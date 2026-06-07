/ममता दीदी के सांसद बनने की क्या है इनसाइड स्टोरी? सौरव गांगुली और यूसुफ पठान ने सामने आकर खोला पूरा सच

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त कयासों और दावों का एक ऐसा बवंडर उठा है जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक की सियासी जमीन हिला दी है. विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने और भवानीपुर सीट पर सुभेंदु अधिकारी के हाथों करारी शिकस्त झेलने के बाद अब टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य को लेकर एक बेहद सनसनीखेज दावा किया गया है.
बंगाल के एक स्थानीय अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया कि विधायक की कुर्सी छिनने के बाद अब ममता बनर्जी देश की संसद (लोकसभा) पहुंचकर दिल्ली की राजनीति में अपनी धाक जमाना चाहती हैं. इस योजना के तहत उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को मध्यस्थ बनाकर बरहामपुर से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान के पास इस्तीफा देने का संदेश भिजवाया था, जिसे यूसुफ पठान ने सिरे से ठुकरा दिया. हालांकि, खबर के वायरल होते ही सौरव गांगुली और यूसुफ पठान दोनों को ही सामने आकर इस पूरे मामले पर सफाई देनी पड़ी है.
इस खबर ने जैसे ही सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तूल पकड़ा, पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर इस पूरे विवाद से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया. गांगुली ने बेहद सख्त शब्दों में साफ किया कि वे किसी के कूटनीतिक या राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं हैं. गांगुली ने अपनी सफाई में लिखा कि ममता बनर्जी ने मुझसे कभी भी यूसुफ पठान तक किसी भी तरह का संदेश पहुंचाने के लिए नहीं कहा. चाहे बात उनकी बरहामपुर संसदीय सीट छोड़ने की हो या कोई और विषय. जब मुझे कोई संदेश मिला ही नहीं, तो मेरे द्वारा यूसुफ पठान से संपर्क करने का सवाल ही नहीं उठता. यह रिपोर्ट पूरी तरह से मनगढ़ंत है और मैं कभी भी किसी भी स्तर पर राजनीतिक मामलों में शामिल नहीं रहता हूं.
गांगुली के तुरंत बाद खुद बरहामपुर से टीएमसी सांसद और पूर्व ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने भी एक वीडियो संदेश जारी कर अपनी चुप्पी तोड़ी. पठान ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इस खबर पर गहरा दुख और ऐतराज जताया है. यूसुफ पठान ने वीडियो में कहा कि ममता बनर्जी या टीएमसी के किसी भी नेता ने मुझसे सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा है. हमारी जो आखिरी बैठक हुई थी, उसमें भी दूर-दूर तक ऐसा कोई विषय नहीं था. बिना किसी पुख्ता जानकारी के इस तरह की झूठी खबरों को सोशल मीडिया पर हवा दी जा रही है जो बेहद निराशाजनक है.
भले ही इस विशेष खबर को गांगुली और पठान ने खारिज कर दिया हो, लेकिन इस दावे के पीछे बंगाल की बदली हुई राजनीतिक हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. राज्य की सत्ता हाथ से जाने के बाद ममता बनर्जी की अपनी ही पार्टी के भीतर पकड़ लगातार ढीली पड़ती दिख रही है, और इसके आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं.
बता दें कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर सांगठनिक स्तर पर एक बहुत बड़ा बिखराव देखने को मिल रहा है, जिसका असर विधानसभा से लेकर संसद के दोनों सदनों तक साफ नजर आ रहा हैॉ. सबसे बड़ा भूचाल विधानसभा के मोर्चे पर है, जहां टीएमसी के कुल 80 विधायकों में से 58 विधायक इस समय पूरी तरह बागी हो चुके हैं और वे पार्टी से निष्कासित नेता संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं. बगावत की यह चिंगारी यहीं नहीं थमी है, बल्कि इसका सीधा असर लोकसभा में भी दिख रहा है.
निचले सदन में टीएमसी के कुल 28 सांसदों में से 23 सांसद इस समय बागी गुट और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लगातार संपर्क में बताए जा रहे हैं. हालांकि, दल-बदल कानून के तहत किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से बचने और संसद में एक अलग गुट के रूप में मान्यता पाने के लिए इस बागी धड़े को कम से कम 19 सांसदों के अटूट समर्थन की जरूरत होगी.वहीं दूसरी ओर, राज्यसभा की बात करें तो यहां टीएमसी के कुल 13 सांसद हैं, जहां फिलहाल स्थिति चर्चाओं और कयासों के दौर में बनी हुई है. लेकिन नियमों के मुताबिक, राज्यसभा में भी किसी नए बागी गुट को कानूनी मान्यता हासिल करने के लिए कम से कम 9 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता अनिवार्य होगी.
अंदरूनी सूत्रों की मानें तो टीएमसी के लोकसभा सांसदों के इस बागी सुरों का नेतृत्व पार्टी के ही एक बेहद सीनियर और कद्दावर सांसद कर रहे हैं. चर्चा तो यहां तक है कि इनमें से करीब 20 सांसद बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम सकते हैं. ऐसे में भले ही ममता बनर्जी के बरहामपुर से चुनाव लड़ने की खबर पर फिलहाल विराम लग गया हो, लेकिन पार्टी के भीतर ओल्ड गार्ड बनाम न्यू ब्रिगेड की जो अंदरूनी जंग छिड़ी है, वो आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में एक नया भूचाल ला सकती है.