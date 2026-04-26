'चुनावी जीत के लिए ममता करवाती हैं दंगा', TMC मुखिया पर भड़के अधीर रंजन चौधरी, कहा- वे मुस्लिमों की मसीहा नहीं

Adhir Ranjan Chowdhury on Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी मुखिया ममता पर आरोप लगाया कि वे मुस्लिमों की मसीहा नहीं हैं. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए राज्य में दंगे करवाती हैं.
Trending Photos
Adhir Ranjan Chowdhury on RSS: पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को राज्य में हो रहे असेंबली चुनाव में राहुल-प्रियंका गांधी के कम दौरे अखर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस खाई में चली गई है, जिसे बाहर निकालने की जरूरत है. उन्होंने राज्य पुलिस पर सीएम ममता बनर्जी की दलाली करने का आरोप लगाते हुए उन्हें दंगाबाज बताते हुए. बंगाल में आरएसएस की शाखाओं पर एतराज जताते हुए अधीर रंजन ने मुसलमानों की मजहबी किताब कुरान के जमकर कसीदे पढ़े.
उन्होंने कुरान की आयतों के सहारे मुस्लिमों को ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर भड़काया. दिलचस्प बात ये रही कि अजान का समय होते ही उन्होंने अपना भाषण कुछ समय के लिए रोक दिया और उसके बाद कहीं जाकर स्पीच को आगे बढ़ाया. उन्होंने कहा कि कुरान कयामत तक रहेगी और कोई भी माई का लाल उसे छू नहीं सकता है.
ममता बनर्जी पर बरसते हुए अधीर रंजन ने कहा, 'चुनावी लाभ के लिए ममता बनर्जी दंगा करवाती हैं. मुसलमानों को आगाह करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, ममता के घड़ियाली आंसुओं में मत फंस जाना मत. अगर फिर उनके जाल में फंसे तो इसका खामियाजा भी उन्हें ही भुगतना पड़ेगा. अधीर रंजन ने कहा कि ममता बनर्जी ने वक्फ मामले में मुस्लिमों को धोखा दिया है.'
अधीर रंजन ने आरोप लगाया, 'जिस मुस्लिमों की वोट से ममता सीएम बनती हैं, चुनाव जीतने के बाद उन्हीं से कहती हैं कि अगर वक्फ को लेकर बंगाल में प्रदर्शन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. असल बात ये है कि ममता बनर्जी मुस्लिमों को दूध देने वाली गाय समझती हैं. जिसका जरूरत पड़ने पर दूध निकाल लिया और काम निकलने पर दुत्कार दिया.'
कांग्रेस नेता आगे कहा, 'ममता मुस्लिमों की मसीहा नहीं हैं. ममता कहती हैं कि मेरी जो वाणी है, मैंने जो काम किया है. उसकी गिनती कुरान से आगे चली जाएगी. वे अपनी वाणी को कुरान से ज्यादा बताती हैं जबकि कुरान कयामत तक रहेगी लेकिन उनकी वाणी नहीं.'
टीएमसी और आरएसएस में गठबंधन का आरोप लगाते हुए अधीर रंजन ने कहा, 'पश्चिम बंगाल में आरएसएस की पहले 300 शाखाएं लगती थीं. जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई हैं, तब से शाखाओं की संख्या बढ़कर 16 हजार से ज्यादा हो गई है. ममता की वजह से राज्य में आरएसएस ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं.'
चुनाव कार्य में जुटे केंद्रीय बलों की सराहना करते हुए अधीर रंजन ने कहा, 'CRPF की तैनाती से लोग बेफिक्र होकर वोट कर पा रहे हैं. बंगाल पुलिस सत्तारूढ़ दल की दलाली कर रही है. लोगों का विश्वास बंगाल पुलिस से उठ चुका है. जब टीएमसी सत्ता में नहीं थी, तब वह CRPF की मांग करती थी लेकिन अब वह उसका विरोध करती हैं.'
राहुल-प्रियंका के चुनानी दौरों की कमी महसूस करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'इन चुनावों में मैं खुद एक कैंडिडेट हूं. इसलिए मैं पूरे बंगाल में प्रचार नहीं कर सकता. अगर राज्य में राहुल-प्रियंका के ज्यादा चुनावी दौरे होते तो अच्छा होता. उन्हें देखने और सुनने की लोगों में भारी डिमांड थी.'
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.