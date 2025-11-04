Advertisement
Hindi Newsदेश

आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना

SIR: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने विरोध प्रदर्शन किया. टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि SIR की घोषणा के बाद इसके कारण जितने लोगों की जान गई, उनके परिवारों के प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं.

 

Nov 04, 2025, 05:57 PM IST
Kolkata : देश के 12 राज्यों में आज से मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम शुरू हो गया है. इसे लेकर बंगाल में भी राजनीति शुरू हो गई है.  आज टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि SIR की घोषणा के बाद इसके कारण जितने लोगों की जान गई, हम आज उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं. आज हमने SIR के खिलाफ विरोध रैली में भाग लिया. भाजपा को सोचना चाहिए कि अगर हम 2 दिनों में इतनी बड़ी भीड़ जुटा सकते हैं, तो जब हम अपने विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली जाएंगे तो हमारी भीड़ कितनी होगी. पिछले 7 दिनों में SIR के डर से मरने वालों के परिवार के सदस्य आज की रैली में हमारे साथ मौजूद हैं. अब अगले गंतव्य, दिल्ली की तैयारी करें. हम दिल्ली में SIR के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं.

 

इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि आप पिछले 24 सालों से किस वोटर लिस्ट से जीतते आए हैं? बीजेपी सरकार, अगर ये लिस्ट झूठी है, तो आपकी सरकार भी झूठी है, आपका पद भी झूठ है. हर साल उन्हें कुछ न कुछ करना ही पड़ता है. एक बार वो आए और नोटबंदी की. मैं पहली थी जिसने इसका विरोध किया. आज हमें बताइए, क्या आप काला धन वापस लाए? किसका काला धन वापस आया? इस बीच भाजपा पर निशाना साधते हुए सीएम ममता ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कई मजदूर सोच रहे हैं कि क्या उनके नाम हटा दिए जाएंगे. बांग्ला में बात करने का मतलब बांग्लादेशी नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे हिंदी या पंजाबी में बात करने का मतलब पाकिस्तानी नहीं होता. जो भी बांग्ला में बात करता है उसे बांग्लादेशी करार दे दिया जाता है. ये बेवकूफ जिन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी उस समय भाजपा कहां थी? इसीलिए उन्हें पता नहीं कि आज़ादी से पहले भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही जमीन के हिस्से थे.

 

 

 

इस बीच, बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में TMC पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं को शरण और नागरिकता देगी और उन्हें मतदान का अधिकार देगी.

 

 

 शुभेंदु अधिकारी ने मार्च को बताया जमात की रैली

भारतीय मुसलमान भी अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन SIR उन लोगों को खत्म कर देंगे जो भारतीय नहीं हैं. जो लोग SIR का विरोध करते हैं, उन्हें विरोध करने दें, चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा, यह उनका काम है, मेरा नहीं. भाजपा ने भी TMC पर SIR को लेकर पलटवार किया. पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मार्च को जमात की रैली बताया और दावा किया कि यह भारतीय संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है. इसी भावना को दोहराते हुए, पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि अगर ममता को कुछ कहना है, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा. पश्चिम बंगाल में पूरी तरह अराजकता है और कानून-व्यवस्था का पूरी तरह से अभाव है. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि राज्य में जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है और दावा किया कि ममता बनर्जी रोहिंग्याओं को राज्य में बुला रही हैं. क्या जनता चाहती है कि रोहिंग्याओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाए?

ममता कर रही घुसपैठिया बचाओ यात्रा 

भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस मार्च को घुसपैठिया बचाओ यात्रा करार दिया और दावा किया कि यह ममता बनर्जी का अवैध वोट बैंक को बचाने का एक प्रयास था. मालवीय ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है. उन्होंने पूछा कि 2001 से अब तक बंगाल की जनसंख्या में 31% की वृद्धि हुई है, लेकिन मतदाताओं की संख्या में 67% की वृद्धि हुई है. ये अतिरिक्त मतदाता कहां से आए? उन्होंने ममता बनर्जी पर पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने एक समय अवैध घुसपैठियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था और वामपंथी शासन के दौरान मतदाता सूचियों में हेराफेरी की थी, लेकिन अब वह खुली सीमा पर बाड़ लगाने के केंद्र के प्रयासों को अवरुद्ध कर रही हैं. मालवीय ने आरोप लगाया कि इस तथाकथित विरोध प्रदर्शन को शुरू करके, ममता बनर्जी स्वदेशी बांग्ला भाषी भारतीय मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं कर रही हैं वह अवैध उर्दू भाषी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही हैं, जो अब बंगाल के अपराध सिंडिकेट पर हावी हैं और उनकी पार्टी का बंधुआ वोट बैंक बन गए हैं.

 

आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
