'उन्हें यमुना में भी डुबकी लगानी चाहिए...,' हुगली नदी में पीएम मोदी की नौका सवारी पर ममता का तंज

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान हो चुका है. वहीं 29 अप्रैल 2026 को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी बाकी है. इस बीच पीएम मोदी भी लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं. बीते दिनों उन्होंने अपनी एक रैली में झालमुरी का स्वाद चखा था. अब वह शुक्रवार ( 24 अप्रैल 2026) को हुगली नदी में नौका सवारी करते नजर आए. इसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम पर निशाना साधा है.

पीएम मोदी पर साधा निशाना

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम की नौका सवारी पर तंज कसते हुए कहा कि गंगा में भ्रमण करना तो ठीक है, लेकिन अगर वास्तव में प्रदूषण को लेकर चिंता है तो यमुना में भी डुबकी लगाकर दिखाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि पीएम ने हुगली नदी में नौका विहार का आनंद लिया, जहां राज्य सरकार और कोलकाता नगर निगम समेत अन्य नगर निकायों ने नदी किनारे आस-पास के इलाकों को आकर्षक बनाया है.

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यमुना की स्थिति

ममता बनर्जी के इस बयान से एक बार फिर यमुना नदी में प्रदूषण का मुद्दा पॉलिटिकल बहस के सेंटर में आ चुका है. बता दें कि विपक्ष लंबे समय से यमुना की खराब स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधता रहा है, खासतौर से दिल्ली में नदी की सफाई को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं. बता दें कि यमुना देश की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जो उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है. दिल्ली में 52 किलोमीटर तक बहने वाली यह नदी प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है.

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बंगाल में चुनाव

बता दें कि पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'X' में हुगली में नाव की सवारी वाली कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वह हाथ में कैमरा लिए नाव से सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं. चुनाव की बात करें तो बंगाल में अभी 29 अप्रैल 2026 को दूसरे चरण का मतदान होना है. पहले चरण में यहां 92.66 प्रतिशत की रिकॉर्डतोड़ वोटिंग हुई. वहीं चुनाव को लेकर 4 मई 2026 को परिणाम सामने आएंगे.