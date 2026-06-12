Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के कांग्रेस के साथ संभावित विलय की अटकलों और शरद पवार की पार्टी को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बड़ा दावा किया है. नागपुर से दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में पटोले ने कहा कि कांग्रेस के साथ आने का प्रस्ताव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी ) की ओर से पहले ही आ चुका है.
दरअसल, नाना पटोले से एनसीपी (एसपी )के संभावित विलय और विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर सवाल पूछा गया था. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि देशभर की कई क्षेत्रीय पार्टियों को अब यह महसूस होने लगा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया गया है, संविधान की मूल भावना को नुकसान पहुंचाया गया है और देश की संपत्तियों का निजीकरण किया जा रहा है. ऐसे में देश और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है.
पटोले ने कहा कि एनसीपी की ओर से प्रस्ताव पहले ही आ चुका था. अब कई क्षेत्रीय दलों में यह समझ विकसित हो रही है कि देश को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना जरूरी है. चाहे ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों या अन्य धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले दल, सभी के बीच इस विषय पर चर्चा चल रही है.
उन्होंने दावा किया कि विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों के बीच कांग्रेस के साथ व्यापक राजनीतिक सहयोग को लेकर सकारात्मक माहौल बन रहा है और विपक्षी एकता की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. पटोले का यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्षी राजनीति में कांग्रेस की अगुवाई में बड़े राजनीतिक गठबंधन की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हैं. हालांकि, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस या एनसीपी की ओर से किसी औपचारिक विलय को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.