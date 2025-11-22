SIR को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बेहद खफा, इस दिन करेंगी विरोध मार्च

पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में वहां की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी एसआईआर का खुलकर विरोध कर रही है, सीएम ममता बनर्जी भी इस प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठा रही है.
Mamata Banerjee on SIR: तृणमूल कांग्रेस (TMC) पश्चिम बंगाल (West Bengal) में भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) के स्पेशल इंवेस्टिगेटिव रिवीजन (Special Intensive Revision) का लगातार विरोध कर रही है. इसी कड़ी में में राज्य की सीएम ममता बनर्जी 25 नवंबर को नॉर्थ 24 परगना (North 24 Parganas) जिले के बनगांव (Bongaon) में एसआईआर विरोधी रैली को संबोधित करेंगी.
SIR के विरोध में दूसरी रैली
ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) रैली के बाद बनगांव में एक विरोध मार्च में भी हिस्सा लेंगी. ये दूसरी एसआईआर विरोधी रैली और विरोध मार्च होगा जिसका नेतृत्व सीएम करेंगी. पहली रैली 4 नवंबर को कोलकाता (Kolkata) में हुई थी. तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि बनगांव को एसआईआर विरोधी रैली और विरोध मार्च के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है, क्योंकि इन इलाकों में मतुआ समुदाय (Matua community) के लोगों की भारी तादाद है.
मतुआ समुदाय में खौफ?
तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही ये प्रचार शुरू कर दिया था कि एसआईआर के कारण मतुआ समुदाय के लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए जाएंगे. मतुआ पिछड़े वर्ग की एक हिंदू आबादी है जो पड़ोसी देश बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में आकर पश्चिम बंगाल के अलग-अलग जिलों में बस रही है, जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पड़ोसी देश बांग्लादेश (Bangladesh) से लगती हैं.
बीजेपी ने दिलाया भरोसा
इनका जमावड़ा खास तौर से नादिया और नॉर्थ 24 परगना जिलों में है. हालांकि, राज्य बीजीपी नेतृत्व ने मतुआ समुदाय के लोगों को आश्वासन दिया है कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों, जिन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है, के अलावा किसी और को संशोधन प्रक्रिया के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है.
CEC को CM का लेटर
बीते गुरुवार को ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) को चिट्ठी लिखकर एसआईआर प्रॉसेस को स्थगित रखने का अनुरोध किया. लेटर में उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से ये प्रक्रिया चुनाव अधिकारियों और राज्य के नागरिकों पर थोपी गई है, वह "अनियोजित, अराजक और खतरनाक" है.
राज्य के विपक्ष ने किया SIR का विरोध
उसी दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) शुभेंदु अधिकारी ने भी सीएम ममता के चिट्ठी का विरोध करते हुए सीईसी को पत्र लिखा. अपने लेटर में विपक्ष के नेता ने दावा किया कि सीएम बनर्जी का मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा गया पत्र एसआईआर के जरिए मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान को विफल करने का एक हताश प्रयास था और उनके पत्र की विषयवस्तु राजनीति से प्रेरित और तथ्यात्मक रूप से गलत थी.
