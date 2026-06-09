/इधर ममता दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने घर पहुंचीं, उधर कोलकाता में CID ने खटखटाया दीदी के घर का दरवाजा

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद TMC विधायक दल ने 6 मई को अपने नेता शोभनदेब चट्टोपाध्याय (Sobhandeb Chattopadhyay) को सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नामित किया था. LOP यानी लीडर ऑफ अपोजीशन के रूप में शोभनदेब को नेता विपक्ष बनाने पर 70 विधायकों के सिग्नेचर वाला एक पत्र अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा. कुछ दिनों बाद दो विधायकों, ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने दावा किया कि वो पत्र फर्जी है. हस्ताक्षर गलत किए गए हैं. कई विधायकों से सहमति लिए बगैर उनके जाली हस्ताक्षर किए गए हैं. इस शिकायत पर विधानसभा सचिवालय की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई. इसी मामले की जांच बंगाल की सीआईडी टीम कर रही है.