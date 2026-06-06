/Opinion: तख्त हिला, किला दरका, मुस्लिमों ने भी फेरा मुंह... ममता बनर्जी के लिए अब TMC का वजूद बचाना कितना मुश्किल?

सीन - 1
3 फरवरी 2019 की एक शाम. जगह है कोलकाता का धर्मतल्ला. यहां एक महिला सड़क पर बैठकर धरना दे रही है. उसके साथ दो-चार नहीं, सैकड़ों लोग बैठे हैं. धरना भी घंटे-दो घंटे नहीं, पूरे 70 घंटे चला. ये कोई आम महिला नहीं है. ये हैं उस समय देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर सीबीआई के छापे का विरोध कर रही थीं. तीन दिन चले उस धरने के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, डीएमके की नेता कनिमोझी, तेजस्वी यादव समेत देशभर से कई नेता कोलकाता एकजुटता दिखाने पहुंचे. राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे नेता जो कोलकाता नहीं पहुंच सके, उन्होंने फोन कर साथ खड़े रहने का भरोसा दिया. सुप्रीम कोर्ट ने राजीव की गिरफ्तारी पर रोक लगाई और केंद्र को पीछे हटना पड़ा. ममता देश में बेहद ताकतवर बनकर उभरीं.
सीन - 2
5 जून 2026 की एक और शाम. जगह है ममता बनर्जी का घर. ममता ने इस बार अपने सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों को एक मीटिंग के लिए घर पर बुलाया. इस मीटिंग में गिनकर पहुंचे 14 लोग. इसमें 6 सांसद हैं और 8 विधायक. पार्टी में इस समय 28 लोकसभा से और 13 राज्यसभा से सांसद हैं. 80 विधायक हैं. 121 में सिर्फ 14 की उपस्थिति. आज की ममता लाचार, नि:शक्त और ऐसे दल की अध्यक्ष हैं, जिनकी बात उनके अपने ही नेता नहीं सुन रहे. चुनाव परिणाम से ठीक पहले की जो ममता बीजेपी को ललकार रही थीं, वो रिजल्ट आने के बाद परिदृश्य से गायब सी हो गईं. इसकी वजह? एक नहीं, कई हैं.
'अर्श से फर्श तक' की कहावत अगर सियासी दृश्य में देखना है तो ममता बनर्जी से ज्यादा मौजू आज की तारीख में कुछ नहीं. 4 मई को रिजल्ट आने के बाद से आज 33 दिन बीत चुके हैं. इस दरम्यान गंगा में बहुत पानी बह चुका. कभी जो सांसद-विधायक ममता की एक आवाज पर सिर के बल खड़े हो जाते थे, आज बुलाने पर भी नहीं आ रहे. सत्ता जाने के बाद कई जगह टीएमसी नेताओं पर पथराव हो रहे. सबसे ज्यादा गुस्सा अभिषेक बनर्जी पर ही फूटा. उनपर पत्थर, अंडे तक फेंके गए. कपड़े तक फटे.
तीसरे कार्यकाल में टीएमसी नेताओं पर भ्रष्टाचार, जनता में एंटी इन्कम्बेंसी, पार्टी के अंदर असंतोष को ममता या तो समय रहते पहचान नहीं पाईं, या फिर भतीजे अभिषेक बनर्जी के मोह में उन्होंने सबको नजरअंदाज किया. इसकी परिणति करारी शिकस्त के रूप में हुई.
(फोटो कैप्शन: 2019 में धर्मतल्ला पर धरने के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सबसे बाईं ओर शर्ट में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार)
टीएमसी के 80 विधायकों में 31 मुस्लिम हैं, यानी 40 फीसदी. मुस्लिम वोटरों को ममता का समर्थक माना जाता रहा, लेकिन आज वही विधायक ममता से मुंह फेर रहे हैं. जावेद अहमद खान ममता के सिपहसालार रहे हैं, लेकिन समय बदला तो उनकी निष्ठा भी बदल गई. भवानीपुर में ममता की जीत में उनका बड़ा रोल रहा, लेकिन आज जावेद को भी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र में कमी दिखने लगी.
ममता बनर्जी जमीन से जुड़ी नेता हैं. आंदोलन उनके खून में है. ईमानदारी उनका 'गहना' और सफेद सूती साड़ी-हवाई चप्पल पहनावा. पिछले चार दशकों से वे बंगाल की राजनीति के केंद्र में हैं. 15 साल राज्य पर हुकूमत की. छात्र जीवन से ही वे लीडर रहीं. सत्ता से टकराना उनका शगल रहा है.
पिछले दशक में चलते हैं. 21 जुलाई 1993. ये दिन ममता के सियासी जीवन का टर्निंग प्वाइंट बना. राज्य में वामदल की सरकार थी. मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य बनाने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस की अध्यक्ष ममता ने उस समय के सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग तक मार्च किया. पुलिस ने फायरिंग कर दी जिसमें 13 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत हो गई. टीएमसी आज भी इन कार्यकर्ताओं की शहादत को याद करते हुए 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती है.
