'ऐसा क्यों हो रहा है?' चुनाव आयोग के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता बनर्जी ने CEC को लिखा खत

Mamata Banerjee Bengal Election: जब से चुनाव आयोग ने बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया का ऐलान किया है, तब से राज्य की सियासत में खलबली मची हुई है. सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को एक खत लिखा है. उन्होंने इसमें 'दो बेहद परेशान करने लेकिन जरूरी मामलों' का जिक्र किया है, जो आगामी चुनावों से जुड़ी हैं.
उन्होंने डेटा कर्मचारियों को आउटसोर्स करने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) की तरफ से जारी सेंट्रलाइज्ड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पर सवाल उठाया और प्राइवेट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर पोलिंग स्टेशन बनाने के प्रपोजल पर ऐतराज जताया.
खत में सीएम ममता ने कहा, 'मैं तो बेहद परेशान करने वाले लेकिन अहम मुद्दों को लेकर आपको खत लिख रही हूं, जो मेरे ध्यान में आए हैं और मेरे ख्याल से आपको इसमें दखल देना चाहिए.' उनकी पहली आपत्ति पश्चिम बंगाल के CEO की तरफ से जारी एक संदिग्ध रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल से जुड़ी है.
ममता ने कहा, 'हाल में यह मामला सामने आया है, जिसमें बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिला चुनाव अफसरों (डीईओ) को आदेश दिया है कि वे SIR या चुनाव से जुड़े डेटा के काम में बांग्ला सहायता केंद्र (बीएसके) स्टाफ और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को शामिल ना करें. इसी तरह चीफ इलेक्शन अफसर के दफ्तर ने एक साल के लिए 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की भर्ती करने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डाला है. यह एक गंभीर मामला है.'
ममता ने कहा कि जिले के दफ्तरों में पहले से ही अनुभवी स्टाफ हैं और वे अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं.
ममता ने कहा, 'जब जिले के दफ्तरों में ऐसे ही कामों के लिए अनुभवी लोग मौजूद हैं तो चीफ इलेक्शन अफसर उसी काम के लिए बाहरी एजेंसी से एक साल के लिए भर्तियां क्यों करना चाहते हैं? आमतौर पर फील्ड अफसर जरूरत को देखते हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट डेटा एंट्री कर्मचारियों की भर्ती करते हैं. अगर बहुत ज्यादा ही जरूरत है तो डीईओ ऐसी हायरिंग खुद भी कर सकते हैं. '
फिर क्यों बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय फील्ड अफसरों का काम खुद कर रहा है. जो लोग पहले से काम कर रहे हैं और जिन लोगों को बाहर से हायर किया जाएगा, उनके सर्विस में क्या फर्क होगा. क्या SIR किसी राजनीतिक पार्टी के हितों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है? जिस तरह से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और उसकी टाइमिंग रखी गई है, उससे सवाल उठता है.
दूसरा मामला जो ममता ने उठाया है, वो है प्राइवेट परिसरों में पोलिंग स्टेशन स्थापित करना. उन्होंने खत में कहा, 'यह भी ध्यान में आया है कि चुनाव आयोग निजी रिहायशी परिसरों में पोलिंग स्टेशन स्थापित करने पर विचार कर रहा है और डीईओ से सिफारिशें मांगी गई हैं.'
