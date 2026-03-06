Advertisement
trendingNow13132060
Hindi Newsदेशतो उनकी उंगली काट देता..., SIR को लेकर मचे घमासान के बीच TMC सांसद कल्याण बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना

'तो उनकी उंगली काट देता...', SIR को लेकर मचे घमासान के बीच TMC सांसद कल्याण बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना

Kaltan Banerjee: टीएमसी के 'बड़बोले' सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए गलत बयानबाजी की है. कोलकाता में अपने समर्थकों के बीच कल्याण बनर्जी ने कहा कि अगर सीईसी ज्ञानेश कुमार संवैधानिक पद पर न होते तो वो उनकी उंगली काट देते.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 06, 2026, 11:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'तो उनकी उंगली काट देता...', SIR को लेकर मचे घमासान के बीच TMC सांसद कल्याण बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना

Kaltan Banerjee's controversial statement: ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी अक्सर गलत वजहों से सुर्खियों में रहते हैं. संसद परिसर में राज्यसभा के तत्कालीन सभापति यानी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करके विवाद खड़ा कर चुके बनर्जी ने इस बार केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ गलत बयानबाजी करते हुए हिंसक और विवादास्पद बयान दिया है. विवादों से कल्याण बनर्जी का पुराना नाता है. वो पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं. पश्चिम बंगाल में यूं तो चुनावी साल से काफी पहले ही विवादित बयानों का सिलसिला शुरू हो गया था. लेकिन जैसे-जैसे चुनावी समर का ऐलान का वक्त नजदीक आ रहा है, भाषाई मर्यादा मिटती जा रही है.

एसआईआर पर घमासान के बीच विवादित बयान

कोलकाता में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कल्याण बनर्जी के गुस्से का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया. मुख्यमंत्री के साथ कथित दुर्व्यवहार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘सीईसी ने ममता बनर्जी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया. अगर वह उस दिन CEC की कुर्सी पर नहीं होते, तो मैं उनकी उंगली काट देता.’ इस तरह एक बार फिर उन्होंने संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ ऐसी हिंसक भाषा का इस्तेमाल करके एक बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है.

पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम बाकी

देश के कई राज्यों में मतदाता सूची का वेरिफिकेशन यानी SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) का काम आसानी से पूरा हो गया है. लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हुआ. टीएमसी सरकार ने आरोप लगाया कि सरकार इसकी आड़ में लोगों को जबरन घुसपैठिया बताकर देश से निकाल रही है. मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया. दूसरी ओर टीएमसी नेताओं की बयानबाजी भी जारी रही. तमाम उठापठक के बीच अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision) के बाद अंतिम इलेक्टोरल रोल जारी किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर हैं कल्याण बनर्जी

इससे पहले 1 मार्च को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से जुड़े लगभग 60 लाख मामले अभी भी बिना सुनवाई के लंबित पड़े हैं. बनर्जी ने तब कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी को इन 60 लाख मामलों को निपटाने के लिए जज-स्तर के ‘न्यायिक अधिकारियों’ (Adjudicating Officers) की नियुक्ति का निर्देश दिया था. लेकिन एक भी मामले का निपटारा नहीं हुआ'.

बीजेपी नेताओं का दावा है कि बंगाल की जनता टीएमसी सरकार के तुष्टीकरण को समझ चुकी है, इसलिए तेजी से बीजेपी के साथ साथ जुड़ रही है. कुल 294 सीटों में से करीब 210 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 35% तक पहुंच चुका है. ऐसे आंकड़ों के आधार पर बीजेपी विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने का दावा कर रही है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Kalyan Banerjee

Trending news

'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Indian Navy
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
National News
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
Indian Air Force
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
Rahul Gandhi
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान
CISF
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान
बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान
social media
बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
iran
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
nitish kumar
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन