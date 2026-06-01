Advertisement
trendingNow13234944
Hindi Newsदेशटीएमसी में ममता बनर्जी ने शुरू की सर्जरी, दो विधायकों को पार्टी से किया बेदखल

टीएमसी में ममता बनर्जी ने शुरू की 'सर्जरी', दो विधायकों को पार्टी से किया बेदखल

चुनाव हारने के बाद से ममता बनर्जी के दिन खराब ही चल रहे हैं. ममता बनर्जी के विधायक तक उनकी नहीं सुन रहे हैं. आज ममता ने अपने दो विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में टीएमसी से निकाल दिया है. 

 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: Jun 01, 2026, 03:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

mamata banerjee
mamata banerjee

चुनाव हारने के बाद से ममता बनर्जी के दिन खराब ही चल रहे हैं. ममता बनर्जी के विधायक तक उनकी नहीं सुन रहे हैं. कल ममता ने अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई, जिसमें 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे. बाद में मीटिंग कैंसिल कर दी गई. आज ममता ने अपने दो विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में टीएमसी से निकाल दिया है. चुनाव में करारी शिकस्त के बाद ममता के इस फैसले को पार्टी में एक 'सर्जरी' के रूप में देखा जा रहा है. 

 

(खबर अपडेट हो रही है)

Add Zee News as a Preferred Source

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

TAGS

Mamata BanerjeeTMC

Trending news

टीएमसी में ममता बनर्जी ने शुरू की 'सर्जरी', दो विधायकों को पार्टी से किया बेदखल
Mamata Banerjee
टीएमसी में ममता बनर्जी ने शुरू की 'सर्जरी', दो विधायकों को पार्टी से किया बेदखल
अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की पूरी कहानी, जानिए स्‍थानीय लोगों की जुबानी
Abhishek Banerjee
अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की पूरी कहानी, जानिए स्‍थानीय लोगों की जुबानी
नाराज पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट अन्नामलाई नई पार्टी बनाने जा रहे? भाजपा को लगेगा झटका
tamilnadu news
नाराज पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट अन्नामलाई नई पार्टी बनाने जा रहे? भाजपा को लगेगा झटका
छात्र परेशान, CBSE मालामाल? राहुल गांधी का एजुकेशन सिस्टम पर निशाना...
CBSE OSM System
छात्र परेशान, CBSE मालामाल? राहुल गांधी का एजुकेशन सिस्टम पर निशाना...
जाली पासपोर्ट, फर्जी नाम और दाऊद का हाथ, मुन्ना झिंगाड़ा की वो खौफनाक दास्तां, जब...
Dawood Ibrahim
जाली पासपोर्ट, फर्जी नाम और दाऊद का हाथ, मुन्ना झिंगाड़ा की वो खौफनाक दास्तां, जब...
पेट्रोल-डीजल और सिलेंडर आखिर कितना महंगा होगा? भाजपा सांसद की बात आपको सुननी चाहिए
Petrol Diesel News
पेट्रोल-डीजल और सिलेंडर आखिर कितना महंगा होगा? भाजपा सांसद की बात आपको सुननी चाहिए
आपदा की राहत में भी बड़ा खेल? बंगाल में राशन के बाद अब 'राहत सामग्री' घोटाला?
West Bengal
आपदा की राहत में भी बड़ा खेल? बंगाल में राशन के बाद अब 'राहत सामग्री' घोटाला?
सुवेंदु सरकार का महा-विस्तार! 35 विधायकों ने लिया शपथ, शामिल हुए कई दिग्गज चेहरे
Suvendu Adhikari Cabinet Expansion
सुवेंदु सरकार का महा-विस्तार! 35 विधायकों ने लिया शपथ, शामिल हुए कई दिग्गज चेहरे
खुशखबरी! आज से महिलाओं के लिए सरकारी बसें मुफ्त; सफर से पहले जान लें जरूरी नियम
Bengal Free Bus Travel For Women
खुशखबरी! आज से महिलाओं के लिए सरकारी बसें मुफ्त; सफर से पहले जान लें जरूरी नियम
ISI ने भारत के खिलाफ खोले दो फ्रंट, दाऊद के गुर्गे मुन्‍ना झिंगाड़ा को मिली कमान
Dawood Ibrahim
ISI ने भारत के खिलाफ खोले दो फ्रंट, दाऊद के गुर्गे मुन्‍ना झिंगाड़ा को मिली कमान