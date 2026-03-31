'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता बनर्जी ने लिखा CEC को खत, लगा दी आरोपों की झड़ी

Mamata Banerjee ECI Letter: बंगाल चुनाव की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि चुनाव को हाईजैक किया जा रहा है. इसके लिए उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को खत लिखा है.
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Bengal Election: पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सियासी गरमागहमी बढ़ गई है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाया.
ममता ने कहा, "मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर बंगाल के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ रची जा रही एक गंभीर साजिश पर गहरी चिंता जताई है. BJP के एजेंट रंगे हाथों पकड़े गए हैं; वे पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में हजारों की संख्या में फर्जी 'फॉर्म 6' के आवेदन जमा करवा रहे थे, ताकि बंगाल की वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों को शामिल किया जा सके जो यहां के निवासी नहीं हैं या बाहरी लोग हैं.
यह वोटरों को 'हाईजैक' करने की एक कोशिश है.वही गंदा खेल जिसे BJP ने महाराष्ट्र और दिल्ली में बखूबी खेला था. उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा, 'असली वोटरों के आवेदनों के निपटारे में हो रही देरी की ओर इशारा करते हुए बनर्जी ने दावा किया, 'जहां एक तरफ 60 लाख से ज्यादा असली वोटरों के आवेदनों पर अभी भी फैसला होना बाकी है और दोषपूर्ण SIR प्रक्रिया के कारण 200 से ज्यादा लोगों की जान पहले ही जा चुकी है. वहीं दूसरी तरफ ECI अब संदिग्ध रूप से बंद दरवाजों के पीछे इन बड़ी संख्या में आए फर्जी आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई करने में जुटा है.'
ममता ने कहा, यह न सिर्फ गैरकानूनी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ भी है. लेकिन यह बंगाल में स्वतंत्र और पारदर्शी चुनावों पर प्रहार भी है.
उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग से कहा,'मैंने मांग की है कि ECI तुरंत इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोके, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करे, और यह सुनिश्चित करे कि 28 फरवरी 2026 को आखिरी वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद कोई भी नकली मतदाता न जोड़ा जाए. बंगाल अपनी लोकतंत्र को दिन-दहाड़े चोरी होने नहीं देगा. बंगाल की जनता सब देख रही है.'
खत में मुख्यमंत्री ने कहा, 'हम अब एक और सुनियोजित कोशिश देख रहे हैं, जो BJP और ECI मिलकर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों में दखल देने के लिए कर रहे हैं. विश्वसनीय रिपोर्टों से पता चलता है कि BJP के एजेंट मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में और कई जिलों में बड़ी संख्या में 'फॉर्म 6' के आवेदन जमा कर रहे हैं. ये आवेदन वोटर्स को शामिल करने के लिए सामान्य आवेदन नहीं लगते, बल्कि मतदाता सूची में गैर-निवासियों को शामिल करने की एक शरारतपूर्ण चाल लगती है.'
खत में कहा गया, 'इस बात को लेकर गंभीर चिंताएं हैं कि ये आवेदन ऐसे व्यक्तियों से संबंधित हो सकते हैं जो बंगाल के असली निवासी नहीं हैं और जिनका राज्य से कोई वैध संबंध नहीं है. रिपोर्टों के अनुसार, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनावों से पहले भी इसी तरह के पैटर्न देखे गए थे.'
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