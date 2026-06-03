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Hindi NewsदेशTMC में ममता के साथ खेला होबे! 60 विधायकों के समर्थन से पार्टी से निकाले गए ऋतब्रत बनर्जी बने नेता विपक्ष

TMC में ममता के साथ 'खेला होबे'! 60 विधायकों के समर्थन से पार्टी से निकाले गए ऋतब्रत बनर्जी बने नेता विपक्ष

बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद से ममता के साथ ही 'खेला होबे' हो रहा. टीएमसी से निकाले गए ऋतब्रत बनर्जी अब 60 विधायकों के समर्थन के साथ नेता विपक्ष ही बन गए हैं. खास बात ये है कि ऋतब्रत ने ममता को ही अपना अध्यक्ष माना है. इधर पार्टी में टूट के बीच आज एक बार फिर ईडी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई है.

 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: Jun 03, 2026, 05:54 PM IST
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mamata banerjee and Ritabrata Banerjee
mamata banerjee and Ritabrata Banerjee

बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद से ममता के साथ ही 'खेला होबे' हो रहा. टीएमसी से निकाले गए ऋतब्रत बनर्जी अब 60 विधायकों के समर्थन के साथ नेता विपक्ष ही बन गए हैं. खास बात ये है कि ऋतब्रत ने ममता को ही अपना अध्यक्ष माना है. इधर पार्टी में टूट के बीच आज एक बार फिर ईडी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई है.  

TMC विधायकों ने आज विधानसभा अध्यक्ष को 60 हस्ताक्षरों वाला एक पत्र सौंपा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष (LoP) के तौर पर ऋतब्रत बनर्जी के नाम का प्रस्ताव दिया गया है. अध्यक्ष ने इसे स्वीकार कर लिया है. ममता मुख्य सलाहकार होंगी, अभिषेक की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी.  वहीं मीडिया के सामने आकर ऋतब्रत ने कहा कि हम एक अच्छे विपक्ष के तौर पर अहम भूमिका निभाएंगे. जहां जरूरत होगी, हम विधेयक का समर्थन करेंगे और जहां जरूरत होगी, हम विधेयक का विरोध करेंगे. किसी अतिरिक्त लाभ के लिए सदन से कभी भी वॉकआउट नहीं करेंगे. 

ऋतब्रत बनर्जी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि अभिषेक बनर्जी की कोई भूमिका ही नहीं रहेगी. उनके साथ हमारी पार्टी का कोई संबंध नहीं है. उनके साथ हमारी आवाम का भी दूर-दूर कोई संबंध नहीं है. अगर संबंध होता तो वे 26 दिनों तक छिपे नहीं रहते, बल्कि बाहर निकलकर आते. जैसे चोरों को पीटा जाता है, वैसे ही उन्हें पीटा गया. हममें से किसी नेता ने भी न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग की. वहीं अभिषेक बनर्जी उस दिन चोरों की तरह पिटाई खाने के बाद कह रहे थे कि आवाम उनकी रक्षा करेगी. फिर देखा गया कि उन्होंने केंद्र सरकार को अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पत्र दिया. हम लोग उन्हें लेकर चर्चा नहीं करना चाहते हैं. जहां तक ममता बनर्जी की बात है तो हम मानते हैं कि ममता बनर्जी बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं. हमारी उनसे मांग रहेगी कि वे हमारी मुख्य सलाहकार की तरह हमारी पार्टी का नेतृत्व करती रहें. 

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ऋतब्रत बनर्जी ने मीडिया के सामने आकर जिस तरह से दावा किया, वो महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर दिखा रही है. वहां भी शिवसेना में टूट के बाद ऐसा ही हुआ था. 

(खबर अपडेट हो रही)

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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