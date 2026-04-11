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आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या बंगाल चुनाव में ये पैंतरे इस बार भी लगा पाएंगे TMC की नैया पार?

Insult to Saints in West Bengal: पश्चिम बंगाल में इस बार भी चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पूरा जोर लगाए हुए है. उन्होंने अपने मजबूत पक्ष यानी समुदाय विशेष के तुष्टिकरण को और मांझना शुरू कर दिया है. इस संदेश को अपने समर्थक मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए साधु-संतों के अपमान तक के परहेज नहीं किया जा रहा है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 12, 2026, 01:19 AM IST
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आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या बंगाल चुनाव में ये पैंतरे इस बार भी लगा पाएंगे TMC की नैया पार?

TMC Appeasement Policy in West Bengal: चीन के सैन्य रणनीतिकार और दार्शनिक सन त्ज़ू ने कहा है कि 'युद्ध में वही जीतता है जो अपनी सबसे मजबूत स्थिति को बनाए रखता है और उसे अंत तक नहीं छोड़ता.' इसीलिए ईरान मजबूती के साथ होर्मुज को पकड़ा हुआ है. जिस तरह होर्मुज रणनीतिक रूप से ईरान के लिए मजबूत कड़ी है, उसी तरह पश्चिम बंगाल के चुनाव में मुस्लिम वोटबैंक तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है. इतना महत्वपूर्ण है कि टीएमसी उन्हें तुष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है.

टीएमसी नेता साधु-संतों का कर रहे अपमान 

टीएमसी के बड़े-बड़े नेता मंचों से मजहबी गाना गाकर अपने वोट बैंक को खुश कर रहे हैं. उसी टीएमसी के नेताओं को साधु-संत बर्दाश्त नहीं हैं. जिस टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि उनकी आंखों में मदीना और दिल में काबा है. उसी टीएमसी के नेता आश्रम में घुसकर साधु संतों को भगा रहे हैं. 

स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि 'साधु-संत इस धरती पर भगवान की जीवित छाया हैं, उनका सम्मान करना स्वयं ईश्वर की पूजा के समान है'. दुनियाभर के लोग जिस विवेकानंद के कहे एक-एक शब्द को आत्मसात करते हैं, उनके शब्दों का उनके जन्मस्थान बंगाल में ही सम्मान नहीं हो रहा है.

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आश्रम से संतों को भगाया गया

तृणमूल कांग्रेस के नेता साधु-संतों का ना सिर्फ अपमान कर रहे हैं, बल्कि उन्हें खुलकर धमका रहे हैं. कुछ साधु-संत भवानीपुर के पद्मपुकुर क्षेत्र में एक आश्रम पहुंचे थे. टीएमसी के पार्षद असीम बसु अपने कुछ समर्थकों के साथ पहुंचे और साधु-संतों को आश्रम से भगा दिया. ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है. 

कुछ भगवाधारी संत श्रीभोलानंद आश्रम में आते हैं. वहां बरामदे पर बैठते हैं. तभी पीछे से असीम बसु अपने समर्थकों के साथ आश्रम कैम्पस के अंदर दाखिल होते हैं. टीएमसी कार्यकर्ताओं के हाथ में पार्टी का झंडा है. टीएमसी नेता असीम बसु और उनके समर्थक साधुओं को धमकाना शुरू कर देते हैं.

असीम बसु बीच में खड़े हैं. वे खुद भी बोल रहे हैं और उनके समर्थक एक-एक कर वहां मौजूद साधुओं को धमका रहे हैं. इसके बाद पहले एक साधु वहां से निकला और फिर उसके बाद एक-एक कर सभी साधु वहां से निकल गए. गेरुआ वस्त्रधारियों के जाने के बाद टीएमसी के पार्षद और उनके समर्थक भी वहां से चले गए.

सुवेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर

कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 70 में ये आश्रम है. साधु-संतों का कहना है कि जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है वो कोलकाता के कालीघाट और आसपास के क्षेत्रों में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे, तभी यह घटना हुई. इस घटना को लेकर साधु-संत बहुत नाराज हैं. 

साधु-संतों की ये नाराजगी इसलिए भी अधिक है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी भवानीपुर से विधायक हैं. इस बार फिर वो यहीं से चुनाव लड़ रही हैं. लेकिन बीजेपी ने इस बार भवानीपुर में ममता के खिलाफ सुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है.

