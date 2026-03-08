Advertisement
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी, कहा- TMC ने तोड़ी लोकतांत्रिक परंपरा

PM Modi on West Bengal Mamata Government: बंगाल दौरे पर गईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रोटोकॉल न दिए जाने पर पीएम मोदी ने गहरी नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान किया है. दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कही कि टीएमसी ने लोकतांत्रिक परंपराएं तोड़ी हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 08, 2026, 04:07 PM IST
PM Modi on West Bengal Mamata Government Latest News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति घोर असम्मान दिखाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू हाल ही में पश्चिम बंगाल गई थीं. वहां पर वे संथाल जनजाति की परंपरा को सम्मानित करने वाले महत्वपूर्ण समारोह में शामिल होने वाली थीं. लेकिन टीएमसी ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया. दिल्ली में रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह आयोजन राष्ट्रपति और संथाल समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है. राष्ट्रपति मुर्मू स्वयं जनजातीय पृष्ठभूमि से हैं और संथाल समुदाय की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहती हैं.

'TMC ने राष्ट्रपति मुर्मू का किया अपमान'

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'कल ही TMC सरकार ने भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति घोर असम्मान दिखाया. राष्ट्रपति जी बंगाल गईं थीं संथाल जनजातीय परंपरा के सम्मान में एक महत्वपूर्ण उत्सव में भाग लेने. लेकिन टीएमसी ने इस पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया, जो राष्ट्रपति और जनजातीय समुदाय दोनों के लिए गहरा अर्थ रखता है.'

उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी की इस हरकत से न केवल कार्यक्रम का इंतजाम खराब हुआ, बल्कि यह राष्ट्रपति, संविधान और देश की लोकतांत्रिक परंपरा का सीधे तौर पर अपमान था.

'स्वागत के लिए नहीं पहुंचा कोई सीनियर मंत्री'

राष्ट्रपति मुर्मू के दार्जिलिंग दौरे में सीएम ममता या उनके किसी मंत्री के शामिल न होने पर पीएम मोदी ने बंगाल सरकार से नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति के आने पर मुख्यमंत्री या उनके वरिष्ठ मंत्री को स्वागत के लिए पहुंचना चाहिए था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. यह दिखाता है कि देश की लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति टीएमसी में कितना असम्मान है.' 

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 'लखपति दीदी' योजना का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि तीन करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य पूरा हो गया है. उन्होंने महिलाओं को बधाई देते हुए कहा, कुछ वर्ष पहले हमने तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया था. कई लोगों ने इसे राजनीतिक बयान माना, लेकिन आज मैं गर्व से घोषणा करता हूं कि हमारा वादा पूरा हुआ. अब तीन करोड़ से अधिक महिलाएं अब लखपति दीदी बन चुकी हैं.

'दिल्ली में डबल इंजन सरकार कर रही बेहतर काम'

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में करीब 33,500 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया. इसमें दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर और सरोजिनी नगर समेत कई सरकारी आवास कॉलोनियों का पुनर्विकास शामिल है. यह पुनर्विकास स्व-वित्तपोषित मॉडल पर हो रहा है, जिसमें कोई सरकारी बजट नहीं लगेगा. इसमें पुरानी कॉलोनियों को आधुनिक हाई-राइज बिल्डिंगों में बदला जाएगा. जिससे 21,000 से ज्यादा नए आवास मिलेंगे. 

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई देते हुए पीएम ने कहा कि भारतीय महिलाएं सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रही हैं. दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मजबूत विकास हो रहा है. उन्होंने देश की महिलाओं को सलाम किया और कहा कि वे समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाती रहेंगी. उन्होंने दिल्ली में एक साल पहले बनी भाजपा की 'डबल इंजन' सरकार के विकास कार्यों की सराहना भी की. 

