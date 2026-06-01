टीएमसी में ममता बनर्जी ने शुरू की 'सर्जरी', दो विधायकों को पार्टी से किया बेदखल

चुनाव हारने के बाद से ममता बनर्जी के दिन खराब ही चल रहे हैं. ममता बनर्जी के विधायक तक उनकी नहीं सुन रहे हैं. कल ममता ने अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई, जिसमें 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे. बाद में मीटिंग कैंसिल कर दी गई. आज ममता ने अपने दो विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में टीएमसी से निकाल दिया है. चुनाव में करारी शिकस्त के बाद ममता के इस फैसले को पार्टी में एक 'सर्जरी' के रूप में देखा जा रहा है.

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