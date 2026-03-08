Advertisement
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... CM ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप; PM मोदी ने भी किया पलटवार

Bengal Elections 2026: ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर राष्ट्रपति के पद का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. विवाद तब बढ़ाया जब द्रौपदी मुर्मू ने सिलीगुड़ी कार्यक्रम में व्यवस्थाओं और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए. वहीं नरेंद्र मोदी ने इसे शर्मनाक बताया हुए पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 08, 2026, 11:36 AM IST
फोटो- X
फोटो- X

CM Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर सियासी विवाद और गहरा गया है. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा पर देश के सर्वोच्च पद का अपमान और राजनीतिक एजेंडे के लिए उसका दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है. बता दें कि ये विवाद उस समय सामने आया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए.

राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर हुआ विवाद

गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में सिलीगुड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुई थीं. यह कार्यक्रम 9वें अंतरराष्ट्रीय आदिवासी संथाल सम्मेलन के तहत आयोजित किया गया था जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद द्वारा किया गया था. कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि आमतौर पर जब राष्ट्रपति किसी राज्य के दौरे पर आते हैं तो मुख्यमंत्री उनका स्वागत करते हैं और राज्य के मंत्री भी मौजूद रहते हैं. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति ने उन्हें हैरान किया. राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि कार्यक्रम स्थल ऐसा चुना गया था जहां लोगों का पहुंचना कठिन था जिससे कार्यक्रम में अपेक्षा से कम उपस्थिति रही.

ममता बनर्जी ने दी सफाई

इन आरोपों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक विस्तृत बयान जारी किया. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने पहले ही राष्ट्रपति सचिवालय को कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अपनी चिंताएं बता दी थीं. ममता बनर्जी के मुताबिक, राष्ट्रपति सचिवालय की अग्रिम टीम ने 5 मार्च 2026 को कार्यक्रम स्थल का दौरा किया था और उस दौरान व्यवस्थाओं की कमी के बारे में उन्हें अवगत कराया गया था. इसके बावजूद कार्यक्रम तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित किया गया.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा साझा की गई आधिकारिक सूची के अनुसार ही सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर, दार्जिलिंग के जिलाधिकारी और सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त ने राष्ट्रपति का स्वागत और विदाई की. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम के मंच और प्रोटोकॉल सूची में उनका नाम शामिल नहीं था और इसलिए उनकी अनुपस्थिति को प्रोटोकॉल उल्लंघन नहीं कहा जा सकता.

CM ममता ने BJP पर लगाया गंभीर आरोप

ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए राष्ट्रपति के पद का इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा अपने निजी एजेंडे के लिए देश के सर्वोच्च पद का अपमान और दुरुपयोग कर रही है. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी प्रतिक्रिया

विवाद के बीच पीएम मोदी ने इस घटना को शर्मनाक और अभूतपूर्व बताया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा ने पूरे देश को दुखी किया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति का इस तरह अपमान होना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने संथाल संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषय को भी गंभीरता से नहीं लिया. मोदी ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर होता है और इसकी गरिमा का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए.

TMC का पलटवार

प्रधानमंत्री के बयान के बाद अभिषेक बनर्जी ने भी भाजपा पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल के खिलाफ कर रही है. तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता बनाम भाजपा + चुनाव आयोग + ईडी + आईटी + सीबीआई + एनआईए + सीएपीएफ + राज्यपाल + 20 केंद्रीय मंत्री + 10 मुख्यमंत्री + प्रधानमंत्री + आदरणीय राष्ट्रपति जी + गोदी मीडिया. जब पूरा तंत्र बंगाल के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो बंगाल और भी मजबूत हो जाता है. मुकाबला शुरू होने दो.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

Bengal Elections 2026Mamata Banerjee

