Advertisement
trendingNow12958670
Hindi Newsदेश

'रात में लड़कियों को कॉलेज से बाहर जाने नहीं देना चाहिए', दुर्गापुर गैंगरेप पर बोलीं ममता

West Bengal: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुए गैंगरेप मामले पर ममता बनर्जी ने चुप तोड़ी है. ममता ने एमबीबीएस छात्रा के साथ हुए गैंगरेप पर विवादित बयान देते हुए लड़कियों को रात के समय बाहर नहीं निकलने की नसीहत दे डाली. ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी और कुछ दिन पहले ओड़िशा में समुद्र किनारे हुए गैंगरेप का हवाला देते हुए वहां की सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 12, 2025, 03:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'रात में लड़कियों को कॉलेज से बाहर जाने नहीं देना चाहिए', दुर्गापुर गैंगरेप पर बोलीं ममता

West Bengal Gangrape: कोलकाता से लगभग 170 किलोमीटर दूर दुर्गापुर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा का शुक्रवार की रात को गैंगरेप किया गया था. घटना के वक्त लड़की अपने दोस्त के साथ कॉलेज के बाहर खाना खाने जा रही थी. उसी वक्त वहां मौजूद दरिदों ने उसको उठा लिया. इस घटना में लड़की का दोस्त भी मौके से फरार हुआ बताया जा रहा है.जिसके बाद पुलिस की तरफ से न्याय दिलाने का वादा करते हुए सभी आरोपियों को सजा दिलाने की बात कही गई थी. जिसके बाद  पुलिस ने कार्यवाई करते हुए गैंगरेप में शामिल तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, दो युवक अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. 

आरोपियों का बचाने का आरोप 
पश्चिम बंगाल में छात्रा के साथ हुई इस झकोर देने वाली घटना के बाद ममता के विरोधी राजनीतिक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सरकार का फेलियर बताते हुए जमकर घेरा. शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में महिला सम्मान की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए ममता सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है. वहीं अब मामले को बढ़ता देख पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद का बचाव किया है. 

ममता ने किया सरकार का बचाव 
पश्चिम बंगाल में गैंगरेप की घटना पर ममता बनर्जी खुद का बचाव करते हुए नजर आई. जहां, उन्होंने इस हादसे पर लड़कियों को रात में बाहर न निकले की बात कहते हुए पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश तो वहीं उन्होंने ओड़िशा बीच पर हुए गैंगरेप की घटना का जिक्र करते हुए ओड़िशा की मौजूदा सरकार के एक्शन पर सवाल उठा दिया.  

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंWest Bengal: पुलिस के हत्थे चढ़े MBBS छात्रा रेप कांड के 3 आरोपी, 2 अभी-भी फरार

 

विरोधी पार्टी के निशाने पर ममता 
ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल  में एमबीबीएस छात्रा के साथ हुई घटना जैसे सवेंदशील मुद्दे पर विवादित बयान देकर विरोधी पार्टी के निशाने पर ला दिया है. हालांकि, अभी तक विरोधी पार्टी के नेताओं की ममता बनर्जी के इस बयान पर प्रतिक्रिया नहीं आई है.  

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

mamta banarjee

Trending news

'हमने महिला शिक्षा को हराम नहीं कहा बल्कि...', गर्ल्स एजुकेशन पर बदल गया तालिबान!
india taliban news
'हमने महिला शिक्षा को हराम नहीं कहा बल्कि...', गर्ल्स एजुकेशन पर बदल गया तालिबान!
सोने से भरी ट्रक, करोड़ों का हीरा और...ये शख्स था आजाद भारत का पहला अरबपति
India First Billionaire
सोने से भरी ट्रक, करोड़ों का हीरा और...ये शख्स था आजाद भारत का पहला अरबपति
'रात में लड़कियों को कॉलेज से बाहर जाने नहीं देना चाहिए', गैंगरेप पर बोलीं ममता
mamta banarjee
'रात में लड़कियों को कॉलेज से बाहर जाने नहीं देना चाहिए', गैंगरेप पर बोलीं ममता
'राहुल गांधी को मिलेगा नोबेल पुरस्कार', बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया दावा
Nobel Prize
'राहुल गांधी को मिलेगा नोबेल पुरस्कार', बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया दावा
न लाइट, न फ्रिज; फिर भी सुरक्षित रहती थी सब्जियां,सालों पहले लोग कैसे बचाते थे अनाज
Food Storage Trick
न लाइट, न फ्रिज; फिर भी सुरक्षित रहती थी सब्जियां,सालों पहले लोग कैसे बचाते थे अनाज
भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने दबोचा
Gold smuggling
भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने दबोचा
एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, महिलाओं को भी दिया न्योता
Amir Khan Muttaqi
एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, महिलाओं को भी दिया न्योता
कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, मंत्री ने किया रिएक्ट
Viral News
कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, मंत्री ने किया रिएक्ट
गाजा पीस समिट में शामिल होंगे PM मोदी! ट्रंप और अल-सिसी ने भेजा न्यौता?
PM Modi
गाजा पीस समिट में शामिल होंगे PM मोदी! ट्रंप और अल-सिसी ने भेजा न्यौता?
'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', कांग्रेस नेता
P Chidambaram
'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', कांग्रेस नेता