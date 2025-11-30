'बाबरी के लिए जिहाद होगा, TMC छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा...', 6 दिसंबर से पहले हुमायूं कबीर का ऐलान

Babri Masjid dispute: टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है. बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने के लिए ममता बनर्जी के विधायक ने पार्टी छोड़ने की धमकी भी दी है. एक इंटरव्यू के दौरान हुमायूं कबीर ने कहा कि बाबरी मस्जिद के लिए जिहाद होगा और इसे कोई नहीं रोक सकता है. ममता के विधायक की तरफ से कुछ दिन पहले फिर से बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया था. जिस पर बीजेपी पार्टी ने जमकर पलटवार किया था.

टीएमसी ने किया किनारा

पश्चिम बंगाल की टीएमसी पार्टी के विधायक हुमायू कबीर उस समय विवादों में आए, जब उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर बयान दिया था. ममता बनर्जी के विधायक के इस बयान पर पूरे देश में बवाल देखने को मिला. बीजेपी ने हुमांयू कबीर के बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं दी थी. वहीं टीएमसी के नेताओं ने हुमांयू कबीर के बयानों से पल्ला झाड़ा लिया. टीएमसी की तरफ से हुमायूं के टच में न होने की बात कहते हुए उनके बयान से किनारा कर लिया था.

हुमायूं कबीर की धमकी

टीएमसी की तरफ से हुमांयू कबीर के बयान को अहमियत न देना अब उनको परेशान कर रहा है. शायद इसी वजह से हुमांयू कबीर टीएमसी पार्टी छोड़ने की धमकी दे रहे हैं. हुमांयू कबीर ने अब बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जिहाद की धमकी दे रहे हैं. इतना ही नहीं हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि बाबरी बनाने के लिए अगर उन्हें टीएमसी से इस्तीफा देना पड़ा तो वो भी दे देंगे.