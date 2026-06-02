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Hindi Newsदेशअभिषेक बनर्जी पर हमले के विरोध में TMC का हल्लाबोल! बीजेपी का पलटवार- सुरक्षा पाने के लिए खुद रचा ड्रामा

अभिषेक बनर्जी पर हमले के विरोध में TMC का हल्लाबोल! बीजेपी का पलटवार- सुरक्षा पाने के लिए खुद रचा ड्रामा

TMC: कोलकाता के रानी राशमोनी रोड पर आज टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगी. यह प्रदर्शन पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों के विरोध में हो रहा है. वहीं, बीजेपी ने इसे अभिषेक बनर्जी द्वारा सुरक्षा बढ़ाने के लिए रचा गया ढोंग बताया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jun 02, 2026, 11:47 AM IST
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Mamata Banerjee
Mamata Banerjee

Mamata banerjee: पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद शुरू हुआ सियासी बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाकर की गई कथित हिंसा के विरोध में आज पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी खुद कोलकाता की सड़कों पर उतरेंगी. वह रानी राशमोनी रोड पर आयोजित एक बड़े विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगी. यह प्रदर्शन टीएमसी के कद्दावर नेता अभिषेक बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए हालिया हमलों के विरोध में आयोजित किया जा रहा है. ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि चाहे पुलिस की अनुमति मिले या न मिले, टीएमसी आज 2 जून को हर हाल में अपना विरोध दर्ज कराएगी.

चाहे गिरफ्तार कर लो, रोक नहीं पाओगे: ममता बनर्जी 

अपने कड़े तेवरों के लिए जानी जाने वाली ममता बनर्जी ने इस घटनाक्रम पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है. उन्होंने एक वीडियो बयान जारी कर देश की दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सांसदों पर हुए हमले को शर्मनाक बताया. 
ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि घायल नेताओं के इलाज को रोकने के लिए अस्पतालों पर प्रशासनिक दबाव बनाया गया, जो पूरी तरह तानाशाही है. उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने हमें कोलकाता में रोका, तो हम अपना आंदोलन देश की राजधानी नई दिल्ली ले जाएंगे. आप हमें डराकर या रिश्वत देकर कमजोर नहीं कर सकते.

अभिषेक बनर्जी की आंख में चोट

टीएमसी नेताओं का आरोप है कि चुनाव के बाद भड़की हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने के दौरान योजनाबद्ध तरीके से उन पर हमले किए गए. दक्षिण 24 परगना में दौरे के दौरान अभिषेक बनर्जी की गाड़ी पर ईंट, पत्थर और अंडे फेंके गए, जिससे उनकी आंख में चोट आई है. उन्होंने इसे सीधे तौर पर 'बीजेपी-प्रायोजित' हमला करार दिया है. दूसरी ओर, सांसद कल्याण बनर्जी ने चांदीतला थाने के पास ज्ञापन सौंपते समय खुद पर हुए हमले को 'हत्या का प्रयास' बताया है. इस मामले में पुलिस अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

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BJP का पलटवार

दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने ममता बनर्जी के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक राजनीतिक नौटंकी बताया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जो अब दस्तखत भी चुराने लगी है, इनका नाम तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में होना चाहिए. सिन्हा ने दावा किया कि अभिषेक बनर्जी पर कोई हमला नहीं हुआ था, बल्कि यह पूरा घटनाक्रम उन्होंने खुद रचा था ताकि वह अपनी सुरक्षा बढ़वाने की मांग को सही ठहरा सकें और बीजेपी को बदनाम कर सकें. उन्होंने कहा कि जनता इस ढोंग में नहीं आने वाली है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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