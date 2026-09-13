/नंदीग्राम से उपचुनाव नहीं लड़ेंगी ममता बनर्जी, TMC ने इन नेताओं पर खेला दांव

ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट को लेकर भी टीएमसी ने अपना फैसला स्पष्ट कर दिया है. पार्टी ने यहां उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी के नाम पर दांव नहीं लगाया है. यानी ममता बनर्जी नंदीग्राम से उपचुनाव नहीं लड़ेंगी. पार्टी की ओर से इस सीट पर किसी दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा. वहीं असम की नगांव लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने अब्दुल सलाम को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है. उनके नाम की आधिकारिक घोषणा के साथ ही नगांव सीट पर मुकाबले की तस्वीर भी साफ होने लगी है.