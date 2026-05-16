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Hindi Newsदेशजिसे जाना है जाए, मैं अकेले TMC को खड़ी कर लूंगी... कालीघाट बैठक में ममता का बागी नेताओं को दो-टूक

'जिसे जाना है जाए, मैं अकेले TMC को खड़ी कर लूंगी... कालीघाट बैठक में ममता का बागी नेताओं को दो-टूक

TMC Crisis: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं को साफ संदेश दिया कि जो जाना चाहते हैं, वे जा सकते हैं. कालीघाट में हुई समीक्षा बैठक में ममता ने कहा कि वह पार्टी को नए सिरे से खड़ा करेंगी. टीएमसी ने चुनाव परिणामों पर सवाल उठाते हुए जनादेश लूटे जाने का आरोप भी लगाया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 16, 2026, 08:07 AM IST
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Mamata Banerjee
Mamata Banerjee

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ममता बनर्जी संगठन को दोबारा खड़ा करने की तैयारी में जुट गई हैं. सालों बाद सबसे बड़ा चुनावी झटका झेलने वाली टीएमसी अब सत्ता से सीधे विपक्ष में पहुंच चुकी है. इसी बीच कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास पर ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने वाले पार्टी उम्मीदवारों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की.

इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे. बैठक का उद्देश्य चुनावी हार के बाद टूटते मनोबल को संभालना और संगठन में एकजुटता का संदेश देना बताया जा रहा है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, ममता बनर्जी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया कि तृणमूल कांग्रेस संघर्ष से पीछे हटने वाली नहीं है.

जो जाना चाहते हैं, उन्हें जाने दें: ममता

बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़ने की अटकलों और नेताओं के पाला बदलने पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जो नेता दूसरी पार्टियों में जाना चाहते हैं, वे जाने के लिए स्वतंत्र हैं. ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, उन्हें जाने दें. मैं पार्टी को नए सिरे से खड़ा करूंगी. जो लोग मेरे साथ रहेंगे, उनसे मैं कहती हूं कि क्षतिग्रस्त पार्टी दफ्तरों को फिर से तैयार करें, उन पर रंग-रोगन करें और उन्हें दोबारा खोलें. जरूरत पड़ी तो मैं खुद भी उन दफ्तरों को पेंट करूंगी. तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं झुकेगी. उन्होंने आगे कहा कि वे किसी को भी जबरदस्ती पार्टी में रोककर रखने में विश्वास नहीं करतीं. ममता ने स्वीकार किया कि चुनावी हार के बाद कई नेता दूसरी पार्टियों का रुख कर सकते हैं, लेकिन इससे पार्टी का संघर्ष खत्म नहीं होगा.

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हार के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर बैठक

बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह पहली बड़ी समीक्षा बैठक थी, जिसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को बुलाया गया. ममता बनर्जी ने नेताओं से कहा कि वे निराश न हों और संगठन को जमीनी स्तर पर फिर से मजबूत करने में जुट जाएं. बैठक के बाद टीएमसी के आधिकारिक एक्स (X) हैंडल पर तस्वीरें साझा की गईं. पोस्ट में कहा गया कि उम्मीदवारों ने कल्पना से परे अत्याचारों और लगातार धमकियों के बावजूद साहस के साथ चुनाव लड़ा. पार्टी ने अपने पोस्ट में लिखा कि तृणमूल कांग्रेस एक परिवार की तरह एकजुट खड़ी है. हम उनके आगे कभी नहीं झुकेंगे जिन्होंने जनता का जनादेश लूटा है. अंत में जीत सच की ही होगी.

चुनावी हार ने हिला दी TMC की नींव

बता दें कि हालिया विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा. राज्य की कुल 294 सीटों में से पार्टी सिर्फ 80 सीटें जीत सकी. टीएमसी ने 291 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि 3 सीटें सहयोगी दल बीजीपीएम (BGPM) को दी गई थीं. सबसे बड़ा झटका यह रहा कि चुनाव लड़ने वाले 291 उम्मीदवारों में से 211 उम्मीदवार हार गए. इनमें ममता सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और बड़े चेहरे भी शामिल थे. सबसे ज्यादा चर्चा खुद ममता बनर्जी की हार को लेकर हो रही है. भवानीपुर जैसी सीट, जिसे उनका सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह हार सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि टीएमसी के संगठनात्मक ढांचे के लिए भी बड़ा झटका है.

जनादेश लूटा गया, ममता ने फिर उठाए सवाल

चुनावी नतीजों के बाद टीएमसी लगातार परिणामों पर सवाल उठा रही है. समीक्षा बैठक में भी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जनता के जनादेश को लूटा और चुराया गया है. उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को डराया गया, धमकियां दी गईं और कई जगहों पर माहौल प्रभावित किया गया. हालांकि उन्होंने अपने नेताओं से संघर्ष जारी रखने और जनता के बीच सक्रिय रहने की अपील की. ममता बनर्जी ने 5 मई को चुनाव परिणाम आने के अगले दिन भी यही कहा था कि वे किसी को भी पार्टी में जबरदस्ती रोकने में विश्वास नहीं रखतीं. अब उन्होंने फिर दोहराया कि टीएमसी को नए सिरे से खड़ा किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: मस्जिद में जगह नहीं, तो सड़क ही सही! सुवेंदु के अल्टीमेटम पर नमाजियों का पलटवार- बंगाल में 'जुम्मा नमाज' पर छिड़ा बवाल

अब विपक्ष की भूमिका में TMC

एक समय बंगाल की राजनीति पर पूरी तरह हावी रहने वाली तृणमूल कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका में पहुंच गई है. पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को टूटने से बचाना और कार्यकर्ताओं का भरोसा बनाए रखना है. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आने वाले महीनों में टीएमसी के लिए यह तय करना बेहद अहम होगा कि वह हार के बाद खुद को किस तरह पुनर्गठित करती है. वहीं ममता बनर्जी के तेवर साफ संकेत दे रहे हैं कि वे फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं हैं.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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