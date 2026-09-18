कभी विपक्ष की 'धुरंधर' थीं ममता, आज अपनी ही सीट पर कांग्रेस को देना पड़ा समर्थन! 2018 से 2026 तक कैसे कमजोर हुई ‘दीदी की दादागिरी'?

पश्चिम बंगाल की 'नंदीग्राम' विधानसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले TMC उम्मीदवार का नाम वापस लेने से मामला और दिलचस्प हो गया. TMC उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने अचानक चुनाव मैदान से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली. कहा जा रहा है कि संचिता ने यह फैसला मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद लिया है. इसके कुछ ही देर बाद ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी अब नंदीग्राम में अपना कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं उतारेगी और कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देगा.
ममता बनर्जी ने इसे INDIA गठबंधन के प्रति एकजुटता के तौर पर पेश किया. उन्होंने कहा कि उनका पूरा समर्थन गठबंधन के साथ है और भाजपा के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी. ममता के मुताबिक, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को उनसे फोन पर बात की थी. आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी समर्थन का संदेश आया था. इस फैसले के बाद नंदीग्राम में मुकाबले का समीकरण बदल गया है. एक तरफ जहां ममता बनर्जी अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ वो लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख चेहरा रही हैं.
कुछ साल पीछे लौटें तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है. 2023 में जब विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एक साझा मोर्चा खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, तब ममता बनर्जी उन नेताओं में थीं जिन्होंने इस पूरी कवायद को आकार देने में अहम भूमिका निभाई. INDIA नाम सामने आने से लेकर गठबंधन की रणनीति और सीट बंटवारे को लेकर दबाव बनाने तक, ममता लगातार सक्रिय नजर आईं. एक दौर में तो उनके नाम को भी विपक्ष के संभावित प्रधानमंत्री चेहरों में गिना जाने लगा था. हालांकि, उस समय जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार भी गठबंधन का हिस्सा थे, वो भी गठबंधन के मुख्य चेहरों में शुमार किए जाते थे.
दिसंबर 2023 में INDIA की बैठक में उन्होंने खुद ममता बनर्जी ने गठबंधन के लिए एक चेहरे की जरूरत की बात उठाई और मल्लिकार्जुन खरगे का नाम प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरे के तौर पर प्रस्तावित किया. अरविंद केजरीवाल ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया था. यानी उस समय ममता सिर्फ अपने राज्य की राजनीति नहीं कर रही थीं, बल्कि विपक्षी गठबंधन के राष्ट्रीय नेतृत्व और उसकी रणनीति को प्रभावित करने की स्थिति में थीं.
जनवरी 2024 में हालात ये थे कि नीतीश कुमार को INDIA गठबंधन का संयोजक बनाए जाने के प्रस्ताव पर भी ममता की सहमति को जरूरी माना जा रहा था. रिपोर्टों के मुताबिक ज्यादातर सहयोगी नीतीश के नाम की हिमायत कर रहे थे, लेकिन TMC के विरोध की वजह से इस फैसले पर सहमति नहीं बन पाई थी. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक समय जब ममता बनर्जी पूरे देश की राजनीति में निर्णायक किरदार अदा रही थीं, लेकिन आज अपनी ही पार्टी की पहचान बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं.
ममता बनर्जी की कहानी सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले INDIA गठबंधन तक सीमित नहीं है. बल्कि, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी वह विपक्षी राजनीति के सबसे ज्यादा एक्टिव चेहरों में शामिल थीं. 2018 में उन्होंने भाजपा के खिलाफ 'फेडरल फ्रंट' की कवायद शुरू की और अलग-अलग राज्यों के क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश की. दिल्ली में उन्होंने शरद पवार से लेकर अखिलेश यादव और दूसरे विपक्षी नेताओं से मुलाकात की. जनवरी 2019 में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उनकी बुलाई 'United India' रैली में दो दर्जन से ज्यादा विपक्षी नेता एक मंच पर जुटे. उस वक्त ममता का कद इतना बड़ा था कि उनके नाम को संभावित प्रधानमंत्री चेहरों में भी गिना जा रहा था. हालांकि विपक्ष ने प्रधानमंत्री पद का कोई आधिकारिक चेहरा घोषित नहीं किया था और चुनाव के बाद नेता चुनने की बात कही थी.
2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया. TMC की हार के बाद पार्टी के अंदर बगावत तेज हुई और बड़ी तदाद में विधायकों और नेताओं ने ममता के नेतृत्व को चुनौती दी. इसके बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद चुनाव आयोग तक पहुंचा और दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह दिए गए.
यही वह दौर था जब राजनीतिक गलियारों में यह सवाल भी उठने लगा कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी कांग्रेस के साथ दोबारा किसी बड़े राजनीतिक समझौते या यहां तक कि विलय की दिशा में बढ़ सकती है. ममता ने 1998 में कांग्रेस छोड़ने के बाद ही तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, इसलिए कांग्रेस में वापसी की अटकलें अपने आप में बेहद असामान्य राजनीतिक संभावना थीं.
नंदीग्राम का घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब TMC के अंदर चल रही खींचतान पर चुनाव आयोग ने बड़ा अंतरिम फैसला लिया है. चुनाव आयोग ने मूल 'All India Trinamool Congress' नाम और उसके पारंपरिक 'फूल और घास' चुनाव चिन्ह को फिलहाल दोनों गुटों के लिए फ्रीज कर दिया है. आयोग का कहना है कि दोनों पक्ष खुद को असली TMC बताते हैं और आगामी उपचुनावों से पहले विवाद का अंतिम समाधान संभव नहीं है. इसके बाद आयोग ने दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह दिए हैं.
ममता बनर्जी गुट का नाम 'Mamata All India Trinamool Congress' रहेगा और चुनाव चिन्ह फुटॉबल प्लेयर तय किया गया है. जबकि अरूप राय गुट का नाम 'Democratic Trinamool Congress' रहेगा और उनका चुनाव चिन्हं 'Envelope' यानी लिफाफा तय किया गया है. यह व्यवस्था फिलहाल आगामी उपचुनावों के लिए है. चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा में इन नामों के तहत मान्यता दी है.