ममता बनर्जी 2006 में सिंगूर आंदोलन कर एक बार और मजबूत होकर राष्ट्रीय पटल पर उभरीं. टाटा मोटर्स के नैनो प्लांट के लिए सिंगूर में किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने के विरोध में ममता ने लंबा आंदोलन चलाया. 26 दिनों तक अनशन करने वाली ममता बंगाल में जन-जन की प्रिय हो गईं. पूरे प्रदेश में संदेश गया कि आम जनता की आवाज उठाने वाली ममता ही बंगाल की अगली 'कर्णधार' हैं. इसके बाद तो ममता और आंदोलन का 'चोली-दामन' जैसा साथ हो गया. यूपीए के कार्यकाल में रेल मंत्री रहते हुए भी ममता बनर्जी ने बंगाल से जुड़े हर मुद्दे पर मुखर होकर प्रदर्शन किया.
5 जनवरी 1955 को जन्मीं ममता ने अपनी सियासी पारी का धमाकेदार आगाज किया. 1984 में महज 29 साल की उम्र में कांग्रेस के बैनर तले उन्होंने दिग्गज वामपंथी नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर पूरे देश में सुर्खियां बटोरीं. 1 जनवरी 1998 को ममता ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए कांग्रेस से वैचारिक मेल न खाने पर अपनी अलग पार्टी आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई और लेफ्ट के खिलाफ हल्ला बोल दिया. लगातार जमीन पर रहने और गरीब-मजलूमों की आवाज उठाने के लिए ममता को नाम मिल गया 'दीदी'.
फिर साल 2011 में 34 साल लंबे लेफ्ट के शासन से आजिज आई जनता ने ममता को सिर आंखों पर बैठाया और राज्य में पहली बार टीएमसी की सरकार बनी. 2016 और 2021 में भी ममता बंगाली मानुष के दिलों पर राज करती रहीं. लेकिन इस बार 2026 में एंटी इन्कम्बेंसी, कट-मनी और भतीजावाद उन्हें ले डूबा. जितने नाज से लोगों ने अपने सिर-आंखों पर उन्हें बैठाया, उतनी ही बेरहमी से उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया. 2021 का चुनाव ममता के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण था. बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी. एग्जिट पोल तक बीजेपी जिता रहे थे, लेकिन ममता ने सारे सियासी कयासों को धता बताया और प्रचंड जीत दर्ज की.
(फोटो कैप्शन: 2019 में धरने के दौरान ममता के साथ खड़े आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू.)
ये तो हुई बंगाल की बात. अब दिल्ली की ओर चलते हैं. दिल्ली की राजनीति में भी ममता बनर्जी एक अपरिहार्य चेहरा हैं, लेकिन राष्ट्रीय फलक में अभी भी बीजेपी के बरक्स कांग्रेस ही सबसे मजबूत पार्टी के रूप में दिखती है. बाकी दलों का जनाधार अधिकतर अपने प्रदेशों में ज्यादा है. बीजेपी से लड़ने के लिए कई बार देश में 'थर्ड फ्रंट' बनाने पर माथापच्ची हुई, लेकिन हर बार 'सियासी तराजू' में दलों का अपना हित भारी और एकजुट विपक्ष हल्का पड़ जाता है.
ममता दीदी की दिक्कत भी यही रही. आम चुनाव से ठीक पहले 2023 में बीजेपी को चुनौती देने के लिए INDIA गठबंधन वजूद में आया. 26 दलों ने मिलकर बंगलुरू में इस गठबंधन का ऐलान किया. ममता बनर्जी इस फ्रंट की प्रमुख चेहरा थीं. वो खुद पीएम पद की रेस में रहीं, लेकिन INDIA ब्लॉक में सर्वमान्य चेहरा नहीं बन सकीं. बात जब देश की होती, तब तो उन्हें गठबंधन याद रहता, लेकिन बंगाल की बात होते ही वे गठबंधन धर्म भूल जातीं. इसीलिए 2024 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के साथ दोस्ती तोड़ी और 'एकला चलो रे' के सिद्धांत पर बंगाल का चुनाव अकेले लड़ा. चुनाव जीतने के बाद उनकी 'बार्गेन पावर' और बढ़ गई. राष्ट्रीय मसलों पर वे छिटपुट मौकों पर एक साथ दिखीं, बाद में INDIA गठबंधन को उन्होंने 'भाव देना' ही बंद कर दिया. कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते कभी सहज नहीं रहे.
अब चुनाव हारने के बाद उन्हें INDIA गठबंधन याद आ रहा. उनमें बीजेपी को सत्ता से हटाने बेसब्री दिख रही. ये अलग बात है कि आज भी INDIA गठबंधन बांहे फैलाए उनका स्वागत करने को तैयार है. उन्हें पहले जैसी ही तवज्जो दे रहे. उनके आग्रह पर 8 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है. अब ममता का तेवर अब भी तल्ख रहता है या मिजाज में नरमी दिखती है, ये परसो पता चलेगा. अपने सियासी जीवन के सबसे कठिन हालातों का आज ममता सामना कर रही हैं, जिनके सामने अपनी ही पार्टी का वजूद बचाना सबसे बड़ी चुनौती है. उन पर आज फैज का ये शेर बेहद मुफीद है...
ये दाग-दाग उजाला, ये शब-गज़ीदा सहर,
वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं...