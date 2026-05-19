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ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन! 17 ठिकानों को लेकर आया 'बुलडोजर अल्टीमेटम'

प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से भेजे गए नोटिस कई आवासीय और संस्थागत संपत्तियों से जुड़े बताए जा रहे हैं. इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी शामिल हैं, जिनका संबंध अभिषेक बनर्जी के माता-पिता और उनकी कंपनी ‘लीप्स एंड बाउंड्स’ से बताया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, इन नोटिसों के जरिए संबंधित दस्तावेज और जानकारी मांगी गई है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 19, 2026, 09:10 PM IST
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ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन! 17 ठिकानों को लेकर आया 'बुलडोजर अल्टीमेटम'
ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन! 17 ठिकानों को लेकर आया 'बुलडोजर अल्टीमेटम'

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़ी संपत्तियां अब कोलकाता नगर निगम की जांच के घेरे में आ गई हैं. निगम ने कथित अवैध निर्माण को लेकर अभिषेक बनर्जी से जुड़े 17 पतों पर नोटिस जारी किया है, जिससे बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. कोलकाता नगर निगम ने यह नोटिस कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1980 की धारा 400(1) के तहत भेजा है. नोटिस में संबंधित संपत्तियों के मालिकों से बिल्डिंग प्लान की मंजूरी से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं. साथ ही यह भी पूछा गया है कि अतिरिक्त निर्माण के लिए निगम से अनुमति ली गई थी या नहीं. लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधाओं की जानकारी भी मांगी गई है.

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, नगर निगम ने साफ कहा है कि अगर निर्माण नियमों के खिलाफ पाया जाता है तो सात दिनों के भीतर उसे हटाना होगा. मालिकों से यह भी कहा गया है कि वे कारण बताएं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए. निगम ने चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वह खुद कार्रवाई करेगा और तोड़फोड़ का खर्च भी संबंधित मालिकों से वसूला जाएगा. जिन संपत्तियों को लेकर नोटिस भेजे गए हैं, उनमें अभिषेक बनर्जी के परिवार और उनकी कंपनी ‘लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड’ से जुड़ी इमारतें भी शामिल हैं. इन पतों में हरिश मुखर्जी रोड, कालीघाट रोड, प्रेमेन्द्र मित्रा सरणी, पंडितिया रोड और उस्ताद आमिर खान सरणी जैसे इलाके शामिल बताए जा रहे हैं.

नोटिस मिलने के एक सप्ताह में खुद ढहाएं अवैध निर्माण

इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं. विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है, जबकि टीएमसी की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. कोलकाता नगर निगम (KMC) ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि हरिश मुखर्जी रोड स्थित प्रॉपर्टी में स्वीकृत नक्शे से अलग और बिना अनुमति किए गए निर्माण को लेकर कार्रवाई की जा सकती है. नोटिस में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1980 की धारा 400(1) के तहत संबंधित पक्ष को आदेश दिया जाता है कि वह नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर अवैध और नियमों से हटकर बनाए गए हिस्सों को खुद ही गिरा दे.

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एक सप्ताह के अंदर मांगा जवाब

इसके अलावा निगम ने यह भी कहा है कि यदि संबंधित पक्ष कार्रवाई नहीं करना चाहता, तो उसे एक सप्ताह के अंदर यह बताना होगा कि आखिर क्यों इन कथित अवैध निर्माणों को ध्वस्त न किया जाए. नगर निगम के मुताबिक यह निर्माण स्वीकृत प्लान और तय शर्तों का उल्लंघन करते हुए किया गया है, जो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1980 के प्रावधानों के खिलाफ माना गया है. नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता नगर निगम आयुक्त के सामने कुछ नामों का जिक्र करते हुए बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने चार ऐसे लोगों के नाम अधिकारियों को बताए हैं, जिनके पास बड़ी संख्या में संपत्तियां हैं और जिनकी जांच होनी चाहिए.

'लीप्स एंड बाउंस' कंपनी के नाम पर दर्ज हैं 14 संपत्तियां

शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक, बेलियाघाटा के राजू नस्कर के नाम पर 18 संपत्तियां दर्ज हैं. वहीं कस्बा इलाके के सोना पप्पू के पास 24 प्रॉपर्टी होने का दावा किया गया. इसके अलावा उन्होंने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का नाम लेते हुए कहा कि ‘लीप्स एंड बाउंड्स’ कंपनी के नाम पर 14 संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं. अधिकारी ने आरोप लगाया कि इनमें से चार संपत्तियां अभिषेक बनर्जी के नाम पर हैं, जबकि छह उनके पिता के नाम पर दर्ज बताई जा रही हैं. शुभेंदु अधिकारी ने जावेद खान के बेटे का भी जिक्र किया और दावा किया कि उसके नाम पर करीब 90 संपत्तियां हैं. उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई की जानी चाहिए.

कानूनी प्रक्रिया के तहत भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगेः बीजेपी

बीजेपी नेता ने कहा कि जैसे शंतनु सिन्हा बिस्वास और पूर्व मंत्री सुजीत बसु के खिलाफ कार्रवाई हुई, वैसे ही आने वाले समय में भ्रष्टाचार में शामिल हर व्यक्ति को कानून के दायरे में लाया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी कानूनी प्रक्रिया के जरिए भ्रष्ट लोगों को जेल तक पहुंचाने का काम करेगी. उधर, राज्य मंत्री दिलीप घोष ने भी अवैध निर्माण के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि नगर निकाय ऐसे निर्माणों की जांच करेगा और जहां जरूरत होगी वहां नोटिस जारी किए जाएंगे. साथ ही उन्होंने साफ किया कि संबंधित लोगों को अपने निर्माण की कानूनी वैधता साबित करनी होगी.

ये भी पढ़ेंः  बंगाल: OBC आरक्षण पर BJP ने कर दिया खेल, TMC का फैसला पलटा; 2010 वाला फार्मूला लागू

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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