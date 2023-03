Mamata Banerjee: धरने पर 'वॉशिंग मशीन' के साथ दिखीं ममता, काला कपड़ा डाला और सफेद निकाला; BJP पर कसा तंज

वाशिंग मशीने के साथ प्रदर्शन-TMC ने शेयर किया वीडियो

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों से पहले सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलते हुए केंद्र सरकार की ओर से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया है. अपने धरने के जरिए बीजेपी (BJP) और केंद्र सरकार पर तंज कसने के लिए ममता ने एक अनोखा तरीका अपनाया. धरने पर बैठने के दौरान उन्होंने वॉशिंग मशीन वाला प्रदर्शन किया. कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की ओर से तैयार किए गए मंच पर एक प्रतीकात्मक वॉशिंग मशीन लगाई गई. इसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन बताया गया था. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसमें काले कपड़े डाले और सफेद निकाले.

आप भी देखिए Mamata Banerjee Viral Video-

Hon'ble CM @MamataOfficial calls out @BJP4India’s hypocrisy.

Under BJP’s rule, the opposition is endlessly harassed by Central Agencies. But the minute an opposition leader joins the BJP, they become innocent as a lamb.

That's the magic of BJP WASHING MACHINE! pic.twitter.com/Z4hbvQQ5U0

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) March 29, 2023