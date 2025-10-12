'रात में लड़कियों को कॉलेज से बाहर जाने नहीं देना चाहिए', दुर्गापुर गैंगरेप पर बोलीं ममता

West Bengal: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुए गैंगरेप मामले पर ममता बनर्जी ने चुप तोड़ी है. ममता ने एमबीबीएस छात्रा के साथ हुए गैंगरेप पर विवादित बयान देते हुए लड़कियों को रात के समय बाहर नहीं निकलने की नसीहत दे डाली. ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी और कुछ दिन पहले ओड़िशा में समुद्र किनारे हुए गैंगरेप का हवाला देते हुए वहां की सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए.
West Bengal Gangrape: कोलकाता से लगभग 170 किलोमीटर दूर दुर्गापुर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा का शुक्रवार की रात को गैंगरेप किया गया था. घटना के वक्त लड़की अपने दोस्त के साथ कॉलेज के बाहर खाना खाने जा रही थी. उसी वक्त वहां मौजूद दरिदों ने उसको उठा लिया. इस घटना में लड़की का दोस्त भी मौके से फरार हुआ बताया जा रहा है.जिसके बाद पुलिस की तरफ से न्याय दिलाने का वादा करते हुए सभी आरोपियों को सजा दिलाने की बात कही गई थी. जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाई करते हुए गैंगरेप में शामिल तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, दो युवक अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं.
आरोपियों का बचाने का आरोप
पश्चिम बंगाल में छात्रा के साथ हुई इस झकोर देने वाली घटना के बाद ममता के विरोधी राजनीतिक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सरकार का फेलियर बताते हुए जमकर घेरा. शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में महिला सम्मान की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए ममता सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है. वहीं अब मामले को बढ़ता देख पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद का बचाव किया है.
ममता ने किया सरकार का बचाव
पश्चिम बंगाल में गैंगरेप की घटना पर ममता बनर्जी खुद का बचाव करते हुए नजर आई. जहां, उन्होंने इस हादसे पर लड़कियों को रात में बाहर न निकले की बात कहते हुए पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश तो वहीं उन्होंने ओड़िशा बीच पर हुए गैंगरेप की घटना का जिक्र करते हुए ओड़िशा की मौजूदा सरकार के एक्शन पर सवाल उठा दिया.
विरोधी पार्टी के निशाने पर ममता
ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में एमबीबीएस छात्रा के साथ हुई घटना जैसे सवेंदशील मुद्दे पर विवादित बयान देकर विरोधी पार्टी के निशाने पर ला दिया है. हालांकि, अभी तक विरोधी पार्टी के नेताओं की ममता बनर्जी के इस बयान पर प्रतिक्रिया नहीं आई है.
