ममता बनर्जी की टीएमसी अब 'असली' और 'नकली' के फेर में फंस गई है. ठीक वैसे ही जैसे शिवसेना. 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद से ममता की हर दिन मुश्किल बढ़ती जा रही. मई में चुनावी हार के बाद टीएमसी के भीतर आपसी कलह दिखने लगी. जिन नेताओं की अदावत अंदरखाने चल रही थी, वो सतह पर आ गई. जून में पार्टी के बागी नेताओं ने अलग गुट बना लिया, जो अब एक अंजान सी पार्टी नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय को तैयार है. ममता बनर्जी को अपनी पार्टी के भीतर ही इतनी लड़ाई का शायद ही इल्म रहा हो. अब बागी नेताओं ने जुलाई में एक कदम और जाकर पार्टी के सिंबल पर ही दावा करने की तैयारी कर ली है. मई में अदावत, जून में बगावत के बाद अब जुलाई में बागी नेताओं की पार्टी पर 'सदारत' की तैयारी है. यानी पार्टी सिंबल लेकर टीएमसी का नेतृत्व करने की तैयारी है.
बंगाल में ममता बनर्जी की हालत इस समय महाभारत के धृतराष्ट्र जैसी हो गई है. धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में सही-गलत की पहचान नहीं कर पाए. ठीक वैसे ही ममता बनर्जी की भी हालत है जो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के मोह में पार्टी के भीतर अरसे से पनप रहे असंतोष को नहीं भांप पाईं. पार्टी के बाहर ममता की इमेज बेहद फ्रायरब्रांड लीडर की रही है. अपने इसी तेवर के चलते उन्होंने पक्ष-विपक्ष दोनों जगह धाक जमाई है, लेकिन अब चुनावी हार के बाद उनकी वो छवि धूमिल होती जा रही है.
टीएमसी के बागी नेताओं ने अपना अलग फ्रंट बना लिया है. इसका लीडर कौन है? ये तय करना अभी शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन कुछ नाम हैं जो आगे चल रहे हैं. पहला नाम काकोली घोष दस्तीकार का चल रहा. दूसरे नंबर पर सुदीप बंदोपाध्याय का है.
#WATCH | Delhi: TMC rebel MP Sudip Bandyopadhyay says, "We will merge with the Nationalist Citizens Party... It is a regional party. This is the system. When you leave with 2/3rd of the party, you cannot demand the name of that party on the first day itself... In July, we will… pic.twitter.com/dLGtFJZvB0
— ANI (@ANI) June 14, 2026
टीएमसी के कुल 28 सांसदों में से 20 सांसदों ने कल ही अलग नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का ऐलान किया है. इस विलय के साथ ही ये अंजान सी पार्टी अचानक देश का पांचवां सबसे बड़ा दल बन गया है.
उन्होंने बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर संसद में अपने लिए बैठने की अलग जगह की डिमांड की है. बात सिर्फ इतनी नहीं है. इस बागी गुट में एनडीए के समर्थन का ऐलान भी कर दिया है. ओम बिरला से मुलाकात के बाद टीएमसी के बागी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एक क्षेत्रीय पार्टी है. सुदीप ने कल जो बात कही वो ममता के लिए जुलाई में आने वाला एक बड़ा खतरा है.
सुदीप ने साफ कहा कि जब आप पार्टी के दो तिहाई सदस्यों के साथ अलग होते हैं तो आप पहले ही दिन उस पार्टी का नाम नहीं मांग सकते. अभी नहीं, लेकिन जुलाई में हम तृणमूल का नाम हमें देने की मांग करेंगे. सुदीप ने 2/3 बहुमत होने का दावा किया. इससे भी आगे जाते हुए उन्होंने साफ कहा कि उसके बाद कोर्ट में भी वे जाएंगे. यानी ममता के हाथ से सत्ता तो गई ही, पांवों की नीचे से 'तृणमूल' की जमीन भी चली गई.
Rebel TMC MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla at his residence, in Delhi today
After meeting him, Rebel TMC MP Kakoli Ghosh Dastidar said, "We, the twenty MPs elected from the AITC, met the Speaker and submitted a letter requesting to sit separately; these twenty MPs constitute… pic.twitter.com/HTFttYCXdm
— ANI (@ANI) June 14, 2026