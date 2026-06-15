Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /Explainer
  • /मई में अदावत, जून में बगावत और जुलाई में सदारत! बागियों की तैयारी के आगे कैसे हर कदम पर ममता को मिल रही मात!

मई में अदावत, जून में बगावत और जुलाई में 'सदारत'! बागियों की तैयारी के आगे कैसे हर कदम पर ममता को मिल रही मात!

ममता बनर्जी की पार्टी में टूट के बाद बागी सांसदों ने एक अंजान सी पार्टी में जाने का ऐलान कर दिया है. चुनावी हार के बाद से ममता का टाइम ही खराब चल रहा. मई में सत्ता गई, जून में पार्टी टूटी और अब जुलाई में उससे भी बड़ा खतरा उन पर मंडरा रहा.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jun 15, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:18 PM IST
मई में अदावत, जून में बगावत और जुलाई में 'सदारत'! बागियों की तैयारी के आगे कैसे हर कदम पर ममता को मिल रही मात!
Image Credit: mamata banerjee

About the Author

Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
VIDEO: मैच के बाद स्टेडियम की सफाई, फीफा वर्ल्ड कप में छाए जापान के फैंस, जीता दिल
FIFA World Cup 20261 min ago
2
Keralam VC Controversy6 min ago
3
9 grah upay11 min ago
4
Hindu shastra rules13 min ago
5
Pakistan19 min ago