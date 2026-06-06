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Opinion: तख्त हिला, किला दरका, मुस्लिमों ने भी फेरा मुंह... ममता बनर्जी के लिए अब TMC का वजूद बचाना कितना मुश्किल?

सत्ता कितनी बेरहम होती है, इसका अंदाजा आज ममता बनर्जी को देखकर सहज ही लगाया जा सकता है. पश्चिम बंगाल की सीएम रहते हुए ममता का जो जलवा-जलाल हुआ करता था, उसका रत्तीभर रुआब भी आज नहीं है. 15 साल तक सत्ता की ताकत में मुतमइन ममता की ये 'दुर्गति' इतनी जल्दी क्यों हुई? पढ़िए ये ओपिनियन.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jun 06, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:58 PM IST
Opinion: तख्त हिला, किला दरका, मुस्लिमों ने भी फेरा मुंह... ममता बनर्जी के लिए अब TMC का वजूद बचाना कितना मुश्किल?
Image Credit: mamata banerjee

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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