/बंगाल उपचुनाव: 24 घंटे में ममता बनर्जी को दूसरा बड़ा झटका, नंदीग्राम के बाद रेजिनगर के कैंडिडेट ने छोड़ा मैदान

पश्चिम बंगाल में उपचुनावों से पहले ममता बनर्जी को एक और जोर का झटका धीरे से लगा है. नंदीग्राम के बाद अब रेजीनगर सीट से ममता बनर्जी गुट के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने उपचुनाव से अपना नामांकन वापस लेने की बात कही है. इससे पहले नंदीग्राम से ममता गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने बीते शुक्रवार को ही अपना नामांकन वापस लिया था. इस तरह से देखा जाए तो बीते 24 घंटों में ये 'दीदी' को लगा ये दूसरा सियासी झटका है.
28 साल पहले लंबे संघर्ष के बाद टीएमसी को बनाने वाली ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले पार्टी में टूट हुई. बंगाल विधानसभा में आधार खत्म हुआ. फिर एक-दो सांसदों को छोड़कर सबने उनका साथ छोड़कर नई पार्टी बना ली. रही सही कसर इस उपचुनाव में पूरी हो गई जब ममता बनर्जी गुट के दोनों कैंडिडेट, चुनावी अखाड़े में दांव पड़ने यानी वोटिंग से पहले ही रफूचक्कर हो गए.
बंगाल पर फोकस करने के चक्कर में ममता बनर्जी के गुट ने असम के उपचुनाव दूरी बनाने का फैसला किया था. लेकिन उम्मीदवारों के मैदान छोड़ने से राज्य में ममता बनर्जी की सियासी पकड़ और कमजोर होने का दावा किया जा रहा है.
रेजिनगर विधानसभा सीट पर हुमायूं कबीर के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हो रहा है. यहां से ममता खेमे ने पूर्व विधायक रबीउल आलम चौधरी को कैंडिडेट बनाया था. लेकिन अब वह चुनाव से अलग हो गए हैं. लिहाजा रेजिनगर सीट पर भी ममता गुट से कोई प्रत्याशी नहीं होगा.
अपने फैसले की वजह बताते हुए आलम ने कहा, 'हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो दूर चले गए हैं, मैं किसके भरोसे चुनाव लड़ूं. जुमे के दिन पार्टी प्रमुख से बात हुई तो उन्होंने कहा मैं जो सही समझूं वो करूं. मेरा मन नॉमिनेशन वापस लेने का है. आज नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन है और मैं ऐसा करने का सोच रहा हूं. ये अकेले मेरा नहीं, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं का भी फैसला है.'
यहां मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और ममता के पूर्व करीबी हुमायूं कबीर की एजेयूपी और ऋतब्रता बनर्जी गुट के साथ-साथ कांग्रेस से होगा.
संचिता के बाउंस बैक के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि अब हम नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन करेंगे ताकि 'इंडी' अलायंस मजबूत हो सके. यह देश के व्यापक हित में है. रेजिनगर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मैं बाद में फैसला करूंगी.' उनके इस बयान को आए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि रेजिनगर विधानसभा सीट वाले कैंडिडेट ने ममता गुट से कन्नी काटते हुए मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया.
आपको बताते चलें कि 17 सितंबर को टीएमसी का नाम और जोड़ा फूल वाले चुनाव चिन्ह के फ्रीज होने के बाद बीजेपी और चुनाव आयोग पर फायर होने वाली ममता ने राहुल गांधी से बात की थी. हालांकि इस कॉल के पहले ही राहुल गांधी एक्स पर एक पोस्ट करके इसे 'वोट चोरी' के बाद 'पार्टी चोरी' का मामला बताकर चुनाव आयोग को घेर चुके थे.
इस सियासी चर्चा से पहले चुनाव आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि मौजूदा समय में ये तय करना संभव नहीं है कि दोनों में से वास्तविक पार्टी कौन है. ऐसे विवादों पर चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 15 के तहत फैसला किया जाता है. इसी प्रावधान के तहत 1969 में कांग्रेस के विभाजन के दौरान इंदिरा गांधी के गुट और दूसरे गुट के बीच पार्टी तथा चुनाव चिह्न को लेकर विवाद हुआ था.
पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है.
चुनाव आयोग ने सिंबस फ्रीज करके टीएमसी के दोनो धड़ों से तीन-तीन नाम और पसंद के सिंबल मांगे थे. जिसके बाद ममता गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'फुटबॉल खिलाड़ी' चुनाव चिह्न मिला है. वहीं ऋतब्रत बनर्जी गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'लिफाफा' चुनाव चिह्न आवंटित हुआ था.
आपको बताते चलें कि ये ताजा व्यवस्था महज 6 अक्टूबर को राज्य की दो विधानसभा सीटों नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए की गई है. क्योंकि मामला अभी ईसी के दफ्तर से अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है.
कांंग्रेस में जब इंदिरा गांधी के जमाने में टूट हुई थी तो संख्याबल उनके पास था. उस समय यानी जनवरी 1971 में चुनाव आयोग इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले गुट को वास्तविक कांग्रेस मानते हुए 'दो बैलों की जोड़ी' चुनाव चिह्न दिया गया. फैसला सुनाने से पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के उद्देश्य एवं लक्ष्य, संविधान और संगठन में बहुमत समेत तीन कसौटियों पर विचार किया था.
उस दौरान पहली दो कसौटियों से स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला तब जाकर तीसरी कसौटी यानी संख्याबल में इंदिरा गुट के पास पार्टी के अधिक सांसदों, विधायकों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिक सदस्यों तथा प्रतिनिधियों का समर्थन पाया गया. तब इंदिरा वाली कांग्रेस को असली कांग्रेस माना गया था.