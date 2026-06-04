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Hindi Newsदेशममता बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें! गृह मंत्रालय पर दिया ऐसा बयान कि दर्ज हो गई FIR, क्या है पूरा मामला?

ममता बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें! गृह मंत्रालय पर दिया ऐसा बयान कि दर्ज हो गई FIR, क्या है पूरा मामला?

FIR On Mamata Banerjee: ममता बनर्जी के एक बयान ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। गृह मंत्रालय पर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है. आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों बढ़ रही हैं ममता बनर्जी की मुश्किलें? जानिए पूरी खबर विस्तार से.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jun 04, 2026, 01:44 PM IST
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गृहमंत्रालय पर बयानबाजी के मामले में ममता बनर्जी पर FIR दर्ज
गृहमंत्रालय पर बयानबाजी के मामले में ममता बनर्जी पर FIR दर्ज

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस के अनुसार, यह मामला एक वकील की शिकायत के आधार पर सिलीगुड़ी साइबर क्राइम थाने में दर्ज किया गया. शिकायत में कहा गया है कि ममता बनर्जी ने 2 जून को कोलकाता के रानी रश्मोनी रोड पर आयोजित एक विरोध सभा के दौरान कुछ ऐसी टिप्पणियां की थीं, जिन पर आपत्ति जताई गई है. 

अपने संबोधन में उन्होंने बांग्लादेशी नागरिक उस्मान हादी की हत्या का जिक्र किया था और कथित रूप से इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए थे. शिकायतकर्ता का आरोप है कि सभा में दिए गए इन बयानों से विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल अधिकारियों की ओर से मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी.

यह भी पढ़ेंः जिम में भी शरीयत के नियम! 'इस्लाम-फ्रेंडली फिटनेस सेंटर' को लेकर क्यों छिड़ी है बहस?

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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