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Hindi Newsदेशन मकान है, न गाड़ी… सादगी की मिसाल बनीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बंगाल चुनाव में घोषित की अपनी प्रॉपर्टी

न मकान है, न गाड़ी… सादगी की मिसाल बनीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बंगाल चुनाव में घोषित की अपनी प्रॉपर्टी

क्या आप जानते हैं, ममता बनर्जी के पास कितनी संपत्ति है? प्रॉपर्टी में भी क्या-क्या है? लोगों में यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि प्रदेश के मुखिया के बैंक खाते में कितना पैसा जमा है. उनके पास कितने घर और गाड़ियां हैं, लेकिन ममता की कहानी अलग है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 09, 2026, 02:21 PM IST
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न मकान है, न गाड़ी… सादगी की मिसाल बनीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बंगाल चुनाव में घोषित की अपनी प्रॉपर्टी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास न अपनी कोई जमीन है, न कोई मकान है और न कोई गाड़ी. दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करते हुए ममता ने अपनी सादगीपूर्ण जीवनशैली की झलक पेश की है. हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार, उन्होंने अपनी संपत्ति और आय का जो विवरण सार्वजनिक किया है, वह राजनीति की चमक-दमक से अलग तस्वीर पेश करता है. 

हलफनामे के मुताबिक, ममता बनर्जी की कुल चल संपत्ति 15,37,509.71 रुपये है. उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है. ममता पर किसी प्रकार का कर्ज भी बकाया नहीं है. आय के आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2024-25 में उनकी कुल आय 23,21, 570 रुपये रही, जबकि 2023-24 में यह 20,72, 740 रुपये थी. इससे पहले 2021-22 में उनकी आय 38,14, 410 रुपये तक पहुंची थी. यह उतार-चढ़ाव उनकी आय के स्रोतों में बदलाव को दर्शाता है.

ममता के बैंक खाते में कितना पैसा है?

बैंक और नकदी की बात करें तो नामांकन के समय उनके पास 75,700 रुपये नकद थे. बैंक खाते में 12,36,209.71 रुपये जमा हैं, जबकि चुनावी खर्च के लिए अलग खाते में 40,000 रुपये रखे गए हैं. कुल बैंक जमा राशि 12,76,209.71 रुपये है. 

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ममता बनर्जी के पास कितना सोना है?

आभूषण के नाम पर ममता बनर्जी के पास केवल 9.75 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत लगभग 1,45,000 रुपये आंकी गई है. इसके अलावा, उन्हें 2025-26 के लिए 40,600 रुपये का आयकर रिफंड भी मिला है. कुल मिलाकर उनकी संपत्ति एक सीमित दायरे में सिमटी हुई है. 

पढ़ें: ममता बनर्जी की सीट फंस गई? टीएमसी नेताओं की बढ़ीं धड़कनें, भाजपा खुश तो बहुत होगी

 

शैक्षिक योग्यता की बात करें, तो ममता बनर्जी ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से परास्नातक उपाधि प्राप्त की है. बाद में उन्होंने विधि की पढ़ाई पूरी की. उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है. संपत्ति के इस ब्योरे से स्पष्ट है कि ‘दीदी’ की पहचान केवल राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि सादगी और पारदर्शिता की मिसाल के रूप में भी बनी हुई है. (इनपुट- Rajib Chakraborty)

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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