल के नतीजे तुष्टिकरण के खिलाफ- चिराग पासवान

एनडीए सरकार में सहयोगी दल भी बंगाल में बीजेपी की जीत से खुश दिखाई दिए. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, 'बंगाल की जीत सही मायने में एक एतिहासिक जीत है. बंगाल जिसके बारे में हमेशा कहा जाता था कि NDA-बीजेपी के लिए बंगाल जीतना कभी संभव नहीं होता. लेकिन आज बंगाल की जनता ने दिखा दिया कि उनका ये मतदान तुष्टीकरण, अहिंसा, भष्टाचार, भय के खिलाफ है.'

उन्होंने कहा,'जिस तरह से पीएम मोदी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है इसका श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व को जाता है. 5 राज्यों में आई चुनाव के परिणाम, असम और पुडुचेरी में भी हम सरकार बनने जा रहे हैं. ये सब दिखाता है कि देश की जनता का विश्वास पीएम मोदी पर आज भी उतना है जितना 2014 में जब सभी ने उनका साथ दिया था 2029 में लोकसभा में एक बार फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में होने जा रही है.'

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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