/बंगाल में खत्म हुई साख तो आई INDIA अलायंस की याद; दिल्ली पहुंची ममता को मिलेगा भाव?

Mamata Banerjee news: टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार को दिल्ली पहुंच गई है. टीएमसी में कभी नंबर दो रहे अभिषेक बनर्जी पहले से ही दिल्ली में मौजूद है. बंगाल में प्रचंड चुनावी हार के बाद 'दीदी' दिल्ली में क्या करने आई हैं, इस बारे में यह जानकारी सामने आई है कि ममता बनर्जी सोमवार यानी आठ जून को इंडिया अलायंस की होने वाली बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंची हैं. सूत्रों से मिल रही इस जानकारी के मुताबिक बंगाल का किला हाथ से निकलने के बाद पूर्व सीएम दिल्ली में मौजूद वफादार नेताओं की पड़ताल भी करेंगी. गौरतलब है कि अभिषेक बनर्जी से विरोध के चलते टीएमसी के एक बहुत बड़ा धड़ा दीदी को 'राम-राम' बोलकर पश्चिम बंगाल की विधानसभा में अपनी अलग पहचान दर्ज करा चुका है.
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सियासी पतन से इतर 2024 के लोकसभा चुनावों में ही इंडिया गठबंधन 'अपनी-अपनी ढपली' और 'अपना-अपना राग' अलाप रहा था. पिछले आम चुनाव में कांग्रेस और सपा का फैलाया गया नैरेटिव (बीजेपी 400 पास हुई तो आरक्षण खत्म कर देगी) काम कर गया, वरना बीजेपी 2024 में भी अकेले अपने दम पर केंद्र में सरकार बना लेती. इससे इतर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बुरी हालत के बाद ममता बनर्जी और उनके बड़बोले भतीजे अभिषेक बनर्जी का प्रदेश व्यापी विरोध हो रहा है.
आपको बताते चलें कि बीजेपी के अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक आठ जून को होनी है. उस बैठक नीट परीक्षा से जुड़े विवाद, शिक्षा व्यवस्था, महंगाई, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि, चुनाव से जुड़े मुद्दों तथा संसद के मानसून सत्र के लिए साझा रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है. कांग्रेस की पहल पर हो रही इस बैठक को विपक्षी दलों के बीच समन्वय मजबूत करने की कोशिश बताया जा रहा है. बैठक सोमवार, आठ जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी. इस बैठक में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) ने शामिल नहीं होने का फैसला किया है. वहीं आम आदमी पार्टी पहले ही इंडिया गठबंधन से दूरी बना चुकी है.
राजनीति के जानकारों का कहना है कि टीएमसी में टूट के बाद ममता बनर्जी समझ चुकी हैं कि अब उनके चीखने-चिल्लाने का वक्त जा चुका है. इसलिए टीएमसी नेत्री अब येन केन प्रकारेण संसद में पहुंचना चाहती हैं. उधर ममता बनर्जी के समर्थकों का कहना है कि दीदी दिल्ली में रहेंगी तो मोदी सरकार को और सख्ती से काउंटर करेंगी.