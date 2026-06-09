/इधर ममता दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने घर पहुंचीं, उधर कोलकाता में CID ने खटखटाया दीदी के घर का दरवाजा

टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) चुनाव हारने के बाद से लगातार मुश्किलों में हैं. आज ममता दिल्ली में जिस समय सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से मिलने उनके घर जा रही थीं, ठीक उसी वक्त कोलकाता में सीआईडी की एक टीम उनके घर पहुंची. बताया जा रहा कि सीआईडी की टीम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने पहुंची थी.
ममता और अभिषेक बनर्जी, दोनों ही इस समय इंडिया गठबंधन की बैठक के सिलसिले में दिल्ली दौरे पर हैं. सोमवार को ही इस गुट की एक बैठक हुई थी. बैठक में सोनिया और ममता की गले लगकर मुलाकात की तस्वीरें काफी सुर्खियों में रही थी. आज ममता अलग से उनसे मुलाकात करने उनके घर पहुंचीं हैं. इधर कोलकाता में आज दोपहर फर्जी सिग्नेचर के मामले में तफ्तीश करने के लिए सीआईडी की टीम 30 B हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर मौजूद ममता बनर्जी के घर पहुंची.
#WATCH | A team of CID arrives at the residence of Former Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, in Kolkata pic.twitter.com/EWXxEWEcfT
— ANI (@ANI) June 9, 2026
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद TMC विधायक दल ने 6 मई को अपने नेता शोभनदेब चट्टोपाध्याय (Sobhandeb Chattopadhyay) को सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नामित किया था. LOP यानी लीडर ऑफ अपोजीशन के रूप में शोभनदेब को नेता विपक्ष बनाने पर 70 विधायकों के सिग्नेचर वाला एक पत्र अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा. कुछ दिनों बाद दो विधायकों, ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने दावा किया कि वो पत्र फर्जी है. हस्ताक्षर गलत किए गए हैं. कई विधायकों से सहमति लिए बगैर उनके जाली हस्ताक्षर किए गए हैं. इस शिकायत पर विधानसभा सचिवालय की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई. इसी मामले की जांच बंगाल की सीआईडी टीम कर रही है.
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