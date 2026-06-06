/ममता बनर्जी के लिए क्या यूसुफ पठान से इस्तीफा मांगने गए थे सौरव गांगुली? दादा ने आखिर तोड़ दी चुप्पी

Sourav Ganguly, Yusuf Pathan, Mamata Banerjee: ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुट्ठी से टीएमसी रेत की तरह फिसल चुकी है. उनके पास गिनती के विधायक और सांसद बचे हैं, जो उंगलियों पर गिना जा सकते हैं. अभिषेक बनर्जी के चक्कर में TMC में ऐसी बगावत हुई कि पार्टी टूट गई. टीएमसी में इतनी कूबत नहीं बची कि वो ममता बनर्जी को राज्यसभा सांसद बनाकर दिल्ली भेज सकें. इसलिए उन्हें लोकसभा का उपचुनाव कराकर संसद भेजने की खबरें सामने आईं.
2021 में जब ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हारी थीं, तब उनके लिए भवानीपुर के विधायक ने अपना इस्तीफा देकर सीट खाली की थी, उस समय टीएमसी की पूरी सत्ता थी. ममता बनर्जी ने उपचुनाव जीता और मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास बनाए रखी. पांच साल बाद 2026 के चुनावी नतीजों के बाद टीएमसी में जो स्थिति बनी उसमें उनके लिए कौन अपनी लोकसभा सीट छोड़कर सियासी बलिदान देगा? इसकी अटकलें लगाई जा रही थीं.
कुछ दिन पहले अटकलें लगाई गईं कि टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को इस्तीफा देने के लिए कहा गया, ताकि दीदी उपचुनाव लड़कर संसद पहुंच सकें. उसी समय ये भी कहा जा रहा था कि पठान के पास ये प्रपोजल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली के जरिए भिजवाया गया था. उन खबरों पर अब गांगुली यानी 'दादा' की सफाई आई है.
पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे बहारामपुर सांसद यूसुफ पठान को इस्तीफा देने के लिए मनाने को कहा था, ताकि वह उपचुनाव लड़कर संसद पहुंच सकें. रिपोर्ट में कहा गया था कि 2024 लोकसभा चुनाव में बहारामपुर सीट से जीत हासिल करने वाले पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान से सीट खाली कराने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने सौरव गांगुली की मदद मांगी थी. माना जा रहा था कि इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी संख्या होने के कारण यह ममता बनर्जी के लिए सुरक्षित सीट साबित हो सकती है.
हालांकि, सौरव गांगुली ने शनिवार को विस्तृत बयान जारी कर इन सभी दावों को पूरी तरह गलत बताया. उन्होंने कहा कि उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है और न ही ममता बनर्जी ने कभी उनसे यूसुफ पठान तक कोई संदेश पहुंचाने को कहा. गांगुली ने ये भी साफ किया कि उन्होंने इस मुद्दे पर यूसुफ पठान से किसी भी तरह से कोई संपर्क नहीं किया. उन्होंने ये भी कहा कि न मिला न फोन किया.
गांगुली ने ये भी कहा, 'रिपोर्ट में उनके बारे में लगाए गए आरोप भ्रामक और झूठे हैं. उन्होंने मीडिया संस्थानों से तथ्यों को जांचने के बाद ही ऐसी खबरें छापने की अपील की. आपको बताते चलें कि यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों में भीषण असंतोष की चर्चा है. ममता और अभिषेक दोनों 8 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने आ रहे हैं.