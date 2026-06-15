ममता बनर्जी की टीएमसी अब 'असली' और 'नकली' के फेर में फंस गई है. ठीक वैसे ही जैसे शिवसेना. 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद से ममता की हर दिन मुश्किल बढ़ती जा रही. मई में चुनावी हार के बाद टीएमसी के भीतर आपसी कलह दिखने लगी. जिन नेताओं की अदावत अंदरखाने चल रही थी, वो सतह पर आ गई. जून में पार्टी के बागी नेताओं ने अलग गुट बना लिया, जो अब एक अंजान सी पार्टी नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय को तैयार है. ममता बनर्जी को अपनी पार्टी के भीतर ही इतनी लड़ाई का शायद ही इल्म रहा हो. अब बागी नेताओं ने जुलाई में एक कदम और जाकर पार्टी के सिंबल पर ही दावा करने की तैयारी कर ली है. मई में अदावत, जून में बगावत के बाद अब जुलाई में बागी नेताओं की पार्टी पर 'सदारत' की तैयारी है. यानी पार्टी सिंबल लेकर टीएमसी का नेतृत्व करने की तैयारी है.