दीदी रिजाइन नहीं करेंगी तो डिसमिस कर दिया जाएगा... असम सीएम हिमंता ने कह दी खरी-खरी

जब से ममता बनर्जी ने कहा है कि वह इस्तीफा नहीं देंगी, एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है. फिर क्या होगा? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि वह हारी नहीं है, 100 सीटें उनसे छीनी गई हैं. इस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने जवाब दिया है. एक इंटरव्यू में उन्होंने हिंदी में अपने अंदाज में दो टूक कहा, 'देखिए, रिजाइन नहीं करेगा तो उनको डिसमिस कर दिया जाएगा.'

सरमा ने कहा कि उनके हिसाब से देश थोड़ी चलेगा. एक समय तक राज्यपाल महोदय अपेक्षा करेंगे, उसके बाद वह डिसमिस हो जाएंगी. यह बिल्कुल सीधी बात है. आपका रिजल्ट आ गया. चुनाव का परिणाम घोषित हो गया. आप कह रहे हैं कि मेरे से 100 सीटें छीनकर लिया है, तो मैं भी कहूंगा कि कांग्रेस ने जो 19 सीटें जीती हैं, वो हमसे छीनकर जीती गई हैं.

असम के सीएम ने कहा कि देश ऐसे नहीं चलता है. भारत-जैसा देश है इसलिए एक सीएम को इतना दिन लोगों ने सह लिया. बॉर्डर में आप फेंसिंग करने नहीं देती हैं और आप कहती हैं कि मेरे से छीन लिया गया. आपको तो बहुत पहले अपने रिजल्ट का अनुमान लगा लेना चाहिए था.

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नियम क्या कहता है?

असल में इस स्थिति में कोई मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव हारने या बहुमत खोने के बाद इस्तीफा नहीं देता है, तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्यपाल उन्हें बर्खास्त (Dismiss) कर सकते हैं. दूसरे केस में राज्यपाल के पास बहुमत परीक्षण (Floor Test) के लिए विशेष सत्र बुलाने का अधिकार है. अगर कोई सीएम विफल रहता है, तो सरकार भंग हो सकती है. आखिर में यह जान लीजिए कि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर सीएम अपने आप पदमुक्त हो जाते हैं. ऐसे में ममता के लिए सीएम पद पर कुछ ही घंटे बचे हैं.