'TMC के गुंडों को उल्टा लटका देंगे...,' अमित शाह के बयान से भड़कीं ममता, गृहमंत्री के खिलाफ दर्ज करेंगी केस

West Bengal Assembly Election: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह के TMC के 'गुंडों' को उल्टा लटकाकर सीधा करने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वह इसको लेकर अमित शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी.
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Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद TMC-भाजपा में बड़ी टकराव हो गई है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने TMC कार्यकर्ताओं को उल्टा लटका कर सीधा करने की बात कही थी. इस पर अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि वह गृहमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी.
बता दें कि शुक्रवार ( 24 अप्रैल 2026) को अमित शाह ने TMC के 'गुंडों' के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही. उन्होंने आरामबाग में जनसभा को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि अगर 29 को आरामबाग की जनता को परेशान किया गया तो वह 5 मई के बाद भाजपा सरकार बनते ही वह TMC के 'गुंडों' को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे. शाह के इस बयान पर ममता ने प्रतिक्रिया दी है.
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ममता बनर्जी ने अमित शाह के बयान पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने TMC के गुंडों को उल्टा लटकाने वाली बात प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गृह मंत्री जैसे पद में रहते हुए उन्हें ऐसा बोलना शोभा नहीं देता है. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का काम देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, लोगों को डराना धमकाना नहीं. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का यह बोलना की चुनाव के बाद गुंडों को उल्टा लटका देंगे खुली धमकी है. इस तरह की बयानबाजी से माहौल खराब हो रहा और चुनाव पर भी असर पड़ रहा है. ममता बनर्जी ने कहा,' हम अमित शाह के हिंसक बयानों के लिए उनके खिलाफ कानूनी केस करने जा रहे हैं. गृह मंत्री होने के नाते, वह ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते.'
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ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल की संस्कृति और यहां के संस्कार कभी इस तरह के बल प्रयोग वाली पॉलिटिक्स स्वीकार नहीं करेंगे. उन्होंने भाजपा को टारगेट करते हुए कहा कि दिल्ली से आए नेता बंगाल को नहीं जानते. उन्होंने कहा कि भाजपा नेता भूल रहे हैं कि बंगाल हिंसा नहीं प्यार-सम्मान से चलता है. उन्होंने कहा कि यह वोटर्स को डराने की नाकाम साजिश है, जिसका रिजल्ट बाजपा के खिलाफ ही जाएगा.
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