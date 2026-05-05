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जब ममता ने कहा छोटा भाई, बंगाल के 'अधिकारी' सुवेंदु के ये वीडियो आपको देखने चाहिए

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी का रिश्ता किसी समय 'दीदी और छोटे भाई' जैसा था, लेकिन आज यह राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग बन चुका है. 'अधिकारी' परिवार और ममता के बीच के इस सफर को समझने के लिए ये वीडियो काफी अहम हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 05, 2026, 11:23 AM IST
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बंगाल विधानसभा चुनाव
बंगाल विधानसभा चुनाव

Bhabanipur Election Result: ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के बीच कभी बेहद करीबी राजनीतिक रिश्ते थे. ममता बनर्जी ने उन्हें छोटा भाई तक कहा था, लेकिन 2021 के चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद दोनों नेताओं के रिश्ते पूरी तरह बदल गए. अब यही रिश्ता बंगाल की राजनीति में सबसे बड़े टकराव का प्रतीक बन चुका है.

बंगाल की भवानीपुर सीट पर बड़ी जीत के साथ सुवेंदु अधिकारी ने न सिर्फ अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई, बल्कि राज्य की सियासत में अपनी स्थिति और मजबूत लिया है. जीत के बाद अधिकारी ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया, जिसे भाजपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.

‘गढ़ में घुसकर जीत’ की रणनीति

सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद सुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर से चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया था. ये फैसला रणनीति साफ तौर पर काफी आक्रामक फैसला था ममता बनर्जी को उनके ही क्षेत्र में चुनौती देना. भाजपा के भीतर इसे सीधे मुकाबले की रणनीति कहा गया, जिसने चुनाव को हाई-प्रोफाइल बना दिया.

योगी आदित्यनाथ का प्रचार और प्रभाव

योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के दौरान सुवेंदु अधिकारी के समर्थन में कई रोड शो और रैलियां कीं. एक वीडियो, जिसमें अधिकारी योगी आदित्यनाथ के पैर छूते नजर आए, काफी चर्चा में रहा. इसे भाजपा समर्थकों ने उनकी विनम्रता और नेतृत्व के प्रति सम्मान के रूप में पेश किया.

ममता-सुवेंदु की पहली मुलाकात

2021 चुनाव के बाद ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी की मुलाकात हुई थी. यह मुलाकात विधानसभा परिसर में हुई थी और 2021 के चुनाव से पहले उनके अलग होने के बाद पहली बार आमने-सामने बातचीत का मौका बनी थी. उस समय बताया गया कि ममता बनर्जी ने खुद सुवेंदु अधिकारी को अपने कक्ष में बुलाया था. इस दौरान भाजपा के अन्य विधायक अग्निमित्रा पॉल, अशोक लाहिड़ी और मनोज तिग्गा भी मौजूद थे. मुलाकात के बाद सुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि नंदीग्राम से चुनाव लड़ना ममता बनर्जी के खिलाफ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष था. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया और कहा कि मतभेद के बावजूद संवाद जरूरी होता है.

मैं अधिकारी को अपने छोटे भाई की तरह मानती थी: ममता 

ममता बनर्जी ने इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि जिस व्यक्ति को मैं अपने छोटे भाई की तरह मानती थी, वही आज हमारी सरकार पर सवाल उठा रहा है. उनके इस बयान ने दोनों नेताओं के पुराने रिश्तों और मौजूदा राजनीतिक दूरी को उजागर कर दिया था.

शपथ ग्रहण समारोह पर भी उस समय हुआ था विवाद

राज्यपाल सी. वी. आनन्द बोस के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी विवाद सामने आया था. सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था कि उन्हें बैठने की व्यवस्था को लेकर असहमति थी, इसलिए उन्होंने समारोह में हिस्सा नहीं लिया था. उन्होंने दावा किया था कि कार्यक्रम की अतिथि सूची और व्यवस्था मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा तय की गई थी, जिसमें राजनीतिक पक्षपात झलकता था.

दल-बदल और सीटिंग विवाद

सुवेंदु अधिकारी ने यह भी मुद्दा उठाया था कि उन्हें उन विधायकों के साथ बैठाया जा रहा था, जो भाजपा के टिकट पर जीतकर बाद में टीएमसी में शामिल हो गए थे. इसे उन्होंने राजनीतिक असम्मान बताया और कार्यक्रम का बहिष्कार किया था.

ममता का पलटवार

ममता बनर्जी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए उस समय कहा था कि सभी दलों को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया था, लेकिन कई विपक्षी नेता नहीं पहुंचे. उन्होंने वामपंथी नेता बिमान बोस की उपस्थिति की सराहना भी की थी. मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया था कि वामपंथी शासन के दौरान शिक्षा विभाग को पार्टी कार्यालय में बदल दिया गया था. उन्होंने विपक्ष से विकास के मुद्दों पर चर्चा करने का आह्वान किया था और कहा था कि राज्य की प्रगति पर ध्यान देना जरूरी है.

ये भी पढ़ें: बंगाल और असम में कांग्रेस पर कैसे भारी पड़ी भाजपा? शशि थरूर ने इशारों में बोल ही दिया

बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के बीच संबंध अब पूरी तरह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में बदल चुके हैं. जहां एक तरफ पुराने रिश्तों की झलक दिखती है, वहीं दूसरी ओर तीखा टकराव भी साफ नजर आता है. भवानीपुर की जीत, शपथ ग्रहण विवाद और आमने-सामने की मुलाकात इन सभी घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति आने वाले समय में और भी दिलचस्प होने वाली है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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