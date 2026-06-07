/ममता दीदी के सांसद बनने की क्या है इनसाइड स्टोरी? सौरव गांगुली और यूसुफ पठान ने सामने आकर खोला पूरा सच

इस खबर ने जैसे ही सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तूल पकड़ा, पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर इस पूरे विवाद से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया. गांगुली ने बेहद सख्त शब्दों में साफ किया कि वे किसी के कूटनीतिक या राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं हैं. गांगुली ने अपनी सफाई में लिखा कि ममता बनर्जी ने मुझसे कभी भी यूसुफ पठान तक किसी भी तरह का संदेश पहुंचाने के लिए नहीं कहा. चाहे बात उनकी बरहामपुर संसदीय सीट छोड़ने की हो या कोई और विषय. जब मुझे कोई संदेश मिला ही नहीं, तो मेरे द्वारा यूसुफ पठान से संपर्क करने का सवाल ही नहीं उठता. यह रिपोर्ट पूरी तरह से मनगढ़ंत है और मैं कभी भी किसी भी स्तर पर राजनीतिक मामलों में शामिल नहीं रहता हूं.