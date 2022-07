SCC scam: अर्पिता मुखर्जी से कनेक्शन पर ममता ने दी सफाई, साथ में फोटो वायरल होने पर कही ये बात

Mamata Banerjee on Arpita Mukherjee: शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को लेकर टीएमसी सुप्रीमो और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है. ममता ने सोमवार को कहा कि अगर कोई भी गलत काम करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे सजा दी जानी चाहिए. पहले भी इस बात के संकेत पार्टी की ओर से साफ दिए गए थे कि अगर पार्थ इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अब पार्टी सुप्रीमो ने अपने बयान के जरिए साफ कर दिया है कि पार्थ चटर्जी के लिए आगे की राह आसान नहीं है.

मेरे खिलाफ चलाई फर्जी कैंपेन

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से स्कूल सेवा आयोग (SSC) घोटाले में फंसे टीएमसी के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किए जाने के बाद ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है. साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ चलाए गए दुर्भावनापूर्ण अभियान के लिए विपक्ष की आलोचना की और कहा कि वह भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती हैं. बंगाल की विपक्षी पार्टियां मंत्री का नाम घोटाले में सामने आने के बाद से ममता बनर्जी को निशाने पर ले रही थीं और उन पर पार्थ चटर्जी को बचाने के आरोप भी लगाए गए हैं.

ऐसे में ममता बनर्जी ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. एक समयसीमा होनी चाहिए, जिसके भीतर सच और अदालत का फैसला सामने आना चाहिए. अगर कोई दोषी साबित होता है तो उसे सजा दी जानी चाहिए साथ में पार्टी भी कार्रवाई करेगी. लेकिन मैं अपने खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान की आलोचना करती हूं. बीजेपी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें ममता को पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी से बातचीत करते हुए देखा गया है, जिसके घर से 22 करोड़ रुपये नकद मिले थे. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का उससे कोई संबंध नहीं है.

Not too long ago, Mamata Banerjee, from an open platform, praised Partha Chaterjee’s close aide, from whose residential premise, ED seized a small sum of 20 crore. Mamata knew of her and the “good work” she was doing. Make no mistake, Partha wasn’t scamming on his own accord... pic.twitter.com/JP0jmDaXoW

— Amit Malviya (@amitmalviya) July 23, 2022