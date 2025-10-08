Advertisement
Hindi Newsदेश

'हमारी क्या गलती है, मैं खुद जाऊंगी',...ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर वार, त्रिपुरा को लेकर उठाए ये सवाल

CM Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने त्रिपुरा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि हमने अपने सांसद, हमारे SC मंत्री, हमारे ST मंत्री, हमारे विधायकों सहित केवल 5 सदस्यों की एक टीम भेजी लेकिन उन्हें रोक दिया गया.

Oct 08, 2025, 03:47 PM IST
CM Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है. पक्ष-विपक्ष एक दूसरे के ऊपर जमकर तंज कस रहा है. इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "त्रिपुरा में आपने देखा जो हो रहा है? हमने अपने सांसद, हमारे SC मंत्री, हमारे ST मंत्री, हमारे विधायकों सहित केवल 5 सदस्यों की एक टीम भेजी, लेकिन उन्हें हवाई अड्डे पर रोक दिया गया. किसी को भी बाइक या टैक्सी से भी जाने की अनुमति नहीं दी.

इसके अलावा कहा कि हमने लंबे समय तक इंतजार किया, फिर मैंने उन्हें पैदल जाने के लिए कहा. अगर उन्हें फिर भी रोका गया, तो मैं खुद जाऊंगी. आप लोकतंत्र की बात करते हैं, अगर आपके सांसद, विधायक क्षेत्र में नहीं जाते हैं तो हमारी क्या गलती है? अगर कुछ होता है, तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन यह क्या है? त्रिपुरा में आपकी डबल इंजन की सरकार है और क्या हो रहा है?

 

अपडेट जारी है...

