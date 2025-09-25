CM ममता बनर्जी के डांडिया डांस पर बवाल, भाजपा ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?

Durga Puja: बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को कोलकाता के एक पूजा पंडाल में महिलाओं के साथ डांडिया में शामिल हुईं. दक्षिण कोलकाता के चक्रबेरिया में आयोजित पूजा के 25 सेकंड के इस वीडियो क्लिप ने अब राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि यह वीडियो शहर और उसके उपनगरों में रात भर हुई बारिश में कम से कम 10 लोगों की मौत के एक दिन बाद आया था.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में भाजपा के अमित मालवीय ने कहा कि कोलकाता में बाढ़ आने और 11 लोगों की बिजली गिरने से मौत होने के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर के चक्रबेरिया में दुर्गा पूजा के उद्घाटन के दौरान मौज-मस्ती करना और डांडिया खेलना उचित समझा. कोई कितना असंवेदनशील हो सकता है? ममता बनर्जी इसकी प्रतीक हैं. भाजपा के आधिकारिक हैंडल से किए गए एक पोस्ट में कहा गया कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार की पूर्ण विफलता के कारण बिजली का करंट लगने से 10 लोगों की मौत को मुश्किल से 24 घंटे ही बीते हैं. फिर भी, उन्हें देखिए कि बंगाल के लोगों के साथ शोक मनाने के बजाय, वह डांडिया खेल रही हैं.

पोस्ट में लिखा था कि वह अब परवाह करने का दिखावा भी नहीं कर रही हैं. उनके कार्यों से पता चलता है कि वह एक तानाशाह बन गई हैं, जो मानती हैं कि वह जवाबदेही से परे हैं और उनका पीआर सब कुछ संभाल लेगा और उनके वेतन पर काम करने वाले बाकी बचे कुछ पत्रकार उनका बचाव करेंगे!

विपक्ष क्यों कर रहा है सीएम की आलोचना: कुणाल घोष

पार्टी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने कहा कि यह पहली बार है कि कोलकाता में बादल फटने की घटना हुई है. यह रिकॉर्ड मात्रा में हुई है, जो पूरे साल की बारिश का 20 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से नगर निगम, पुलिस, आपातकालीन विभाग ने महानगर को सामान्य स्थिति में ला दिया है. उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जगहों पर हालात सामान्य हो गए हैं. फिर विपक्ष मुख्यमंत्री की आलोचना क्यों कर रहा है? जब जलभराव होता है तो उनके दिल्ली, मुंबई और सूरत का क्या होता है? अगर इतनी भयानक बारिश होगी तो विपक्ष यहां भी घटिया राजनीति करेगा. पहले अपने राज्यों को तो देखो.

बनर्जी ने आज बारिश के बारे में अपनी टिप्पणी में बताया कि किस प्रकार दिल्ली और मुंबई में हाल ही में हुई बारिश के दौरान लोगों को परेशानी हुई. उन्होंने कहा था कि दिल्ली और मुंबई में कितने लोगों को आपदाओं का सामना करना पड़ा है? कोलकाता में ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई. यह 1978 के रिकॉर्ड से भी अधिक है. कल तक ज्वार-भाटा था. हम सात घंटे के भीतर सारा पानी साफ करने में सक्षम थे. उन्होंने संकेत दिया था कि वाम मोर्चा शासन काल की तुलना में उनकी सरकार ने जलभराव की समस्या से कैसे निपटा है. भवानीपुर, जहां चक्रबेरिया पूजा होती है, मुख्यमंत्री के दक्षिण कोलकाता निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है - जिसे उन्होंने 2021 में नंदीग्राम से भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से हारने के बाद संभाला था. इस इलाके में गैर-बंगालियों की बहुलता है, जिनमें से ज़्यादातर गुजरात से हैं और 2021 से मुख्यमंत्री त्योहारों और अन्य अवसरों पर यहां नियमित रूप से आती रही हैं. वह न सिर्फ़ डांडिया में हिस्सा लेती हैं, बल्कि एक बार तो उन्हें भांगड़ा में भी शामिल होते देखा गया था.