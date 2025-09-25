CM ममता बनर्जी के डांडिया डांस पर बवाल, भाजपा ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
Advertisement
trendingNow12935654
Hindi Newsदेश

CM ममता बनर्जी के डांडिया डांस पर बवाल, भाजपा ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?

कोलकाता के चक्रबेरिया में पूजा के 25 सेकंड के वीडियो क्लिप ने अब राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है. यह वीडियो रात भर हुई बारिश में शहर और उसके उपनगरों में कम से कम 10 लोगों की मौत के एक दिन बाद आया है, जिसमें सीएम ममता बनर्जी दुर्गा पूजा के उद्घाटन के दौरान मौज-मस्ती करना और डांडिया खेलना उचित समझा.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 25, 2025, 08:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Durga Puja: बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को कोलकाता के एक पूजा पंडाल में महिलाओं के साथ डांडिया में शामिल हुईं. दक्षिण कोलकाता के चक्रबेरिया में आयोजित पूजा के 25 सेकंड के इस वीडियो क्लिप ने अब राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि यह वीडियो शहर और उसके उपनगरों में रात भर हुई बारिश में कम से कम 10 लोगों की मौत के एक दिन बाद आया था.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में भाजपा के अमित मालवीय ने कहा कि कोलकाता में बाढ़ आने और 11 लोगों की बिजली गिरने से मौत होने के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर के चक्रबेरिया में दुर्गा पूजा के उद्घाटन के दौरान मौज-मस्ती करना और डांडिया खेलना उचित समझा. कोई कितना असंवेदनशील हो सकता है? ममता बनर्जी इसकी प्रतीक हैं. भाजपा के आधिकारिक हैंडल से किए गए एक पोस्ट में कहा गया कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार की पूर्ण विफलता के कारण बिजली का करंट लगने से 10 लोगों की मौत को मुश्किल से 24 घंटे ही बीते हैं. फिर भी, उन्हें देखिए कि बंगाल के लोगों के साथ शोक मनाने के बजाय, वह डांडिया खेल रही हैं.  

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

पोस्ट में लिखा था कि वह अब परवाह करने का दिखावा भी नहीं कर रही हैं. उनके कार्यों से पता चलता है कि वह एक तानाशाह बन गई हैं, जो मानती हैं कि वह जवाबदेही से परे हैं और उनका पीआर सब कुछ संभाल लेगा और उनके वेतन पर काम करने वाले बाकी बचे कुछ पत्रकार उनका बचाव करेंगे!

विपक्ष क्यों कर रहा है सीएम की आलोचना:  कुणाल घोष

पार्टी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने कहा कि यह पहली बार है कि कोलकाता में बादल फटने की घटना हुई है. यह रिकॉर्ड मात्रा में हुई है, जो पूरे साल की बारिश का 20 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से नगर निगम, पुलिस, आपातकालीन विभाग ने महानगर को सामान्य स्थिति में ला दिया है. उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जगहों पर हालात सामान्य हो गए हैं. फिर विपक्ष मुख्यमंत्री की आलोचना क्यों कर रहा है? जब जलभराव होता है तो उनके दिल्ली, मुंबई और सूरत का क्या होता है? अगर इतनी भयानक बारिश होगी तो विपक्ष यहां भी घटिया राजनीति करेगा. पहले अपने राज्यों को तो देखो.

बनर्जी ने आज बारिश के बारे में अपनी टिप्पणी में बताया कि किस प्रकार दिल्ली और मुंबई में हाल ही में हुई बारिश के दौरान लोगों को परेशानी हुई.  उन्होंने कहा था कि दिल्ली और मुंबई में कितने लोगों को आपदाओं का सामना करना पड़ा है? कोलकाता में ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई. यह 1978 के रिकॉर्ड से भी अधिक है. कल तक ज्वार-भाटा था. हम सात घंटे के भीतर सारा पानी साफ करने में सक्षम थे. उन्होंने संकेत दिया था कि वाम मोर्चा शासन काल की तुलना में उनकी सरकार ने जलभराव की समस्या से कैसे निपटा है.  भवानीपुर, जहां चक्रबेरिया पूजा होती है, मुख्यमंत्री के दक्षिण कोलकाता निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है - जिसे उन्होंने 2021 में नंदीग्राम से भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से हारने के बाद संभाला था. इस इलाके में गैर-बंगालियों की बहुलता है, जिनमें से ज़्यादातर गुजरात से हैं और 2021 से मुख्यमंत्री त्योहारों और अन्य अवसरों पर यहां नियमित रूप से आती रही हैं. वह न सिर्फ़ डांडिया में हिस्सा लेती हैं, बल्कि एक बार तो उन्हें भांगड़ा में भी शामिल होते देखा गया था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Mamata Banerjee

Trending news

सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
Mamata Banerjee
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
Ladakh Protest
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
jammu kashmir news
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
General Anil Chauhan
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
Supreme Court news in hindi
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
Mehbooba Mufti
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
weather update
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
president draupadi murmu
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
Bhagwant Mann
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
;