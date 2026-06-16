Mamata Moves HC, Challenges Bhabanipur Verdict: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. आपको बताते चलें कि इस चुनाव में उन्हें मौजूदा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 15,105 वोटों के अंतर से हराया था. ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में चुनाव से जुड़े सभी रिकॉर्ड और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ कई अन्य कानूनी उपायों की मांग की है.
ममता मंगलवार को कल्याण बनर्जी, डोला सेन और डेरेक ओ ब्रायन जैसे नेताओं के साथ कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचीं थीं. पश्चिम बंगाल के सियासी इतिहास में ममता बनर्जी के इस कदम को अभूतपूर्व माना जा रहा है, क्योंकि अधिकारी से लगातार दो चुनाव हारने के बाद वो इस बार नई याचिका के जरिए हाई कोर्ट पहुंची हैं. बंगाली मीडिया की तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी याचिका के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने कोर्ट पहुंचीं थीं.
आगे 2026 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनकी उसी सेफ सीट भवानीपुर से हराया, जो नंदीग्राम हारने के बाद उन्हें उपचुनाव लड़ाने के लिए खाली की गई थी, ताकि वो जीतकर मुख्यमंत्री बन सकें.
इस मामले में खास बात यह है कि यह नई चुनौती तब दी गई है जब 2021 के नंदीग्राम विधानसभा चुनाव के नतीजे के खिलाफ उनकी याचिका पहले से ही कोर्ट में लंबित है.
आपको बताते चलें कि कभी ममता के करीबी रहे अधिकारी ने 'दीदी' को उनकी सुरक्षित सीट भवानीपुर में 15,105 वोटों के अंतर से हराया था. टीएमसी सूत्रों के मुताबिक, बनर्जी नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका की पुष्टि करने के लिए हाई कोर्ट की रजिस्ट्री गई थीं. बंगाल चुनावों के लिए वोटों की गिनती 4 मई को हुई थी.
बीजेपी का चुनावी नारा- 'पलटानो दरकार, चाई बीजेपी सरकार' और '4मई दीदी गई' के चरितार्थ होने के बाद यानी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की निर्णायक जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी राज्य में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने थे.
2026 में नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी ने नौ हजार से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि पिछले चुनाव में शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में महज 1956 वोटों से ही जीत मिली थी. नंदीग्राम में 23 अप्रैल को पहले चरण में मतदान हुआ था और भवानीपुर में 29 अप्रैल को दूसरे चरण में वोटिंग हुई थी. अब हाईकोर्ट की ओर सबकी निगाहें लगी है.