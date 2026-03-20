घर पर मेडिकल हेल्प मुहैया कराएंगी टीएमसी और... ममता बनर्जी ने जारी किया मेनिफेस्टो, बीजेपी को भी ललकारा

Mamata Banerjee releases party's manifesto: पश्चिम बंगाल चुनाव की रणभेरी बज चुकी है. टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ही लिस्ट में सारे उम्मीदवार उतारने के बाद लगे हाथ पार्टी का चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है. घोषणापत्र जारी करते हुए ममता बनर्जी ने जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया. बनर्जी ने कहा, ' टीएमसी के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हम 'दुआरे चिकित्सा' (घर-घर जाकर चिकित्सा सेवा) योजना की शुरुआत करेंगे. हम इसे हर बूथ पर शुरू करेंगे, हम लगातार 'दुआरे चिकित्सा' शिविरों का आयोजन करेंगे.'

'आयुष्मान' की जगह 'दुआरे चिकित्सा'

पीएम मोदी बीते 11 सालों में जितनी बार भी बंगाल गए हैं, वहां की रैली में उन्होंने ये बात दोहराई कि दीदी अपनी जिद में बंगाल के आम आदमी तक केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नहीं पहुंचने दे रही है. इसी कड़ी में बंगाल के लोग 'आयुष्मान' यानी आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. उस नैरेटिव की काट के लिए ममता बनर्जी ने 'दुआरे चिकित्सा' योजना को लॉन्च करने का वादा किया है. इसका फायदा बूथ लेवल तक पहुंचाने का चुनावी वादा टीएमसी के मेनिफेस्टो में किया गया है.

''ई-लर्निंग सुविधाओं से लैस होंगे स्कूल

ममता बनर्जी ने मेनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में बच्चों की शिक्षा को और बेहतर वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए हजारों स्कूलों को ई-लर्निंग सुविधाओं से आधुनिक बनाया जाएगा. आने वाले दिनों में, हम 7-8 नए जिले, ब्लॉक और यहां तक कि नई नगरपालिकाएं भी बनाएंगे.'

Add Zee News as a Preferred Source

Kolkata | West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee says, "We will start 'Duare Chikitsa' (doorstep medical care). We will start it in every booth, we will organise 'Duare Chikitsa' camps..." "Thousands of schools will be modernised with e-learning facilities... In the coming… https://t.co/9Bvh51Cj8F pic.twitter.com/Q0AsruWglR — ANI (@ANI) March 20, 2026

बीजेपी पर बरसीं ममता बनर्जी

मेनिफेस्टो लॉन्च के बाद बीजेपी को घेरते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा नेताओं पर देश को बांटने की साजिश करने का आरोप लगाया. ममता बनर्जी ने कहा, 'लोग एकजुट होकर बंगाल बचाने के लिए लड़ें, हमारे सभी अधिकारियों को बदलना गलत है. पीएम मोदी ने एक तरह से पश्चिम बंगाल में अघोषित राष्ट्रपति शासन लगा दिया है. बीजेपी हर हाल में बंगाल जीतना चाहती है, इसलिए उसने हद पार कर दी है. लेकिन बीजेपी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी.'

टीएमसी का पावर पंच!

2026 का रण जीतने के लिए ममता बनर्जी ने जो सियासी चक्रव्यूह रचा है, उसमें जीत के गुणा-गणित वाला पैटर्न एकदम 2021 के जैसा है. चुनावी घोषणापत्र में कुछ नई घोषणाएं की गई हैं. इसके इतर ममता बनर्जी को अपनी जिस 'सीक्रेट' पावर के बारे में सबसे ज्यादा भरोसा है, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं. 294 विधायकों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है. इनमें से करीब 75 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी इतनी ज्यादा है कि बीजेपी का जीतना टेक्निकली इंपॉसिबल है. इसकी वजह है. 'आजमाया हुआ जीत का शर्तिया, 'M फॉर्मूला'.

इस कवायद में पहला टारगेट 75 पर लॉक करके यानी 75 सीटें मुस्लिम मतदाताओं के दम पर 'FIX' करके TMC ने ताल ठोक दी है. उसके 291 उम्मीदवारों में से 52 महिलाएं, 47 मुस्लिम कैंडिडेट्स और 95 अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट हैं. अगर मुस्लिम बहुल इलाकों में 70 सीटें टीएमसी जीतती है तो इसके बाद बहुमत के लिए बची जरूरी 78 सीटों का इंतजाम करने के लिए आधी आबादी यानी महिला मतदाताओं पर फोकस करने का मन बनाया गया है. हालांकि 'दीदी' के सामने हुमायूं और ओवैसी जैसे नेता आ सकते हैं. लेकिन 2021 में बंगाल के मुस्लिम वोटर्स का वोटिंग पैटर्न बताता है कि इसकी गुंजाइश न के बराबर है कि मुस्लिम वोटर ममता बनर्जी का साथ छोड़ेंगे. उनका नाम वोटर लिस्ट में बचाने के लिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक चली गईं. दो महीने से लगातार जगह-जगह धरना दे रही हैं.

चुनाव कार्यक्रम

बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी. पहले चरण का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी होगा. 6 अप्रैल तक नामांकन और नाम वापसी की इजाजत 9 अप्रैल तक होगी. वहीं दूसरे चरण का नोटिफिकेशन 2 अप्रैल को जारी होगा. 9 अप्रैल को नॉमिनेशन और 13 अप्रैल तक नाम वापसी हो सकेगी. चुनावी नतीजे 4 मई 2026 को आएंगे.