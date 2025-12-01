West Bengal Elections: रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, राजवंशी समुदाय पर फोकस; कूचबिहार से भरेंगी हुंकार

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए अंदरखाने सियासी समीकरण लगातार बुने जा रहे हैं. इस कड़ी में बीजेपी की मैराथन तैयारियों से इतर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 9 दिसंबर को कूचबिहार का दौरा करेंगी. इस दौरान वह रास मेला मैदान में एक जनसभा संबोधित करेंगी. इसके बाद में ममता बनर्जी जिले में एक प्रशासनिक बैठक भी कर सकती हैं.

इलेक्शन मोड में टीएमसी

मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला तृणमूल नेतृत्‍व एक्टिव है. ममता का दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हो रहा है. CM के आगामी दौरे के बारे में कूचबिहार जिला तृणमूल अध्‍यक्ष अभिजीत भौमिक ने कहा, '9 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे कूचबिहार रास मेला मैदान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जनसभा कई मायनों में ऐतिहासिक होगी. इसके लिए 1 दिसंबर सुबह 11 बजे जिला तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में एक आपात बैठक बुलाई गई है. 2 दिसंबर को शाम 5 बजे रवींद्र भवन में जिले की तैयारी को लेकर बैठक होगी'.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- हॉस्टल जाकर पत्नी को दरांती से रेत डाला, डेडबॉडी के साथ पोस्ट की सेल्फी; सोच थी घिनौनी

जातीय समीकरण

उन्होंने बताया कि उस मीटिंग में पार्टी के विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, सभी जिला समितियों के सदस्य, प्रखंड अध्‍यक्ष और पंचायत समिति अध्‍यक्ष मौजूद रहेंगे. नगर निगम के महापौर, उप महापौर, सभी पार्षद और वार्ड अध्‍यक्ष भी उपस्थित रहेंगे. सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2026 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले विशेष रूप से राजवंशी समुदाय के लोगों को संबोधित कर सकती हैं.

पश्चिम बंगाल में राजवंशी या कोच राजवंशी की आबादी लगभग 33 लाख से ज्‍यादा होने का अनुमान है, जो ज्‍यादातर कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में बसी है. उत्तर बंगाल में राजवंशी समुदाय के 30 फीसदी वोटर हैं और उन्हें कई विधानसभा सीटों पर हम फैक्टर के तौर पर देखा जाता है. (IANS)