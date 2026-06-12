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विपक्ष में महाविलय की तैयारी! शरद पवार के बाद ममता बनर्जी पर टिकीं नजरें; कांग्रेस नेता ने खोल दिया अंदर का राज

Nana Patole Claim: कांग्रेस में क्षेत्रीय दलों के विलय की अटकलों के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि शरद पवार की एनसीपी (एसपी) की ओर से विलय का प्रस्ताव पहले ही आ चुका है. पटोले के मुताबिक, संविधान और देश बचाने के लिए ममता बनर्जी सहित कई धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ आने पर चर्चा कर रहे हैं.

Written ByAshwini Kumar PandeyEdited By:Shashank Shekhar Mishra
Published: Jun 12, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:43 AM IST
विपक्ष में महाविलय की तैयारी! शरद पवार के बाद ममता बनर्जी पर टिकीं नजरें; कांग्रेस नेता ने खोल दिया अंदर का राज
Image Credit: Congress-TMC-NCP

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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