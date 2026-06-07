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ममता दीदी के सांसद बनने की क्या है इनसाइड स्टोरी? सौरव गांगुली और यूसुफ पठान ने सामने आकर खोला पूरा सच

TMC Resignation Controversy: बंगाल चुनाव में हार के बाद कयास थे कि ममता बनर्जी बरहामपुर से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान का इस्तीफा कराकर खुद वहां से चुनाव लड़ना चाहती हैं. इसके लिए सौरव गांगुली द्वारा मध्यस्थता की खबर आई थी. हालांकि, गांगुली और पठान दोनों ने इसे पूरी तरह अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 07, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:29 AM IST
ममता दीदी के सांसद बनने की क्या है इनसाइड स्टोरी? सौरव गांगुली और यूसुफ पठान ने सामने आकर खोला पूरा सच
Image Credit: Bengal

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ममता के सांसद बनने की इनसाइड स्टोरी का क्या है सच? गांगुली-पठान ने खोला राज!
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