Mamata Banerjee ने Human Rights को लेकर किया ट्वीट, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने गुरुवार (10 दिसंबर) को मानवाधिकार दिवस (Human Rights Day) के मौके पर ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिनों के बंगाल दौरे के बीच ममता बनर्जी ने कहा कि आजकल लोकतंत्र को उखाड़ने, मौलिक अधिकारों को कुचलने और लोगों की आवाज को दबाने का एक बड़ा चलन है.

ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने ट्वीट कर कहा, 'आज मानवाधिकार दिवस है. आजकल लोकतंत्र को उखाड़ने, मौलिक अधिकारों को कुचलने और लोगों की आवाज को दबाने का एक बड़ा चलन है. हमारी सरकार मानवाधिकारों को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है.'

उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा, 'पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले साढ़े नौ सालों में 19 मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना की है. मेरे द्वारा बार-बार किए गए प्रदर्शनों और आंदोलनों के बाद पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1995 में की गई थी. सभी को मेरी शुभकामनाएं.'

The GoWB has set up 19 human rights courts in the last nine and half years. It was after repeated protests and movements by me that the West Bengal #HumanRights Commission was set up in 1995. My best wishes to all 2/2

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 10, 2020