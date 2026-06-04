ममता बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें! गृह मंत्रालय पर दिया ऐसा बयान कि दर्ज हो गई FIR, क्या है पूरा मामला?

FIR On Mamata Banerjee: ममता बनर्जी के एक बयान ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। गृह मंत्रालय पर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है. आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों बढ़ रही हैं ममता बनर्जी की मुश्किलें? जानिए पूरी खबर विस्तार से.
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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस के अनुसार, यह मामला एक वकील की शिकायत के आधार पर सिलीगुड़ी साइबर क्राइम थाने में दर्ज किया गया. शिकायत में कहा गया है कि ममता बनर्जी ने 2 जून को कोलकाता के रानी रश्मोनी रोड पर आयोजित एक विरोध सभा के दौरान कुछ ऐसी टिप्पणियां की थीं, जिन पर आपत्ति जताई गई है.
अपने संबोधन में उन्होंने बांग्लादेशी नागरिक उस्मान हादी की हत्या का जिक्र किया था और कथित रूप से इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए थे. शिकायतकर्ता का आरोप है कि सभा में दिए गए इन बयानों से विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल अधिकारियों की ओर से मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी.
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