दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर काट रही हैं CM'

BJP Dilip Ghosh Slams CM Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बजने से पहले ही 'वोटर लिस्ट' को लेकर एक बड़ा सियासी युद्ध छिड़ गया है. एक तरफ भाजपा के नेता दिलीप घोष का दावा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हार के डर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को रुकवाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर डेटा में हेरफेर और बाहरी अधिकारियों की तैनाती पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगरानी के बीच चल रही इस प्रक्रिया में अब 'माइक्रो-ऑब्जर्वर' और 'त्रिपुरा कैडर' के अधिकारियों की एंट्री ने बंगाल की राजनीति में सस्पेंस और तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है.

ममता बनर्जी का मकसद SIR को रोकना है...!

घोष ने बताया कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से कई बार मुलाकात की है. उनका एकमात्र उद्देश्य SIR को रोकना है. घोष ने साफ कहा कि, 'ममता बनर्जी ने उनसे कई बार मुलाकात की, लेकिन उनका मकसद सिर्फ SIR को रोकना है. ये नहीं होने वाला है.' उन्होंने यह भी जोड़ा कि SIR पूरी तरह से संपन्न होगा और इसके बाद चुनाव होंगे.

वहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने SIR प्रक्रिया में कई गंभीर समस्याओं का हवाला दिया है. बनर्जी ने कहा कि त्रिपुरा कैडर के चार आईएएस अधिकारियों को पर्यवेक्षक यानी देखरेख करने वाला बनाया गया है, इसके अलावा केंद्र से पांच और पश्चिम बंगाल से बारह पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं. उनका आरोप है कि कुछ पर्यवेक्षक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से बिना कानूनी अधिकार के काम कर रहे हैं और डेटा में हेरफेर कर रहे हैं.

बिना प्रशिक्षण और अनुभव के काम कर रहे हैं माइक्रो-ऑब्जर्वर

ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि हजारों माइक्रो-ऑब्जर्वर बिना पर्याप्त प्रशिक्षण और अनुभव के SIR प्रक्रिया में लगाए जा रहे हैं. उन्होंने इसे विशेष, संवेदनशील और अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया बताया. उनका कहना है कि इन गलत तरीकों से कई योग्य मतदाता बाहर हो सकते हैं और उनके मताधिकार पर असर पड़ सकता है. यह स्थिति राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए चुनौती पेश कर सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही SIR प्रक्रिया में नामों की सूची को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह सूची ग्राम पंचायत भवन, तालुका कार्यालय और शहरी वार्ड कार्यालय में प्रदर्शित होनी चाहिए. जिनके नाम सूची में हैं, वे 10 दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं. कोर्ट ने सभी जिला कलेक्टरों को पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती करने और प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने का निर्देश भी दिया है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि SIR प्रक्रिया निष्पक्ष और सही ढंग से पूरा हो जाए.

