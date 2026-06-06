/Opinion: तख्त हिला, किला दरका, मुस्लिमों ने भी फेरा मुंह... ममता बनर्जी के लिए अब TMC का वजूद बचाना कितना मुश्किल?

ममता दीदी की दिक्कत भी यही रही. आम चुनाव से ठीक पहले 2023 में बीजेपी को चुनौती देने के लिए INDIA गठबंधन वजूद में आया. 26 दलों ने मिलकर बंगलुरू में इस गठबंधन का ऐलान किया. ममता बनर्जी इस फ्रंट की प्रमुख चेहरा थीं. वो खुद पीएम पद की रेस में रहीं, लेकिन INDIA ब्लॉक में सर्वमान्य चेहरा नहीं बन सकीं. बात जब देश की होती, तब तो उन्हें गठबंधन याद रहता, लेकिन बंगाल की बात होते ही वे गठबंधन धर्म भूल जातीं. इसीलिए 2024 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के साथ दोस्ती तोड़ी और 'एकला चलो रे' के सिद्धांत पर बंगाल का चुनाव अकेले लड़ा. चुनाव जीतने के बाद उनकी 'बार्गेन पावर' और बढ़ गई. राष्ट्रीय मसलों पर वे छिटपुट मौकों पर एक साथ दिखीं, बाद में INDIA गठबंधन को उन्होंने 'भाव देना' ही बंद कर दिया. कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते कभी सहज नहीं रहे.