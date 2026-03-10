Advertisement
बोस के राज्यपाल पद छोड़ने से पहले मिलीं CM ममता, बोलीं- चुनाव से पहले हटाना राजनीतिक, सरकार है शामिल

बोस के राज्यपाल पद छोड़ने से पहले मिलीं CM ममता, बोलीं- चुनाव से पहले हटाना राजनीतिक, सरकार है शामिल

Mamata Banerjee- CV Ananda Bose News: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गवर्नर पद से इस्तीफा देने वाले सी.वी. आनंद बोस से राज्यपाल भवन जाकर मुलाकात की. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले बोस का हटाया जाना राजनीतिक है और इसमें सरकार भी शामिल है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 10, 2026, 09:28 PM IST
बोस के राज्यपाल पद छोड़ने से पहले मिलीं CM ममता, बोलीं- चुनाव से पहले हटाना राजनीतिक, सरकार है शामिल

Mamata Banerjee News on CV Ananda Bose Resignation: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले सीवी आनंद बोस बुधवार को कोलकाता से जा रहे हैं. उनके जाने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शिष्टाचारवश उनसे मिलने राजभवन पहुंची. मुलाकात के बाद उन्होंने इस मीटिंग की जानकारी सार्वजनिक की. जब वे इसके बारे में बता रही थीं तो भी मोदी सरकार पर तंज कसने से नहीं चूकीं. 

'उनके साथ अन्याय हुआ है'

सीएम ममता ने कहा, 'वे कल जा रहे हैं. हमने लंबे समय तक साथ काम किया है और उनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं.  हम उनके परिवार को जानते हैं. मैं बंगाली शिष्टाचार के अनुसार उनसे मिलने आई हूं. उनके साथ अन्याय हुआ है. मुझे लगता है कि चुनाव से पहले उन्हें जिस तरह से हटाया गया है, वह राजनीतिक है.'

मुख्यमंत्री ने बताया कि बातचीत में उन्होंने उन्होंने पूर्व राज्यपाल को सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने का ऑफर दिया. सीएम ममता ने कहा, 'वे सम्मान के साथ होटल में ठहरना चाहते थे. इसलिए मैंने कहा कि सौजन्या नाम का एक राजकीय अतिथि गृह है, जहां सभी राजनयिक ठहरते हैं. शिष्टाचार के तौर पर मैंने उनसे वहां ठहरने का अनुरोध किया.'

'पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं आनंद बोस'

बताते चलें कि सी.वी. आनंद बोस केरल के रहने वाले हैं और पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं. उन्हें सरकार ने नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था. उनका कार्यकाल ममता बनर्जी सरकार के साथ लगातार टकराव से भरा रहा. विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति, यूनिवर्सिटी कानूनों में हस्तक्षेप, राज्य की कानून-व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर उनके राज्य सरकार से विवाद हुए.

समंदर से मीठा पानी मिलेगा और बिजली भी, इस नई तकनीक से अपने द्वीपों की किस्मत बदलने जा रहा भारत 

बोस का कार्यकाल अभी लगभग 3 साल बाकी था. इससे पहले ही उन्होंने 5 मार्च 2026 को पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने यह इस्तीफा राज्य विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया, जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. उनके स्थान पर सरकार ने तमिलनाडु के गवर्नर रहे आर एन रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाकर भेजा है. 

'केंद्रीय नेतृत्व से धमकी देकर हटाया गया'

अपने इस्तीफे के बाद से सी.वी. आनंद बोस चुप्पी साधे हुए हैं. उनका कहना है कि त्यागपत्र देने का फैसला अपनी अंतरात्मा पर लिया था और इसका कारण उचित समय आने तक गोपनीय रहेंगे. उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का भी जिक्र किया, लेकिन पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया कि वे कैसे कारण थे.

इस इस्तीफे पर मुख्यमंत्री ममता ममता बनर्जी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं. उन्होंने कहा कि बोस का इस्तीपा राजनीतिक कारणों से हुआ है और उन्हें केंद्रीय नेतृत्व (खासकर अमित शाह) से धमकी देकर हटाया गया है. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ऐसा करना अन्याय है और इस मामले की जांच होनी चाहिए. 

