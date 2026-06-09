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इधर ममता दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने घर पहुंचीं, उधर कोलकाता में CID ने खटखटाया दीदी के घर का दरवाजा

टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद से लगातार मुश्किलों में हैं. आज ममता दिल्ली में जिस समय सोनिया गांधी से मिलने उनके घर जा रही थीं, ठीक उसी वक्त कोलकाता में सीआईडी की एक टीम उनके घर पहुंची. बताया जा रहा कि सीआईडी की टीम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने पहुंची थी.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jun 09, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:37 PM IST
इधर ममता दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने घर पहुंचीं, उधर कोलकाता में CID ने खटखटाया दीदी के घर का दरवाजा
Image Credit: दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान गले मिलतीं सोनिया गांधी और ममता बनर्जी.

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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