साधु-संतों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर सुवेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर हैं. वो कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग कर हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है. जिस वीडियो को लेकर बीजेपी आक्रामक है.उसे पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी के नेता फिरहाद हकीम कह रहे हैं कि वो फर्जी है.

टीएमसी नेताओं को साधु-संत पसंद नहीं?

फिरहाद हकीम जो ममता सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं वो उस वीडियो को फर्जी कह रहे हैं..जिसको टीएमसी के ही पार्षद गर्व से कह रहे हैं कि असली है. जिस टीएमसी पार्षद असीम बसु पर साधु-संतों को धमकाने का आरोप है कि वो कह रहे हैं कि ये भगवाधारी गलत इरादे से आए थे इसलिए उनको भगा दिया. हम आपको सुनाते हैं कि टीएमसी के पार्षद क्या कह रहे हैं.

सोचिए, जिसने साधु को डराया और धमकाया.आश्रम से भगाया. वो गर्व से कह रहा है कि उसने ऐसा किया और उसी के पार्टी के वरिष्ठ मंत्री कह रहे हैं कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है. मंत्री एक जिम्मेदार पद होता है. मंत्री के कहे शब्दों का वैल्यू होता है. लेकिन पार्टी के बचाव में वो सरासर झूठ बोल रहे हैं. उन्हें उनका वो पार्षद ही उन्हें झूठा करार दे रहा है, जिसने साधु-संतों के साथ अभद्रता की है.  

जो साधु-संत गली-गली घूमकर सनातन का प्रचार कर रहे थे. वे टीएमसी नेताओं को बर्दाश्त नहीं हुए. दलील ये है कि चुनाव के समय ये अचानक कहां से आ गए? इसका मतलब क्या है? क्या टीएमसी के पार्षद ये कहना चाहते हैं कि ये साधु-संत चुनाव के लिए ही आए हैं? जिस टीएसमी के नेताओं को साधु संतों के प्रचार में भी चुनावी एंगल दिख रहा है..उन्हें अब हम कुछ ऐसा तथ्य बताने जा रहे हैं, जिससे ये पता चलेगा कि किसी दल के लिए धार्मिक प्रचार का अर्थ क्या होता है?

इमामों की टीएमसी को वोट देने की अपील

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए मुस्लिम संगठन और मौलवी-मौलाना खुलकर वोट की अपील करते हैं. 22 हजार इमामों की संस्था बंगाल इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मोहम्मद याह्या ने कहा है कि भविष्य बचाने के लिए हमारे समुदाय के लोग टीएमसी को वोट दे.

नखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक कासमी ने ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के नेतृत्व में एक पत्र जारी किया. जिसमें मुसलमानों को एकजुट होकर सेक्युलर पार्टी यानी टीएमसी को वोट देने की अपील की है. चुनाव से पहले अलग अलग इलाकों के इमाम मौलाना शफीक कासमी से मिलने आते हैं और वो सबको एक ही सलाह देते हैं कि बंटो मत, सब मिलकर टीएमसी को वोट करो. 

हुगली जिले की फुरफुरा शरीफ का एक गुट भी टीएमसी के समर्थन में है. अब आप सोचिए. मस्जिद और दरगाहों से टीएमसी के लिए वोट की अपील ये अच्छा है. ये धर्मनिरपेक्षता है लेकिन किसी आश्रम में रहकर कोई साधु-संत सनातन का प्रचार-प्रसार कर रहा है तो उस पर आपत्ति है और आपत्ति इस बात पर है कि वो चुनाव के समय क्या करने आए हैं?

बंगाल में तुष्टिकरण से सत्ता पर नजर

जिस बंगाल को श्री अरविंदो ने भारत की आध्यात्मिक और बौद्धिक चेतना का केंद्र कहा है'. जिस बंगाल की धरती पर श्रीचैतन्य महाप्रभु, श्रीरामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, मां शारदा देवी जैसे साधु-संत हुए हैं. जिन्होंने समूचे विश्व को आध्यात्मिक प्रकाश दिया. जिस बंगाल में बेलूर मठ, भारत सेवाश्रम संघ, श्री आनंदमयी मां आश्रम जैसे कई मठ-मंदिर और आश्रम है और वो आश्रम और मठ सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और विकास का केंद्र है. वहां पर आश्रम से साधुओं को पीटकर भगाया जा रहा है और वहीं पर मदीना-काबा की प्रशंसा में गीत गाए जा रहे हैं.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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