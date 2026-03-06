'तो उनकी उंगली काट देता...', SIR को लेकर मचे घमासान के बीच TMC सांसद कल्याण बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना

Kaltan Banerjee's controversial statement: ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी अक्सर गलत वजहों से सुर्खियों में रहते हैं. संसद परिसर में राज्यसभा के तत्कालीन सभापति यानी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करके विवाद खड़ा कर चुके बनर्जी ने इस बार केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ गलत बयानबाजी करते हुए हिंसक और विवादास्पद बयान दिया है. विवादों से कल्याण बनर्जी का पुराना नाता है. वो पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं. पश्चिम बंगाल में यूं तो चुनावी साल से काफी पहले ही विवादित बयानों का सिलसिला शुरू हो गया था. लेकिन जैसे-जैसे चुनावी समर का ऐलान का वक्त नजदीक आ रहा है, भाषाई मर्यादा मिटती जा रही है.

एसआईआर पर घमासान के बीच विवादित बयान

कोलकाता में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कल्याण बनर्जी के गुस्से का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया. मुख्यमंत्री के साथ कथित दुर्व्यवहार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘सीईसी ने ममता बनर्जी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया. अगर वह उस दिन CEC की कुर्सी पर नहीं होते, तो मैं उनकी उंगली काट देता.’ इस तरह एक बार फिर उन्होंने संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ ऐसी हिंसक भाषा का इस्तेमाल करके एक बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है.

पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम बाकी

देश के कई राज्यों में मतदाता सूची का वेरिफिकेशन यानी SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) का काम आसानी से पूरा हो गया है. लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हुआ. टीएमसी सरकार ने आरोप लगाया कि सरकार इसकी आड़ में लोगों को जबरन घुसपैठिया बताकर देश से निकाल रही है. मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया. दूसरी ओर टीएमसी नेताओं की बयानबाजी भी जारी रही. तमाम उठापठक के बीच अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision) के बाद अंतिम इलेक्टोरल रोल जारी किया है.

चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर हैं कल्याण बनर्जी

इससे पहले 1 मार्च को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से जुड़े लगभग 60 लाख मामले अभी भी बिना सुनवाई के लंबित पड़े हैं. बनर्जी ने तब कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी को इन 60 लाख मामलों को निपटाने के लिए जज-स्तर के ‘न्यायिक अधिकारियों’ (Adjudicating Officers) की नियुक्ति का निर्देश दिया था. लेकिन एक भी मामले का निपटारा नहीं हुआ'.

बीजेपी नेताओं का दावा है कि बंगाल की जनता टीएमसी सरकार के तुष्टीकरण को समझ चुकी है, इसलिए तेजी से बीजेपी के साथ साथ जुड़ रही है. कुल 294 सीटों में से करीब 210 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 35% तक पहुंच चुका है. ऐसे आंकड़ों के आधार पर बीजेपी विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने का दावा कर रही है.